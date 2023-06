von Emely Mielke Nicht selten denken wir an ein Liebescomeback mit dem:der Ex-Partner:in. Doch Vorsicht – vor einem Neuanfang sollten einige Probleme aus dem Weg geräumt werden.

Der Gedanke, mit dem:der Ex-Partner:in wieder zusammenzukommen, ist nicht ungewöhnlich. Schließlich sind mit einer Beziehung meist prägende Situationen und auch schöne Momente verbunden. Während viele auf das Sprichwort "Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch" schwören, sind andere hin- und hergerissen, es nicht doch noch einmal zu versuchen. Ein Comeback ist nie ausgeschlossen, aber es gibt einige Hürden, die es bei einem zweiten Versuch zu überwinden gilt.

1. Der Sache auf den Grund gehen

Am Anfang sollte die Frage stehen, woran es gescheitert ist. Falsch ausgerichtete Grundwerte, schlechte Kommunikationsfähigkeiten, psychische Probleme, mangelnde Anziehungskraft oder sexuelle Inkompatibilität sind nur einige Anzeichen, die jedoch schwieriger zu beseitigen sind, als man denkt. Eine Reflexion des Status quo kann hier zunächst helfen, zu sehen, wo der:die Partner:in – aber auch, wo man selbst – steht: Hat sich nach der Trennung etwas verändert? Können jetzt bestimmte Kompromisse eingegangen werden? Wo liegen gemeinsame Interessen und Zukunftsvorstellungen? Diese Reflexion kann zu Beginn schon helfen, die Basis für die Wiedervereinigung zu legen.

2. Abwägen

Bevor du überhaupt daran denkst, zu dem:der Ex zurückzukehren oder ihn:sie zurückzunehmen, nimm dir Zeit für dich. Ziehe klare Grenzen, mache deinen Kopf frei und schaffe dir Raum, um neue und bewusste Entscheidungen machen zu können. In jedem Fall sollte die Schwere der Gründe beachtet werden. Sind es Gründe wie Eifersucht oder unangenehmes Verhalten, die zur Trennung geführt haben, kann man diesen ggf. durch Konfrontation und Aussprache direkter auf den Grund gehen.

Themen wie emotionaler oder körperlicher Missbrauch sind jedoch so schwerwiegend, dass ein Schlussstrich auch endgültig sein sollte. Auch sexuelle Anziehungskraft ist ein Thema, das sich nur schwer wiederherstellen lässt. Hierbei lohnt es sich jedoch auch, sich an die positiven Seiten der Person zu erinnern. Wer in der Lage ist, gewisse Probleme in ein anderes Licht zu rücken und einzuschätzen, wie realistisch eine Veränderung ist, dem:der ist bei einem Neuanfang auf jeden Fall besser geholfen.

3. Gemeinsam in eine neue Beziehung

Und die Betonung liegt auf dem Wörtchen gemeinsam. Denn wenn eure Beziehung nach einer Ruhephase wirklich wieder aufblühen soll, dann muss dieser Prozess vor allem von beiden Seiten ausgehen. Diese neue Beziehung wird dann auf neuen Fundamenten aufgebaut, wo Gefühle wie Vergebung, Vertrauen und Geborgenheit eine Rolle spielen. Erst wenn man bereit ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen, steht einem vertrauensvollen Neuanfang nichts mehr im Wege.

Eine glückliche Beziehung erfordert immer Arbeit von beiden Seiten. Wenn dein Herz und dein Kopf im Einklang sind, kannst du dich auf dein Gefühl verlassen und sehen, ob ein Comeback wirklich eine gute Entscheidung ist oder nicht.

