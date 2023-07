Kuscheln, Sex, gute Gespräche – ja, meistens sieht eine Beziehung so aus, aber seien wir doch mal ehrlich: Ab und zu streiten wir uns mit dem:der Partner:in wie mit Geschwistern oder sind so genervt, dass wir am liebsten unsere sieben Sachen packen wollen.

Diese Tweets zeigen herrlich ehrlich, wie eine Beziehung aussehen kann.

"Mein Mann: *hat Schluckauf für über eine Stunde*

Ich: *schreibe seine Grabrede*"

Da hat er selber Schuld.

"Um 6:30 Uhr morgens lautstark den Geschirrspüler auszuräumen ist der beste Weg, um dafür Anerkennung zu bekommen"

Der frühe Vogel fängt den Wurm ...

"Ich hatte heute keine Pläne. Meine Frau hat es herausgefunden und man, hatte ich heute eine Menge Pläne, von denen ich nichts wusste."

Keller ausmisten, Auto waschen, zusammen zu Ikea fahren, die neue Lampe anbauen und und und...

"Ehemann: *schreibt mir* Besteht die Möglichkeit, dass wir die Dinnerparty heute Abend ausfallen lassen können?

Ich: *bereits im Schlafanzug* Wenn es das ist, was du wirklich willst."

Aber nur, weil er es möchte...

"(Am Telefon mit meiner Mutter)

Ich: Was ist dein Geheimnis für 55 Jahre Ehe?

Mutter: Wir haben uns nie am selben Tag gehasst."

Na, wenn das mal so leicht wäre.

"Immer, wenn ich mich über meinen Mann aufrege, stelle ich einfach mehr Shampooflaschen in unsere Dusche. Derzeit sind es 47."

Das wird ihn verrückt machen.

"'Du hast heute den Fernseher für dich allein' ist buchstäblich die attraktivste SMS, die du von deinem Partner bekommen kannst."

Endlich kannst du deine Fernsehsendung schauen, ohne ständig nervige Kommentare von deinem Partner hören zu müssen.

"Ehefrau: ENDLICH EIN WOCHENENDAUSFLUG NUR FÜR UNS ZWEI!

Auch meine Frau: Wirst du während der gesamten Reise so atmen?"

Muss er denn so laut atmen?

Verwendete Quelle: twitter.com