von Janina Oehlbrecht Danxiety ist manchen Singles vielleicht ein Begriff. Warum ist die Angst vor dem ersten Date oft so ausgeprägt? Und was kann dagegen helfen?

Viele Menschen sind ängstlich, wenn sie eine:n neue:n romantische:n Partner:in kennenlernen. Das ist erstmal kein Grund zur Sorge. Nervosität gehört in der Regel einfach dazu. Was der Begriff Danxiety mit dieser Angelegenheit zu tun hat, erfährst du hier.

Was bedeutet Danxiety?

Du bist seit Stunden beunruhigt, weil dein:e Verabredungspartner:in sich nicht bei dir gemeldet hat, obwohl ihr ein schönes Date hattet? Es sind schon zwei Tage vergangen und du fragst dich ständig, was du falsch gemacht hast? Oder du hast Angst, nicht gemocht zu werden, wenn du und dein Date nicht einer Meinung seid? Du willst deinem Gegenüber zeigen, dass du beziehungsfähig, unkompliziert und lustig bist – verstellst dich dabei aber eigentlich nur selbst?

Diese Beispiele haben eines gemeinsam: Danxiety. Der Begriff setzt sich zusammen aus Dating und Anxiety und bedeutet so viel wie Dating-Angst. Die Bezeichnung wurde von der Dating-App Bumble geprägt. In einer Studie der App gaben unter knapp 1.000 befragten Mitgliedern 48 Prozent an, dass sie unter Danxiety leiden würden.

Verabredungsangst tritt auf, wenn eine Person vor, während und nach einem Date übermäßige Ängste oder Sorgen hat. Während Nervosität bei der Begegnung mit einer neuen Person zu erwarten ist, ist Danxiety intensiver und langanhaltender. Verabredungsangst kann sich unangenehm, überwältigend und stressig anfühlen. Sie kann sich auch auf andere Bereiche des Lebens auswirken und dazu führen, dass die Betroffenen Verabredungen ganz vermeiden.

Was sind die Gründe für Danxiety?

In der Regel tritt Dating-Angst vor dem ersten Date mit einer neuen Person auf. Sie kann sich aber eigentlich in jeder Phase der Partnersuche einschleichen. Es gibt unzählige Gründe, warum Menschen bei einer Verabredung Angst empfinden. Manchmal liegt es an vergangenen verletzenden Erfahrungen bei der Partnersuche, und manchmal scheint es, als wären wir von vornherein darauf programmiert, ängstlich und furchtsam zu sein. Eine Studie aus dem Jahr 2021 legt nahe, dass Menschen mit Danxiety Angst davor haben, zurückgewiesen zu werden oder andere zurückzuweisen.

Danxiety steht oft in Zusammenhang mit:

einem früheren Beziehungstrauma

Mangel an Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl

Schüchternheit und Introvertiertheit

Unsicher-vermeidende Bindung oder unsicher-ambivalente Bindung

soziale Angststörung

Angst vor Ablehnung, Peinlichkeit und Verurteilung

Bindungsangst

Sorgen um die persönliche Sicherheit

chronische Gesundheitszustände

Verlustangst

Unerfahrenheit bei der Partnersuche

An diesen Anzeichen erkennst du Danxiety

Wenn du Single bist und die wahre Liebe suchst, bist du wahrscheinlich mit den üblichen Ängsten bei der Partnersuche vertraut. Die meisten von uns sind zumindest ein wenig nervös, wenn sie eine neue Beziehung beginnen oder potenzielle romantische Partner:innen treffen. Das ist völlig normal. Manchmal kann die Angst aber auch überwältigend sein. Dann äußert sie sich unter anderem so:

Übermäßige Sorgen und Grübeleien

Konzentrationsschwierigkeiten

Schwitzen

Muskelverspannungen

Unzeitgemäße Verdauungsprobleme

5 Tipps gegen Danxiety

Planung der Verabredung: Die Angst vor dem Unbekannten kann sich noch verstärken, wenn man nicht weiß, wie das Date ablaufen wird. Versuche, die Dinge selbst zu bestimmen – zum Beispiel den Verabredungsort, die Essenszeit oder die Aktivität. So kannst du die Atmosphäre vorhersehbar einrichten und dich in einem dir vertrauten Umfeld aufhalten. Anerkennung der Ängste: Untersuchungen zufolge kann das Verstecken von Ängsten den Schweregrad der Symptome erhöhen. Wenn du dich bei einem Date ängstlich fühlst, solltest du deine Gefühle also nicht verheimlichen. Entspannungsmethoden: Wenn du unter Danxiety leidest, kann es hilfreich sein, Entspannungsmethoden anzuwenden. Atemübungen,progressive Muskelentspannung oder Achtsamkeitsmeditationen können dir in vielen Situationen helfen. Selbstmitgefühl ist die Praxis, sich selbst zu vergeben und zu trösten. Es ist oft das Gegenteil von dem, was man tut, wenn man einen Angstanfall verspürt – wie Selbstkritik und Selbstabwertung. Untersuchungen an Teenagern haben jedoch ergeben, dass Selbstmitgefühl mit einer Verringerung der Symptome von Angst und Depression einhergeht. Grenzen setzen: Grenzen helfen den Menschen in deinem Umfeld, deine Ängste und Erwartungen zu erkennen. Sie sind wichtig, um dein psychisches Wohlbefinden zu erhalten.

Fazit: Ist Danxiety normal oder besorgniserregend?

Wie bereits erwähnt, ist Aufregung vor oder während Dates etwas völlig Normales. Ein bisschen macht diese Ungewissheit sogar den Reiz eines ersten Dates aus. Wenn deine Dating-Angst jedoch überhandnimmt, du dich nicht mehr wohlfühlst oder in Panikzustände gerätst, dann liegt deiner Dating-Angst vielleicht eine Trauma-Situation zugrunde. Sei dir selbst gegenüber mitfühlend und versuche, deine Ängste zu verstehen. Dabei kannst du dir selbstverständlich auch Hilfe von außen nehmen. Jede Verabredung sollte schließlich als etwas Positives betrachtet werden.

