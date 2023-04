Dating-Maschen sind dieser Tage so vielfältig, dass man nahezu jedem Buchstaben des Alphabets eine zuordnen könnte. Hier sind die bekanntesten auf einen Blick.

Mithilfe von Dating-Apps und Online-Dating-Websites ist die große Liebe zum Greifen nah – so scheint es. Doch ganz so leicht ist es nicht. Denn mit der immensen Auswahl an potenziellen Liebhaber:innen, steigt die Unverbindlichkeit. Passt die Haarfarbe nicht oder hat es generell nicht gefunkt? Kein Problem, denn die nächste Bekanntschaft ist nur einen Wisch entfernt.

Zusätzlich macht es uns die vorherrschende Anonymität in der Kennenlernphase besonders leicht. Wir müssen theoretisch nicht mal einen Grund für unser Verschwinden liefern. Mit der Betätigung des Buttons "Unmatch" können wir Personen nicht nur kinderleicht aus unserem Posteingang, sondern auch aus unserem Leben entfernen. Höflich ist das nicht. Und doch machen es viele. Auf dieser Grundlage hat sich nicht nur das Ghosting entwickelt, sondern viele weitere, fiese Dating-Maschen.

Immerhin: Mithilfe von Online-Dating-Diensten haben laut einer Umfrage im Jahr 2020 insgesamt 47 Prozent der Befragten eine:n feste:n Partner:in kennengelernt. Ganz hoffnungslos ist das Online-Dating also nicht. Damit du dich künftig vor fiesen Dating-Trends schützen kannst, findest du hier die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Benching

Der Begriff Benching kommt aus dem Englischen und leitet sich von "bench" ab, was so viel heißt wie "(Ersatz)-Bank". Im Grunde bedeutet Benching nichts anderes als: hinhalten.

Daran erkennst du Benching:

Ihr habt vor allem online Kontakt.

Bei der Frage nach einem Date wirst du vertröstet, weil die Person gerade "im Stress" ist.

Kommt es doch zu einer Verabredung, wirst du erst kurz vorher eine verbindliche Uhrzeit, beziehungsweise den konkreten Ort erfahren.

Du weißt nicht, woran du bist und wenn du nachfragst, weicht die Person aus und lenkt auf ein anderes Thema.

Du hast ein ungutes Bauchgefühl.

Breadcrumbing

Breadcrumbing ist eine fiese Flirt-Taktik, bei der es nur um eins geht: Selbstbestätigung des Breadcrumbers. Diese Personen flirten vor allem über digitale Kanäle. Hier ein Herzchen, da eine zweideutige Anspielung, dort ein schmeichelnder Kommentar – Breadcrumber werfen uns virtuelle Brotkrümel entgegen, die uns Hoffnung machen – haben aber eigentlich kein ehrliches Interesse daran, uns kennenzulernen.

Daran erkennst du Breadcrumbing:

Ihr habt überwiegend online Kontakt.

Sobald du mehr willst, hält die Person Ausreden parat.

Er:sie ist äußerst charmant und süß, kann genauso schnell aber auch sehr abweisend sein.

In eurer Bekanntschaft geht nichts wirklich voran – ihr haltet euch an oberflächlichen Themen auf.

Catfishing

Beim Catfishing nimmt jemand im Internet eine Fake-Identität an. Der "Catfish" erstellt ein Fake-Profil. Dafür nutzt er:sie geklaute Fotos und versucht andere Personen zu einer romantischen Beziehung zu bringen. Oft werden diese falschen Identitäten auch dafür genutzt, um jemanden finanziell zu betrügen.

Daran erkennst du Catfishing:

Die Person erscheint zu gut, um wahr zu sein.

Die Person erzählt dir eine traurige Geschichte und bittet dich um Geld.

Ihr trefft euch nicht persönlich.

Die Person überschüttet dich innerhalb kürzester Zeit mit Gefühlsbekenntnissen.

Sobald du drohst den Kontakt abzubrechen, bemüht er:sie sich über die Maßen und sichert dir dann doch ein Treffen zu – um es dann wieder nicht einzuhalten.

Curving

Curving kann nicht nur beim Dating vorkommen, sondern auch im freundschaftlichen Kontext. Typisch fürs Curving ist, dass der Curver um seine Bekanntschaft herumkreist, aber dem direkten Kontakt oder der Bereitschaft zu einer Beziehung immer wieder ausweicht.

Daran erkennst du Curving:

Du musst immer wieder auf ihn:sie zugehen. Er:sie kommt seltener auf dich zu.

Er:sie braucht ungewöhnlich lange, um auf deine Nachrichten zu reagieren. Oft können sogar Wochen vergehen.

Ein Date zu initiieren, erweist sich als äußerst schwierig. Spontane Treffen sind ein Ding der Unmöglichkeit.

Für späte Antworten oder verschobene Dates haben Curver oft überzeugende Ausreden parat, die es einem schwer machen, ihnen nicht zu verzeihen.

Cushioning

Wer Cushioning betreibt, der hat große Angst vorm Alleinsein – und noch dazu kein Gewissen. Denn hinter der Dating-Masche steckt eine Form von emotionalem Betrug: Egal, ob der Übeltäter mit jemandem fest zusammen ist – er hält eine "Reserve" oder ein "Polster" (heißt im Englischen "cushion") bereit. Er flirtet und datet nebenher, um eine Auswahl an "Lückenfüllern" anzusammeln. Manche wenden "Cushioning" auch schon während der Dating-Phase an – und treffen sich mit mehreren Personen gleichzeitig.

Daran erkennst du Cushioning:

Dein Date hat kein Interesse an einer festen Beziehung mit dir.

Er:sie versetzt dich regelmäßig.

Er:sie meldet sich unregelmäßig bei dir.

Er:sie macht keine langfristigen Pläne.

Ghosting

Beim Ghosting wird der Kontakt zu jemandem abgebrochen – ohne Abschied, ohne Erklärung. Wie ein Geist (engl. "ghost") verschwindet man aus dem Leben des anderen und lässt ihn ratlos im Regen stehen. Auf Nachrichten wird einfach nicht mehr reagiert, vielleicht wird man sogar einfach blockiert oder gelöscht. Die Person scheint wie vom Erdboden verschluckt. Das Problem an der ganzen Sache: Ghosting kann man kaum vorhersehen. Meist geschieht es von jetzt auf gleich. Wir sind quasi machtlos.

Haunting

Beim Haunting wird man ähnlich wie beim Ghosting ohne Vorwarnung abserviert. Haunting kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "herumgeistern". Anstatt komplett aus unserem Leben zu verschwinden, tauchen Haunter immer mal wieder auf – allerdings nur in den sozialen Medien. Zum Beispiel schauen sie hin und wieder unsere Instagram-Storys an oder liken ein Bild. Die Person verschwindet also nie so wirklich. Für den Seelenfrieden hilft nur eins: blockieren.

Hyping

Der Begriff Hyping stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "jemanden hochjubeln". Die fiese Dating-Masche wird als Hyping bezeichnet, weil dich die Person in den Himmel lobt und alles dafür tut, um dich herumzubekommen – zumindest für einen kurzen Zeitraum. Denn eigentlich will die Person, mit der du dich triffst, durch eine kurze und intensive Bekanntschaft mit dir, nur einen schnellen Ego-Schub oder moralische Unterstützung erhalten – um am Anschluss bereit für die wahre Person der Begierde zu sein.

Daran erkennst du Hyping:

Er:sie ist schon nach kurzer Zeit emotional überschwänglich.

Er:sie macht dir ungewöhnlich viele Komplimente und Geschenke.

Er:sie mag es nicht, wenn du ihm:ihr deine unbequeme Meinung sagst.

Mooning

Mooning reiht sich ein neben Ghosting und Haunting – denn es ist ebenfalls eine fiese Dating-Masche, mit der man eine Person ganz einfach aus dem eigenen Leben entfernt. Der Begriff leitet sich von der iPhone-Funktion "Nicht stören" ab. Diese ist nämlich gekennzeichnet durch einen Mond (engl. "moon"). Bei dieser Funktion können Anrufe und Nachrichten von bestimmten Kontakten stumm geschaltet werden, ohne sie direkt zu blockieren. Man empfängt die Nachrichten also, aber wird nicht darüber benachrichtigt. Plus: Die gemoonte Person bekommt nichts davon mit.

Negging

Negging ist ein äußerst toxischer Dating-Trend, der auf den ersten Blick gar nicht als solches enttarnt werden kann. Beim Negging werden dir vermeintliche Komplimente gemacht, die aber auf zweiter Ebene verletzend sind. Die kränkenden Anspielungen und Komplimente werden meist aus Unsicherheit und narzisstischen Zügen ausgesprochen. Personen, die Negging betreiben, haben in der Regel ein kleines Selbstbewusstsein und wollen sich Autorität und Stärke verschaffen, indem sie dich degradieren.

An diesen Sätzen erkennst du Negging:

"Eigentlich stehe ich ja nicht auf Rothaarige/Blonde/Brünette."

"Ich dachte immer, ich stehe nicht auf Kurven."

"Dafür hast du aber ein wirklich schönes Gesicht."

"Mein Freundeskreis ist irgendwie ganz anders als du."

Orbiting

Beim Orbiting geht es mal wieder ums Verschwinden. Der Dating-Trend ist ähnlich wie das Haunting. Der Mensch ist nach wie vor ein Teil deines Lebens, wenn auch nur bei Instagram. Eine Abgrenzung fällt extrem schwer und die Hoffnung, dass ein Date ja doch vielleicht noch zustande kommen könnte, raubt dir unverhältnismäßig viel Energie. Das Verhalten ist so verstörend, weil es extrem gemischte Signale sendet: Der:die Orbiter:in scheint zwar Interesse an dir zu haben, ignoriert aber all deine Versuche, mit ihm oder ihr in Kontakt zu treten.

Pigging

Beim Pigging geht es den Übeltätern darum, Menschen anzusprechen, mit denen sie sonst eigentlich nicht flirten würden – mit dem Ziel, sie wieder fallen zu lassen und sie zu beleidigen. Damit wollen sie ihr Ego aufpolieren oder treten sogar mit ihren Mitstreiter:innen in einen Wettstreit. Dieses Verhalten grenzt an Mobbing, denn liebenswerte Menschen werden bewusst aufgrund ihres Aussehens getäuscht und verletzt.

Daran erkennst du Pigging:

Du hast ein ungutes Bauchgefühl, welches dir sagt, dass die Person es nicht ernst mit dir meinen könnte.

Die Person wirft mit übertriebenen Komplimenten um sich.

Submarining

Submarining leitet sich von dem englischen Begriff "submarine" (dt. U-Boot) ab und beschreibt das Phänomen, dass dein Date, nachdem es dich geghosted hat, plötzlich wieder auftaucht. Das alles ohne Erklärung oder Entschuldigung. Wie fies! Die Person verhält sich also wie ein U-Boot, das nach Belieben auf- und wieder abtaucht.

Wokefishing

Ähnlich wie beim Catfishing werden beim Wokefishing falsche Tatsachen vorgespielt, allerdings wird dabei sehr gezielt und begrenzt gelogen: in Bezug auf die eigenen Werte und politischen Ansichten. Der Begriff leitet sich aus dem Englischen ab – und zwar von dem Begriff "woke" (dt. wach). Umgangssprachlich wird damit politische Achtsamkeit ausgedrückt. Ein Wokefish tut so, als wäre er politisch oder sozial engagiert, um sich ein Date zu "angeln – obgleich ihm Feminismus, Tierwohl und Gleichberechtigung eigentlich total egal sind.

