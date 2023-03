Was Menschen in einer offenen Beziehung hilft, mit Eifersucht umgehen

Liebesleben Was Menschen in einer offenen Beziehung hilft, mit Eifersucht umgehen

Manche Menschen möchten neben der Hauptbeziehungsperson Intimität mit anderen Menschen austauschen. Doch auch wenn beide die Art der Beziehung schätzen und ihr zugestimmt haben, kann es wie in jeder Partnerschaft zu Eifersucht kommen. Was dagegen helfen kann.

In einer offnen Beziehung gehen meist beide Partner:innen auf Dates und haben oft auch Sex mit ihren Bekanntschaften. Natürlich nach vorheriger Absprache und einem Einverständnis der Personen in der Partnerschaft. Kommunikation ist bei einer solchen Vereinbarung besonders wichtig und gewisse Regeln sollten vorab festgelegt werden, damit klar ist, was erlaubt ist und was nicht. Beispielsweise, dass ein Date nicht mit in die gemeinsame Wohnung gebracht werden darf oder was man sich von den Begegnungen erzählt.

Eifersucht ist eine gängige Emotion in vielen Beziehungen

Es ist keine Schande, eifersüchtig zu sein. Es ist eine normale Reaktion, die oft aus anderen inneren Gefühlslagen heraus entsteht. Beispielsweise Sorge, Misstrauen oder eine unterschwellige Wut. Eifersucht hat in erster Linie etwas mit der Person selbst und möglichen Unsicherheiten zu tun. Sie tritt in den besten Beziehungen auf und ist kein Indikator dafür, dass es unter den Liebenden kriselt. Diese Tipps helfen in offenen (und auch geschlossenen Beziehungen) mit der Eifersucht:

1. Sei nicht zu hart zu dir selbst

Ihr habt vielleicht schon ein bestimmtes Gerüst. Die Regeln sind festgelegt und wenn ihr zusammen seid, ist alles in Ordnung. Doch geht der:die andere auf ein Date und du bist allein zu Hause, kommen Zweifel auf. Du kannst nicht abschalten und denkst immer wieder darüber nach, was wohl gerade passiert. Gewisse Ängste oder andere Gefühle können Gründe sein, die dich so reagieren lassen. Und es ist weder etwas falsch mit dir, deiner Beziehung oder deinem:deiner Partner:in, wenn du eifersüchtig wirst. Lasse die Emotion zu und mache dir wegen ihr keine Vorwürfe. Nehme sie lieber an und lerne aus ihr, anstatt dich wegen ihr zu schämen.

2. Finde den Grund für die Eifersucht

Negative Gedankenspiralen haben oft etwas damit zu tun, dass wir unsicher sind. Beispielsweise kommt der Gedanke auf, dass die andere Person sich durch die offene Beziehung "andere Optionen offen halten" möchte und du nur die Übergangslösung bist – also eine gewisse Verlustangst in dir, möglicherweise weil du selbst eine gewisse Abhängigkeit gegenüber deinem:deiner Liebsten verspürst. Oder es kommt zu Vergleichen wie "weil mir das und das fehlt, ist er:sie jetzt nicht bei mir". Welche Gedanken sind bei dir am präsentesten, wenn die Eifersucht an dir nagt? Schreibe sie dir auf und ergründe dann, warum sie entstehen.

3. Spreche deine Unsicherheit an

Die Geschichten, die in deinem Kopf entstehen, sind meistens bloße Fantasie. Oftmals sind all die Dinge, die wir uns ausdenken, die uns beschäftigen und zermürben, keine Wahrheiten. Und natürlich wird uns das oftmals wieder bewusst, wenn der:die Lieblingsperson wieder bei uns ist. Aber trotzdem solltest du deshalb nicht die Probleme, die allein aufgekommen sind, ignorieren. Suche lieber den offenen Dialog. Zum Beispiel mit einem: "Als du dich mit der Person letztens getroffen hast, habe ich mir über einige Dinge total Sorgen gemacht. Können wir darüber sprechen?". Rede in aller Ruhe mit deinem:deiner Partner:in und finde heraus, wo eure Beziehung in Wahrheit steht. Vielleicht braucht es ein Update eurer ursprünglich festgelegten Regeln, damit du dich wieder wohler fühlen kannst. Deine Bedürfnisse zu kommunizieren, kann in einer offenen Beziehung sogar noch relevanter sein als in einer geschlossenen.

4. Arbeite an deinem Selbstbild

Wer sich selbst für liebenswert hält und ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag legt, ist weniger anfällig für Sorgen und Ängste in einer Beziehung. Wie du mehr Selbstliebe in deinen Alltag integrierst, liest du hier. Auch Gespräche mit deinem:deiner Partner:in oder eigene Dates und wie du auf diese wirkst, können dein Selbstbewusstsein stärken. Sprecht in der Partnerschaft regelmäßig darüber, was ihr aneinander liebt und wertschätzt. Je bewusster du dir über deine eigenen Qualitäten wirst, desto besser sollte es dir mit der Eifersucht gehen.

Offene Beziehung oder geschlossene?

Paare in offenen Beziehungen brauchen manchmal etwas Zeit, bis sie den richtigen Weg für sich gefunden haben. In der Findungsphase kann es daher öfter zu Eifersucht kommen. Falls sich das Problem für eine Person nicht bessern sollte, ist die Art der Beziehungsführung vielleicht nichts für diese beiden Personen. Möglicherweise ist es dann ein Versuch gewesen, aber keine endgültige Lösung. In dem Fall solltet ihr euch genügend Zeit und Raum geben, um gemeinsam darüber zu sprechen. Manche Menschen in offenen Beziehungen empfinden aber sogar das Gegenteil von Eifersucht, sogenannte "Compersion" oder eben: Mitfreude. Sie freuen sich über die schönen Erfahrungen, die der Hauptbeziehungsmensch mit anderen macht und stoßen von ihrem:ihrer Liebsten auf die gleiche Freude.

