Laut Untreue-Studie An diesem Datum gehen die meisten Menschen fremd

Egal, ob es ein einmaliger Seitensprung oder eine längere Affäre ist: Jeder, der es schon einmal erleben musste, weiß: Betrogen zu werden, tut verdammt weh. Vor allem, wenn es völlig überraschend passiert. Doch laut einer englischen Dating-Website mit 1000 verheirateten Menschen ist die Gefahr, dass der Partner fremdgeht, jedes Jahr an einem Datum 70 Prozent höher als an anderen Tagen. Wann dieser Tag genau ist, und was eine Beziehungsexpertin vermutet, was es genau mit diesem Tag auf sich hat, erfährst du im Video.