von Susanne Schumann Schreibblockade? Keine Sorge, die knacken wir! Lass dich von unseren Tipps und Ideen für schöne Glückwünsche zur Hochzeit einfach inspirieren.

Nach langem Hin und Her endlich für eine Karte entschieden, doch zu Hause stehst du vor dem nächsten Problem: Was darauf schreiben?

Damit bist du nicht allein! Glückwünsche zur Hochzeit zu formulieren ist alles andere als einfach. Und das obwohl wir in der Regel ganz genau wissen, was wir dem Brautpaar wünschen: Dass sie zusammen glücklich werden und ihre Liebe sie ihr Leben lang verbindet!

Das ist zwar eine gute Ausgangssituation – aber wie formulieren wir das am besten, ohne dabei zu kitschig rüber zu kommen oder die typischen, leeren Phrasen zu dreschen? Schauen wir mal!

Glückwünsche zur Hochzeit: Formulierungen mit persönlichem Touch

Natürlich spielt bei der Formulierung deiner Hochzeitswünsche deine Beziehung zum Brautpaar eine Rolle. Zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob du deinem besten Freund eine Glückwunschkarte schreibst oder deiner Chefin. Andererseits hast du in der Regel – im Gästebuch oder auf einer Karte – nicht endlos viel Platz, um den Glücklichen dein Herz auszuschütten und all deine wahren Gefühle darzulegen (wenn du das möchtest, schreib am besten zusätzlich einen persönlichen Brief). Daher unterscheiden sich eine Hochzeitskarte oder ein Eintrag im Gästebuch für die Chefin oft nur in Nuancen von den Worten an den Freund – aber es sind ja sowieso nur Beigaben zu deinem persönlichen Hochzeitsgeschenk.

Die Anrede

Egal, in welchem Verhältnis du zu den angehenden Eheleuten stehst – eine förmliche Anrede ist unpassend! Wer den schönsten Tag seines Lebens feiert, möchte und muss zu diesem Anlass nicht mit "Sehr geehrter" angesprochen werden. Schöne und angemessene Anreden sind zum Beispiel:

Liebes Brautpaar, ...

Ihr Lieben, ...

Liebe Lena, Lieber Tim, ...

Meine Liebsten, ...

Ihr Beide, ...

Ihr zwei Süßen, ...

Liebe frisch Vermählte, ...

Schöne Zitate

Wenn die passende Anrede gefunden ist, kommt für viele auch schon der nächste Punkt, an dem sie nicht weiter wissen – und es spricht überhaupt nichts dagegen, den mit einem schönen Zitat über die Liebe zu überbrücken. Hier ein paar Vorschläge:

"Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden." Carl Spitteler

"Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand." Blaise Pascal

"Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten." Wilhelm Busch

"Die Liebe ist ein Fest, es muss nicht nur vorbereitet, sondern auch gefeiert werden." Platon

"Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt." Erich Fried

"Du und ich – wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen." Mahatma Gandhi

"Liebe ist eine tolle Krankheit – da müssen immer gleich zwei ins Bett." Robert Lembke

"Wenn einem die Treue Spaß macht, dann ist es Liebe." Julie Andrews

"Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich." Aristoteles

Persönliche Wünsche

Na, schon inspiriert? Super, denn allerspätestens jetzt bist du gefragt! Du kannst zwar mit einem schönen Zitat eine große, rührende Wirkung erzählen – doch keine Weisheit der Welt ersetzt deine persönlichen Hochzeitsglückwünsche an die jungen Eheleute.

Du brauchst dazu überhaupt keine hochtrabenden oder bedeutungsschweren Worte zu suchen. Schreib einfach, was du empfindest und was du den beiden am meisten für ihre gemeinsame Zukunft wünschst. Hör dabei vor allem auf dein Herz – denn von da sollen deine Glückwünsche schließlich kommen.

Ein paar Beispiele zur Inspiration:

Zu Eurer Hochzeit wünsche ich Euch alles Glück der Welt. Mögen all Eure Träume in Erfüllung gehen!

Für eure gemeinsamen Jahre wünsche ich Euch ganz viel Glück, Liebe – und richtig guten Sex!

Alles Liebe und nur das Beste für Eure Zukunft als Ehepaar!

Ich freue mich so sehr für Euch und wünsche Euch eine wunderbare gemeinsame Zukunft!

Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünsche ich Euch alles Liebe, Glück und Gesundheit – und die bravsten Kinder von allen!

Ich wünsche Euch ein wundervolles Leben zu zweit! Alles Gute zur Vermählung!

Wir wünschen Euch von Herzen viel Glück und Gesundheit für Eure gemeinsame Zukunft. Mögt Ihr immer mit Freude und Liebe gemeinsam durchs Leben gehen.

Natürlich kannst du, falls du mit einem Zitat einsteigst, super daran anknüpfen. Ein Beispiel für einen voll ausformulierten Hochzeitsgruß:

Ihr Lieben,

wenn ich Euch zusammen sehe, verstehe ich die Worte von Erich Fried: "Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt." Ich freue mich so für Euch, dass Ihr beide Eure Welt gefunden habt! Möge sie stets erfüllt sein von Liebe, Gesundheit und Glück! Aber vergesst bitte nicht den Rest der Welt – denn dort habt Ihr Freunde, die gerne all Eure Hochzeitstage mit Euch feiern und sich jetzt schon auf Eure die Goldene Hochzeit freuen!

Von Herzen alles Gute,

Johanna

Glückwünsche zur Hochzeit mit Fotos ergänzen!

Eine schöne, persönliche Note bekommt deine Glückwunschkarte auch, wenn du ein hübsches Foto beilegst – im Idealfall zum Beispiel eines von dem frisch verliebten Paar, auf dem man ihnen die Schmetterlinge im Bauch so richtig ansieht. Doch selbst ein schönes aktuelles Bild von den beiden ist eine sinnvolle Ergänzung. Denn wenn sie es in ein paar Jahren wieder hervorkramen, wird es positive, emotionale Erinnerungen in ihnen auslösen.

Glückwünsche zur Hochzeit: Die schönsten Gedichte

Falls du dich persönlich eher zurückhalten, aber trotzdem liebevolle Worte an das Brautpaar richten möchtest, kannst du neben einem knapp gehaltenen "Alles Gute für die gemeinsame Zukunft" auch ein passendes Gedicht auf die Karte oder ins Gästebuch schreiben. Hier sind drei Vorschläge:

Und hier besiegeln diese Zwei

sich dauerhafte Lieb und Treu.

Hoch ist der Liebe süßer Traum

erhaben über Zeit und Raum.

(Wilhelm Busch)

Freudvoll

Und leidvoll,

Gedankenvoll sein,

Langen

Und bangen

In schwebender Pein,

Himmelhoch jauchzend,

Zum Tode betrübt;

Glücklich allein

Ist die Seele, die liebt.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Der schönste Augenblick im Leben

Ist der, wenn man das Jawort gibt

Es mündet darin alles Streben

Und ist Erfüllung, wenn man liebt

(Autor: Horst Winkler, Wiedergabe mit dessen freundlicher Gestattung, weitere seiner Hochzeitsgedichte finden Sie hier)

