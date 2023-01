Unglückliche Beziehung Wann ist es sinnvoll, eine Beziehung zu beenden?

von Susanne Schumann Du hast das Gefühl, eine unglückliche Beziehung zu führen? Damit bist du nicht allein! Was du in dieser Situation tun kannst, erfährst du hier.

Die meisten Menschen kommen in ihrer Partnerschaft früher oder später in die Situation, dass sie sich in ihrer Beziehung (mehr oder weniger) plötzlich unglücklich fühlen. Das ist weder ungewöhnlich noch überraschend, schließlich machen wir alle unterschiedliche Lebensphasen durch. Unsere Persönlichkeit verändert sich ein Leben lang und mit ihr unsere Bedürfnisse und was wir zum Glücklichsein brauchen. Natürlich kann sich diese Entwicklung auch auf unsere Beziehung auswirken – und dazu führen, dass wir uns damit irgendwann nicht mehr glücklich fühlen.

Was tun, wenn man in einer Beziehung unglücklich ist?

Da eine solche Entwicklung und Phasen der Unzufriedenheit völlig normal sind, bedeutet es nicht automatisch, dass die Beziehung am Ende und eine Trennung die einzig richtige Option ist, wenn du dich in deiner Partnerschaft unglücklich fühlst. Wie du Klarheit bekommst und vorgehen kannst, um deinem Leben und gegebenenfalls deiner Beziehung eine positive Wendung zu geben, dazu kommen wir jetzt.

Anzeichen für eine unglückliche Beziehung

Die Anzeichen für eine unglückliche Beziehung sind individuell. Im Allgemeinen entstehen sie aber dadurch, dass grundlegende Bedürfnisse in der Beziehung nicht erfüllt werden. Dazu zählt zum Beispiel fehlende Nähe oder Zuneigung, unterschiedliche Ziele im Leben, kein Gefühl von Sicherheit, fehlendes Verständnis oder ungelöste Konfliktpunkte. An dieser Stelle einfach aufzugeben, wäre schade. Denn was wir nicht vergessen dürfen: Eine Beziehung ist Arbeit. Im Alltag kann es immer wieder zu Situationen kommen, in denen unsere Bedürfnisse vernachlässigt werden. Wichtig ist hier, sich nicht zurückzuziehen, sondern ein friedliches Gespräch zu suchen. Das ist gar nicht so leicht. Wenn wir uns emotional angegriffen oder vernachlässigt fühlen, handeln wir oft aus dem Gefühl heraus, machen unserem Gegenüber Vorwürfe und verletzen ihn oder sie unbewusst. Damit dir das nicht passiert, und du vielleicht sogar deine Beziehung retten kannst, sind die folgenden Fragen hilfreich.

Wie kann man eine unglückliche Beziehung retten? Diese Fragen weisen dir den Weg

Wenn du gerade in einer unglücklichen Beziehung steckst, bestehen deine wesentlichen To-Dos zunächst einmal darin, Antworten zu finden. Um eine Situation zu verbessern, ist, sie zu verstehen, immer ein guter erster Schritt. Folgende Fragen solltest du jedenfalls für dich klären, wenn du in deiner Partnerschaft unzufrieden bist.

1. "Wie lange bin ich schon unglücklich?"

Zunächst einmal wäre es definitiv gut, herauszufinden, ob deine unglückliche Situation womöglich eine Phase ist, die zum Beispiel auf die oben angesprochene Persönlichkeitsentwicklung zurückgeht oder ob es sich um einen Dauerzustand handelt, der sich mit Sicherheit nicht einfach von selbst erledigen wird. Probiere dich möglichst genau zu erinnern, wann es angefangen hat, dass du dich unzufrieden gefühlt hast. Eventuell läuft dir dabei auch schon ein konkreter Auslöser über den Weg, der dein Beziehungsunglück angestoßen hat ...

2. "Wie empfindet mein:e Partner:in?"

Bist du allein mit deinen Gefühlen?

Oder ist dein:e Partner:in auch unglücklich in eurer Beziehung?

Darüber reden solltest du mit ihm oder ihr so oder so! Und der einfachste Einstieg ist, ihn oder sie ohne Umwege geradeheraus zu fragen: "Bist du eigentlich glücklich mit mir ...?"

3. "Was macht mich in meiner Beziehung unglücklich?"

Ob du das jetzt für dich klärst oder im Gespräch mit deinem oder deiner Partner:in:

Was ist es konkret, das dich unglücklich macht?

Fehlt dir etwas, wenn ja, was?

Tut dein:e Partner:in etwas, das dich verletzt und unglücklich macht?

Fühlst du dich gefangen in eurer Partnerschaft?

Sehnst du dich nach etwas anderem?

Je mehr Unglücksfaktoren du benennen kannst und kennst, umso mehr Ansatzpunkte hast du, um etwas zu verändern. Und falls du selbst nichts ändern kannst: umso mehr Argumente sprechen dafür, dich zu trennen!

4. "Was hält mich in meiner Beziehung?"

Von außen betrachtet eigentlich die nächstliegende Frage von allen:

Wenn du in deiner Beziehung unglücklich bist – warum machst du dann nicht "einfach" Schluss?

Was hast du zu verlieren?

Was gibt dir deine Beziehung?

Was verbindet dich mit deinem oder deiner Partner:in?

Wann ist es sinnvoll, eine Beziehung zu beenden? Wenn du lediglich aus Angst oder Gewohnheit in deiner Partnerschaft bleibst, wäre der sinnvolle Ausweg aus deiner Situation sicherlich die Trennung. Hast du dagegen gute Gründe zu zögern (Halt, Liebe, Zuneigung ...), spricht einiges dafür zu kämpfen.

5. "Was muss sich ändern, damit ich (wieder) glücklich bin?"

Zum Schluss wäre es sinnvoll und in vielerlei Hinsicht hilfreich, wenn du dir möglichst klar vor Augen führst, was sich ändern muss, damit du dich glücklicher fühlst.

Kannst du selbst etwas ändern?

Müsste sich dein:e Partner:in ändern?

Könnt ihr gemeinsam etwas verändern oder zumindest ausprobieren, das eure Lage aus deiner Sicht verbessern würde?

Kann man in einer unglücklichen Beziehung wieder glücklich werden?

Sind die Maßnahmen grundsätzlich möglich, umsetzbar und liegen in deiner Hand, ist es mindestens den Versuch wert, deine Beziehung zu retten. Sind es dagegen ausschließlich Luftschlösser oder könnte einzig und allein dein:e Partner:in etwas tun, damit du dich besser fühlst, wärst du ohne ihn oder sie wahrscheinlich besser dran. Manchmal kann auch eine Paartherapie hilfreich sein – wenn beide Personen gewillt sind, der Beziehung eine weitere Chance zu geben.

Warum fällt die Trennung trotz unglücklicher Beziehung so schwer?

Wir Menschen sind Bindungswesen. Diese Bindung beginnt mit der Eltern-Kind-Beziehung von Kleinauf. Dieser Bindung kommt eine Paarbeziehung sehr nahe. Daher ist es völlig legitim, dass es und schwerfällt, loszulassen. Viele Paare haben einiges miteinander erlebt und geteilt – es ist nur logisch, dass man das nicht von heute auf morgen wegwerfen mag. Wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind oder gemeinsame Besitztümer, zögern wir erst recht. Hier ist es von Vorteil, die Perspektive der Kinder zu berücksichtigen. Was ist heilender für den Nachwuchs? Glückliche Elternteile, die getrennt leben oder Partner:innen, die ständig streiten?

Unglückliche Beziehung: Warum nicht einfach trennen?

Nicht dass wir uns falsch verstehen: Nüchtern betrachtet spricht praktisch nichts dafür, an einer unglücklichen Beziehung festzuhalten. Lebenszeit ist begrenzt, einmalig und überaus kostbar und wir sollten sie niemals für etwas opfern, das uns unglücklich macht. Außerdem muss auch die wahre Liebe nicht unbedingt für ewig sein und Trennungen sind keine Niederlagen – man kommt selbst über den größten Trennungsschmerz hinweg!

Wer jedoch schon einmal in einer unglücklichen Beziehung feststeckte, weiß vermutlich: Manchmal ist Loslassen schwer bis unmöglich! Und selbst wenn abzusehen ist, dass nichts etwas bringen wird – oftmals wird's leichter, wenn man weiß: Man hat alles versucht ...

Immer noch lauter Fragezeichen in deinem Kopf? Gar nicht schlimm! Wir helfen dir dabei, die Frage "Soll ich Schluss machen?" klar für dich zu beantworten. Überdies verraten wir dir, wie du gegebenenfalls deine Beziehung auffrischen und deine Ehe retten kannst und wie eine glückliche Beziehung aussehen sollte.

Verwendete Quelle:

Wanting to stay and wanting to go. Social Psychological and Personality Science, Samantha Joel, Geoff MacDonald, Elizabeth Page-Gould, 2017