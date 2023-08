Wahre Liebe 5 unromantische Zeichen, dass du deinen Traumpartner bereits gefunden hast

Von deinem Schatz bekommst du höchstens einmal im Jahr Blumen, und ihr reist auch nie für Romantik-Kurztrips nach Paris? Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass ihr nicht perfekt zusammen passt! Wir verraten dir, welche Alltagsrituale oft mehr bedeuten als die großen Gesten.

Gerade wenn eine Beziehung langsam in die Jahre kommt, kann es gut sein, dass die Romantik nach und nach etwas einschläft. Aber deshalb gleich alles in Frage stellen? Es sind eben auch die kleinen Dinge in einer Beziehung, die zeigen, dass du deine:n perfekte:n Partner:in eigentlich schon längst gefunden hast.

Wahre Liebe: Daran erkennst du, dass du mit deinem perfekten Partner zusammen bist

Auch wenn eure Freund:nnen dafür manchmal kein Verständnis haben, wisst ihr doch, welches Glück es ist, dass ihr euch gefunden habt. Welche kleinen Alltagsrituale das sind, verraten wir dir im Video.