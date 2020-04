Beziehung retten: Mit diesen Tipps nehmt ihr wieder Kurs auf Wolke 7 ❤️

Absolut nicht. Aber viele Paare lassen leider zu, dass Partnerschaft zu selbstverständlich wird. Sie verbringen qualitätslose Zeit miteinander, die qualitätsvolle wird für andere reserviert: Mit dem Liebsten geht man zum Einkaufen, bespricht mit ihm den Alltag und sieht gemeinsam fern. Das ist ungefähr so spaßig wie das Auto in die Inspektion bringen. Berührungen und Zärtlichkeiten passieren nur noch nebenbei, zur Begrüßung gibt's ein Bussi auf die Wange, an das man sich später nicht mal mehr erinnern kann. Der Tod der Liebe! Allerhöchste Eisenbahn also, für Qualitätszeiten zu sorgen und sie gemeinsam einzuplanen. Egal, ob ein Mal in der Woche oder jeden Abend kurz vor dem Schlafengehen: Hauptsache, es gibt Zeit zu zweit, in der es nicht um den Alltag geht, sondern um gemeinsame Erlebnisse, um geteilte Gefühle und Interessen.