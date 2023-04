von Sally Tine In einer Beziehung kann es zu Meinungsverschiedenheiten oder Streit kommen, das ist ganz normal. Doch kontrollierende Verhaltensweisen schränken einen Menschen nicht nur enorm ein, sondern sind zudem ein Alarmzeichen für eine toxische Beziehung.

Viele Menschen sind zunächst glücklich in ihrer Beziehung, ohne zu bemerken, dass ihr:e Partner:in sie kontrolliert. Kein Wunder, denn laut Autorin Donna Anderson zeigen Kontrollfreaks ihr wahres Gesicht erst nach einiger Zeit. Am Anfang sind sie sehr fürsorglich und zuvorkommend. Sie fangen erst langsam an, jede Kleinigkeit an ihrem Gegenüber zu kritisieren.

Kontrollzwang: Sechs Warnzeichen

Wenn deine vermeintlich bessere Hälfte alle deine Handlungen kritisiert oder missbilligt und dabei immer wieder beteuert, nur dein Bestes zu wollen, ist das manipulativ und ein klassischer Indikator für kontrollierende Personen. Welche Verhaltensweisen noch spezifisch für kontrollierende Partner sind, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle:Eigenrecherche, yourtango.com