Braut feiert Blitzhochzeit - und das ist der rührende Grund

Viele Töchter träumen von dem Tag, an dem ihr Vater sie zum Altar führen wird – doch für Brittany Leroux würde das ein Traum bleiben müssen. Oder vielleicht doch nicht?





Brittany Leroux und ihr Verlobter John Reh aus der kanadischen Stadt Windsor haben sich vor einiger Zeit verlobt. Doch wegen ihres vollen Alltags mit zwei kleinen Kindern wurden die Hochzeitspläne immer wieder verschoben. Dann wurde Brittany letzte Woche plötzlich klar, dass sie nicht länger warten dürfen, wenn ihr Vater bei ihrer Hochzeit dabei sein soll.

Besser nichts aufschieben, was wichtig ist

Bei ihrem Vater Andy Leroux wurde vor zweieinhalb Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Kürzlich wurde er im Krankenhaus auf die Palliativstation verlegt "und macht sich auf den Weg, diese Welt zu verlassen", wie Brittany zu "CTV News Windsor" sagte.

So entschied sie gemeinsam mit ihrem Verlobten John am vergangenen Mittwoch, dass sie nur zwei Tage später in einer kleinen Zeremonie auf dem Gelände des Krankenhauses heiraten werden, damit ihr Vater dabei sein kann.

"Da schlägt mein Herz richtig schön"

Nicht nur für das Paar, auch für Andy wurde die Hochzeit ein "sehr, sehr aufregender Tag“. Andy sagte, er sei überglücklich, dabei sein zu können und Familie und Freunde bei der Zeremonie zu sehen. "Ich bin so glücklich. Da schlägt mein Herz richtig schön“, sagte er. Strahlend vor Freude und Stolz brachte er seine Tochter im Rollstuhl zur Vermählung.

Auch Brittney war tief bewegt. Über die Hand ihres Vaters, mit der er sie zur Trauung führte, sagte sie:

Es ist nicht dieselbe Hand, mit der ich aufgewachsen bin. Sie ist verwelkt und müde. Aber in diesem Moment dachte ich nur … 'oh mein Gott, das ist der beste Moment. Es könnte nicht besser sein'.

Der kranke Vater gibt dem Paar seinen Segen

Bevor Andy sie am Altar an ihren Bräutigam übergab, gab er Brittany und John noch Tipps für die Ehe mit. "Liebt einander, seid freundlich zueinander und respektiert einander mehr als alles andere in eurem Leben." Und fügte hinzu: "Ich weiß, dass John der Richtige dafür ist, das meiner Tochter zu geben." Wie schön, dass das Paar den Segen des Vaters noch bekommen durfte.