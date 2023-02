Dank Druckwellenvibratoren ist der Weg zum Höhepunkt ganz mühelos. Aber wie funktioniert das überhaupt und welcher Vibrator passt zu meinen Bedürfnissen? Wir klären diese und weitere Fragen.

Die Welt der Sextoys wächst und gedeiht, zu den Klassikern gehören aber seit 2014 die Druckwellenvibratoren. Anders als herkömmliche Vibratoren reizen Sie nicht die Klitoris und sorgen so für einen belebenden Höhepunkt. Doch wie findet man in dem Meer an Angeboten noch das passende Produkt, das einen vollends zufriedenstellt? Wir haben uns nach den beliebtesten Auflegevibratoren, die mit Druckwellen arbeiten, umgesehen und beantworten dir dazu noch offene Fragen.

Was ist ein Druckwellenvibrator?

Der Druckwellenvibrator gehört zur Familie der elektronischen Sextoys und sorgt mithilfe von Druckwellen für eine Stimulation deiner Klitoris und im besten Fall für einen intensiven Orgasmus. Zu vergleichen ist das Erlebnis mit gewöhnlichem Oralsex, obwohl beim elektronischen Helfer die Chancen auf vollendete Befriedigung vielleicht etwas höher ist. Der standardisierte Druckwellenvibrator ist für deine Klitoris zuständig, doch es gibt auch solche, die deinen G-Punkt stimulieren. Dazu später mehr.

Wie funktioniert ein Druckwellenvibrator?

Wie bereits erwähnt, wenden diese Art der Vibratoren Druckwellen an, um dich zum Höhepunkt zu bringen. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn ein Mann namens Michael Lenke konnte das Leid der Frauen nicht mehr mit anblicken, dass ihnen der klitorale Orgasmus im Schnitt zu oft verwehrt wurde. Deshalb erfand er 2014 kurzerhand den Druckwellenvibrator, deren Vor- und Testmodelle seine Frau Brigitte erproben durfte. Das finale Produkt kennen wir heutzutage als Womanizer. Doch wie genau funktioniert jetzt die Technik dieses einzigartigen Produkts? Man setzt den Vibrator mit der Spitze auf die Klitoris, die dann durch kontaktlose Bewegung mithilfe einer Wechselwirkung von Unter- und Überdruck stimuliert wird. Die Konkurrenz ließ natürlich nicht auf sich warten, weshalb seither auch Marken wie Satisfyer und LELO Druckwellenvibratoren auf den Markt gebracht haben.

Worauf sollte ich beim Kauf eines solche Vibrators achten?

Wie bei jedem Sextoy gibt es auch bei Auflegevibratoren gewisse Kriterien, die beachtet werden sollten, um sicherzugehen, dass du ein gutes Produkt besitzt.

Material: Da es sich um einen empfindlichen Bereich deines Körpers handelt, sollte das Material die Haut nicht reizen. Sextoys bestehen daher oft aus hautfreundlichem Silikon ohne schädliche Stoffe. Einen Verweis darauf findest du bei der Beschreibung des Produkts.

Da es sich um einen empfindlichen Bereich deines Körpers handelt, sollte das Material die Haut nicht reizen. Sextoys bestehen daher oft aus hautfreundlichem Silikon ohne schädliche Stoffe. Einen Verweis darauf findest du bei der Beschreibung des Produkts. Verarbeitung: Unsaubere Schweißstellen, scharfe Kanten oder gar Risse sollten sich auf deinem Spielzeug nicht befinden. Auch das mitgelieferte Kabel zum Aufladen deines Vibrators sollte Qualität aufweisen.

Unsaubere Schweißstellen, scharfe Kanten oder gar Risse sollten sich auf deinem Spielzeug nicht befinden. Auch das mitgelieferte Kabel zum Aufladen deines Vibrators sollte Qualität aufweisen. Lautstärke: Elektronisches Sexspielzeug kann laut werden. Das killt gern mal die Stimmung, weshalb leise Vibratoren viel sinnvoller sind.

Elektronisches Sexspielzeug kann laut werden. Das killt gern mal die Stimmung, weshalb leise Vibratoren viel sinnvoller sind. Leistung: Einige mögen es sanfter, andere kräftiger. Achte darauf, dass der Vibrator mehrere Programme anbietet und dabei nicht zu heiß wird, denn das kann unangenehm sein. Lässt die Leistung nach, ist der Akku womöglich leer. Lade ihn mithilfe des meist mitgelieferten Kabels einfach wieder auf.

Einige mögen es sanfter, andere kräftiger. Achte darauf, dass der Vibrator mehrere Programme anbietet und dabei nicht zu heiß wird, denn das kann unangenehm sein. Lässt die Leistung nach, ist der Akku womöglich leer. Lade ihn mithilfe des meist mitgelieferten Kabels einfach wieder auf. Bisherige Bewertungen: Die bisherige Userschaft kann immer am besten bewerten, wie ein Produkt in der Handhabung ist. Natürlich empfindet das jede Person anders, aber generell sind bisherige Bewertungen immer ein gutes Indiz dafür, ob du dir das richtige Produkt ausgesucht hast.

Die bisherige Userschaft kann immer am besten bewerten, wie ein Produkt in der Handhabung ist. Natürlich empfindet das jede Person anders, aber generell sind bisherige Bewertungen immer ein gutes Indiz dafür, ob du dir das richtige Produkt ausgesucht hast. Sicherheitssiegel vorhanden: Wie alles Elektronische sollte auch ein Sextoy über ein Sicherheitssiegel verfügen. Auch hierzu findet ihr den Hinweis auf der Verpackung oder im Shop bei der Produktbeschreibung.

Die 7 besten Druckwellenvibratoren im Vergleich

Für unseren Vergleich haben wir die beliebtesten klitoralen Auflegevibratoren herausgesucht. Mal schauen, was sie können.

Satisfyer Pro 2 Generation 3

Neben dem Womanizer ist der Satisfyer das wohl bekannteste Produkt, wenn es um Vibratoren geht. Das anscheinend auch zurecht, denn mit 5 von 5 Sternen ist der Satisfyer Pro 2 Generation 3 ein Garant für Ekstase im Lustzentrum. Der Motor ist laut Hersteller flüsterleise, außerdem weist sich der Vibrator dadurch aus, dass er wasserdicht ist, wiederaufladbar und aus körperfreundlichem Vollsilikon besteht.

Satisfyer Pro+ G-Sport

Für eine doppelte Orgasmusgarantie soll der Satisfyer Pro+ G-Spot sorgen. Denn der arbeitet nicht nur klitoral, sondern kümmert sich auch um die Stimulation deines G-Punkts. Ein doppeltes Vergnügen mit einem Produkt, das mit über 4.000 Bewertungen auf 4,5 von 5 Sternen kommt. Die Programme für den klitoralen Druckwellen-Part und den G-Punkt kannst du separat steuern – sehr praktisch! Für den G-Punkt wird mit normalen Vibrationen gearbeitet. Solltest du anfangs Schwierigkeiten mit dem Rabbit-Vibrator haben, benutze einfach ein Gleitgel, das sich mit dem verwendeten Silikon verträgt.

Womanizer Liberty

Der Womanizer Liberty ist kompakt, stylisch und laut bisherigen Bewertungen sehr wirkungsvoll, was die klitorale Stimulierung angeht. Der Auflegevibrator bietet insgesamt sechs Luftdruckintensitäten, ist wieder aufladbar und lässt sich quasi überall mit hinnehmen dank der neuen Verschlussklappe. Der Womanizer Liberty zeichnet sich neben der Pleasure Air Stimulationstechnologie noch durch einen weiteren Vorteil aus: Es gibt zwei Aufsätze in verschiedenen Größen, damit du den Vibrator an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Unter die Dusche oder in die Badewanne kannst du deinen Womanizer übrigens auch mitnehmen, denn der Liberty ist zu 100 Prozent wasserdicht.

Womanizer Premium eco

Du engagierst dich für die Umwelt und willst, dass auch dein Vibrator ökologisch ist? Dann ist der Womanizer Premium eco perfekt für dich. Er besteht aus innovativem Biolene-Material, ist komplett recycelbar, verfügt über 12 Intensitätsstufen, bietet auch zwei verschiedene Aufsätze und ist bei all diesen Vorteilen auch noch leise. Unkompliziert wird das Gerät dadurch, dass es sich bei Hautkontakt von selbst anschaltet und loslegt. So kannst du dich einfach zurücklehnen und genießen. Die Orgasmusgarantie ist damit gesichert!

LELO SONA

Ein weiteres, sehr beliebtes Produkt unter den Druckwellenvibratoren ist der LELO SONA Klitoris-Sauger. Er arbeitet mit pulsierenden Schallwellen und soll so für ein noch intensiveres Erlebnis im klitoralen Lustzentrum sorgen. Die acht Einstellungsstufen sorgen mit ihren unterschiedlichen Druckwellen für ekstatische Momente – auch unter der Dusche oder in der Badewanne, der LELO SONA ist nämlich ebenfalls wasserdicht.

Lumunu Traumtänzer

Der Lumunu Traumtänzer ist als Auflegevibrator durchaus gefragt, aber ist dieses Interesse berechtigt? Der Traumtänzer bietet insgesamt sechs Intensitätsstufen an, sodass du entweder für ein schnelles Vergnügen mit aufregendem Höhepunkt sorgen oder dir ganz viel Zeit lassen kannst. Auch hier hast du wieder zwei verschiedene Silikonaufsätze, mit denen du das Erlebnis ganz und gar auf deine eigenen Bedürfnisse ausrichten kannst. Übrigens: Der Traumtänzer kann nicht nur für den klitoralen Orgasmus genutzt werden, sondern hilft auch in anderen erogenen Zonen wie den Brustwarzen. Probier es doch mal aus!

WeVibe Melt

Wie fast jeder moderne Vibrator lässt sich auch der WeVibe Meltper App steuern, was das gesamte Erlebnis aufregend und praktisch zugleich macht: Lass deine:n Partner:in den Auflegevibrator doch mal aus der Ferne steuern oder übernimm selbst die Führung. Ganze 12 Intensitäten kannst du dir aussuchen, um deine Klitoris zum Höhepunkt zu bringen. Dafür setzt du den Vibrator mit leichtem Druck auf und wartest auf die Magie der Druckwellen.

Fazit – welcher Vibrator lohnt sich am meisten

Wie bei vielen Produkten ist auch die Wahl des besten Auflegevibrators hauptsächlich individuell. Für ein doppeltes Vergnügen machst du mit dem Rabbit-Vibrator von Satisfyer definitiv nichts falsch, doch wie die Bewertungen gezeigt haben, lohnen sich eigentlich alle Produkte. Kannst du dich nicht entscheiden, spielt vielleicht der Preis eine Rolle, denn zum Start kann man auch mit günstigeren Modellen beginnen.

So reinigst du deinen Vibrator

Egal ob regelmäßig oder sporadisch, einen Druckwellenvibrator solltest du immer mit genauso viel Sorgfalt behandeln wie jedes andere Sextoy. Für die Reinigung gilt das natürlich auch, wobei dir entweder lauwarmes Wasser hilft oder – für eine noch gründlichere Reinigung – ein Toy-Cleaner. Der greift nicht das Material des Vibrators an, wie es einige Seifen eventuell tun.

Druckwellen vs. Schallwellen – was ist besser?

Neben dem Druckwellenvibrator gibt es auch noch den Schallwellenvibrator, der namenstechnisch bereits verrät, wo der Unterschied dieser beiden Sexspielzeuge liegt. Anders als mit Druckwellen werden Schallwellen verwendet, um die Klitoris quasi bis zum Kern zu erreichen und zu stimulieren. Doch ist das Erlebnis auch intensiver und arbeiten Druckwellenvibratoren im Vergleich nur an der Oberfläche? Nein, sagen Anwenderinnen, denn beide sorgen gleichermaßen für intensive Orgasmen. Es kommt eher darauf an, was man persönlich bevorzugt.

