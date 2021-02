Das wünschen wir uns dieses Jahr zum Valentinstag – oder schenken es uns selbst

Valentinstag – für die einen Kitsch und Geldmacherei, für die anderen ein Anlass, ihre Liebe zu feiern. Wir müssen da gar nicht lange überlegen: Wenn es einen Anlass zu feiern gibt, sind wir dabei. Geht es dann auch noch um die Liebe, eines der größten Geschenke, das mit dem Menschsein einhergeht, ist die Sache doppelt klar: Kitsch und Geldmacherei boykottieren wir lieber an einem anderen Tag.

Dieses Jahr sind unsere Möglichkeiten, den Valentinstag zu etwas Besonderem zu machen, Corona-bedingt ein bisschen begrenzt. Ein romantisches Dinner beim Lieblingsitaliener, ein Kurztrip ins Wellness-Hotel oder ein spontaner Ausflug nach Paris, Florenz oder eine andere Romantik-Metropole – solche Unternehmungen fallen jedenfalls gnadenlos flach. Aber seien wir ehrlich: Wie oft sind wir am Valentinstag in den vergangenen Jahren schon nach Paris gejettet? Eben! Also wollen wir mal nicht übermäßig auf die Tränendrüse drücken. Nutzen wir den Tag doch lieber, um ein bisschen Licht und Freude in unseren Alltag zu bringen!

Valentinstag nur für Paare? Nicht mit uns!

Traditionell wird der 14. Februar bekanntlich vor allem als Tag gesehen, an dem Paare ihre Liebe und Beziehung zelebrieren. Nichts gegen Traditionen, doch das finden wir, ehrlich gesagt, ein bisschen spießig und überholt. Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, in der jeder Mensch lieben kann, wie und wen er eben fühlt. Wieso sollten wir am Tag der Liebe also nicht auch jede Art von Liebe feiern dürfen, die wir fühlen?

Ob beste Freundin, Brüderchen, Nachbar oder Mama (ein Muttertag im Jahr ist eh viel zu wenig), den Valentinstag sollten wir verbringen, mit wem wir möchten, beziehungsweise ihn nutzen, um jemandem eine Freude zu machen, den wir lieben – und wenn wir es selbst sind! Selbstliebe ist schließlich die wichtigste von allen, denn sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch andere Menschen lieben können.

In unserer Galerie verraten wir, was wir uns dieses Jahr zum Valentinstag wünschen, uns selbst schenken oder wie wir den Tag der Liebe verbringen. Vielleicht findest du darin ja Inspiration und bekommst Lust mit uns zu feiern – egal ob du Single bist, allergisch gegen Blumen oder ob du keine Schokolade magst ...