Persönlichkeitstest im Video: Wie hältst du dein Handy in der Hand?

von Marie Mühlenberg Wir nehmen unser Handy jeden Tag zigmal in die Hand – und haben dabei meist eine ganz eigene Technik. Was die über unsere Persönlichkeit verrät, erfährst du im Video.

Egal, ob beruflich oder privat: 50 Textnachrichten verschickt jede:r aktive WhatsApp-Nutzer:in im Schnitt jeden Tag. Dabei hat jeder seine ganz eigene Vorliebe, wie er dabei sein Handy in der Hand hält – was uns mehr über die Persönlichkeit verrät, als du wahrscheinlich ahnst.

Handy-Halt-Technik

Hältst du das Handy lieber sicher in beiden Händen? Oder lässig in einer? Tippst du mit einem Finger oder lieber mit zwei? Im Video erfährst du, was deine "Handy-halt-Technik" über deinen Charakter offenbaren kann.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com