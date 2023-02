Was frühstückst du morgens am liebsten?

Müsli, Brot, Croissant und Co. DAS kann dein Lieblingsfrühstück über dein Sex-Leben verraten

von Jeanine Insam Die Vorlieben bei der ersten Mahlzeit des Tages können sich stark unterscheiden. Deine Wahl kann offenbaren, welche Vorlieben du und dein Partner im Bett haben.

In Deutschland bevorzugt die Mehrheit der Bevölkerung ein Brötchen, eine Scheibe Toast oder ein Brot zum Frühstück. Wer diese Vorliebe nicht teilt, greift morgens vielleicht lieber zu etwas aus dem Küchenregal, einer Eierspeise oder etwas Obst. Was isst du früh morgens am liebsten?

Dein Lieblingsfrühstück kann deine Vorlieben im Bett offenbaren

Müsli, Brot oder darf es doch lieber etwas Ausgefalleneres sein? Die erste Mahlzeit des Tages liefert nicht nur wichtige Nährstoffe, sondern kann dir auch verraten, welche Vorlieben du und dein Partner oder deine Partnerin im Bett haben. Die Antwort findest du im Video.