Bist du auch schon mal im Traum mit einem anderen Mann im Bett gelandet – und danach völlig durcheinander aufgewacht? Das verrät es über deine Beziehung.

Wenn du schon mal im Traum fremdgegangen bist, dann kennst du sicher auch das erleichternde Gefühl, wenn du aufwachst und denkst: Gott sei Dank, alles nur ein Traum! Denn meist ist es gar nicht die super-erotische Szene mit Channing Tatum, der dich am Südsee-Strand liebt, sondern ein Fehltritt mit Gewissensbissen. "Jetzt hab ich alles kaputt gemacht", fürchtest du noch während des Träumens und hast Angst, dass jetzt alles aus sein könnte mit deinem bzw. deiner Partner:in.



Doch was sagt das eigentlich über eure Beziehung aus? Bedeutet ein vom Unbewussten erfundener Seitensprung automatisch, dass du unzufrieden in deiner Beziehung bist? Begehrst du deinen Schatz nicht mehr stark genug? Da können wir dich beruhigen: Wenn du deine:n Partner:in im Traum betrügt, heißt das der Traumdeutung nach erst mal nur, dass du unzufrieden mit einem Lebensbereich bist – dieser muss aber nicht die Beziehung sein. Job, Gesundheit, Familie ... irgendwo sehnst du dich unbewusst (oder bewusst) nach etwas Neuem. Der Seitensprung steht für den Ausbruch aus alten Mustern – auf zu neuen Ufern. Ein schlechtes Gewissen im Traum zeigt übrigens deutlich, dass du deine:n Partner:in liebst und sie bzw. ihn nicht verlieren möchtet.

Den Traum für dich selbst nutzen

Geh also nach solch einem Traum mal in dich und hinterfrage: Gibt es gerade etwas in meinem Leben, mit dem ich unzufrieden bin? Lohnt es sich, mal etwas ganz Neues zu wagen? Na klar, manche Dinge offenbaren sich nicht so leicht, weil sie unbewusst ablaufen. Wer aber mal aktiv in sich hineinhorcht, kann dabei nur gewinnen.



Du kommst zu dem Ergebnis, dass du glücklich bist, so wie es ist? Dann solltest du den Traum abhaken und nicht auf Teufel komm raus etwas hineininterpretieren. Ganz wichtig: Mach dir keine Vorwürfe! Schließlich kannst du nichts für deine Träume.

Video: Das bedeutet es wirklich, wenn du von einer Ex-Beziehung träumst