So romantisch kann Regen sein!

Gut, die meisten Brautpaare wünschen sich schönes Wetter zu ihrer Hochzeit, aber mit ein bisschen Regen könnte man ja noch leben. Was Stephanie und Max aber erlebten ...Erst war nur eine dunkle Wolke am Horizont zu sehen, wenige Minuten später brach jedoch ein Unwetter über die beiden herein, das seinesgleichen sucht. Und das mitten im Fotoshooting mit Fotografin Kamila Harris Heftiger Regen von allen Seiten, Wasser lief in Strömen die Treppenstufen herunter, Straßen waren überschwemmt und Blitze schlugen in die hohen Häuser von New York City ein. Es war ein gigantisches Gewitter! Ließen die beiden Verliebten sich davon stören? Keineswegs! Schnell wurden ein paar Regenschirme organisiert, Röcke gerafft und Schuhe ausgezogen. Die Brautjungfern liefen einfach in Unterröcken und barfuß durch das überschwemmte New York. Stephanie, die Gewitter liebt, erzählte später im Interview mit einem Fernsehsender : "Wir wollten heiraten, also wen kümmerte da schon der Regen?" Eine entspannte Braut!Selbst als später noch die Feuerwehr anrücken musste, weil die Hochzeitslocation, wo die anschließende Feier mit allen Gästen stattfinden sollte, ebenfalls unter Wasser stand, behielten Max und Stephanie die Ruhe. Dafür wurden sie mit wirklich einmaligen Fotos und einer tollen Geschichte beschenkt, die sie noch ihren Enkeln erzählen können.