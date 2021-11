Bedeutung, Dekoration und Geschenkideen

Die hölzerne Hochzeit ist ein schöner Anlass zum Feiern. Wir geben dir Inspiration für schicke Deko und passende Outfits sowie – materielle und immaterielle – Geschenkideen.

Die hölzerne Hochzeit feiern Ehepaare am 5. Jahrestag (in einigen Regionen ist es der 10. Hochzeitstag). Hier erfährst du alles zur Bedeutung und den Bräuchen und wir geben Tipps für Geschenke aus Holz und Outfits.

Bedeutung der hölzernen Hochzeit

Warum feiert man die hölzerne Hochzeit? Weil Holz zum einen für Beständigkeit und Stabilität steht, zum anderen heißt es ja so schön: "Wo gehobelt wird, fallen Späne" – und nach fünf (oder zehn) Jahren hat das Paar schon einiges gemeistert und dennoch arbeiten bzw. feilen sie weiter an der Ehe.

Im Zusammenhand mit der hölzernen Hochzeit wird auch häufig von der Fleißhochzeit gesprochen. Diese wird nach fünf Jahren gefeiert, wenn die Familie bereits mehrere Kinder bekommen hat, also "fleißig" war.

Bräuche bei der hölzernen Hochzeit

Bräuche unterscheiden sich regional. So ist es in einigen Regionen Brauch, dass das Jubelpaar den Hochzeitstanz in Holzschuhen wiederholt. Nicht fehlen dürfen die Holzspäne, die symbolisch in der Wohnung verteilt werden. In aller Regel besteht die Dekoration bei der Feier aus Holzelementen. Kombiniert mit Blumen, Spitze und/oder Sisal sowie edlen Farben wie weiß, creme, Rot- oder Rosatönen, macht die Deko aus Holz ordentlich was her.

Geschenkideen für die hölzerne Hochzeit

Es ist immer schön, wenn Geschenke von Gästen für das Jubelpaar den Anlass widerspiegeln. Daher passen zum 5. Hochzeitstag alle Präsente mit oder aus Holz. Das kann etwas kleines Symbolträchtiges wie ein personalisiertes Holzbrett mit den Namen des Ehepaares oder ein größeres Sammelgeschenk sein. Auch Hochzeitssprüche und Sprichwörter sind eine schöne Idee. Hier findest du einige Geschenkideen aus Holz:

Bilderrahmen aus Holz

Holzfiguren

Foto auf Holz gedruckt

Graviertes Holzbrett

Graviertes Namensschild aus Holz für die Tür

Personalisierte Baumscheibe

Lampe aus Holz

Kleine Schatztruhe aus Holz

Windlichter aus Holz

Personalisierte Spardose aus Holz

Weinkiste aus Holz

Gutscheine für zum Beispiel einen Wellness-Tag in der Holz-Sauna

Tipp: Zum Geschenk aus Holz gehört eine passende Karte mit ein paar lieben Worten. Hier findest du Inspirationen und Ideen für einen charmanten Spruch oder ein schönes Gedicht: Glückwünsche zur Hochzeit.

Hölzerne Hochzeit: Spiele?

Neben Zeit schenken, sind Spiele eine andere schöne Alternative zu materiellen Geschenken. Und was vor fünf Jahren bei der grünen Hochzeit unterhaltsam war, ist auch jetzt noch lustig! Organisiere für das Paar ein paar Hochzeitsspiele und überrasche sie damit.

Kleidung auf der hölzernen Hochzeit

Erhältst du eine Einladung für die Feier der hölzernen Hochzeit, kannst du den Dresscode im Vorfeld erfragen. Bist du dir unsicher, welche Kleidung angemessen ist, kannst du mit einem lässigen Chic als Gast nichts falsch machen. Ein paar Inspirationen haben wir für dich gesammelt:

Tipps zu Hochzeitstagen: Wann war noch mal die Rosenhochzeit und wie lange muss man für die Gnadenhochzeit verheiratet sein? Hier findest du die Antworten dazu und alle anderen Hochzeitstage im Überblick.

Nach der Holzhochzeit: Diese Jubiläen und Hochzeitstage werden als nächstes gefeiert

Ochsenhochzeit : Je nach Region nach 14 Tagen, 5, 6, 9, oder 10 Jahren

: Je nach Region nach 14 Tagen, 5, 6, 9, oder 10 Jahren Papierhochzeit : Ein Jahr nach der Hochzeit

: Ein Jahr nach der Hochzeit Rosenhochzeit : 10 Jahre nach der Hochzeit

: 10 Jahre nach der Hochzeit Silberhochzeit : 25 Jahre nach der Hochzeit

: 25 Jahre nach der Hochzeit Perlenhochzeit : 30 Jahre nach der Hochzeit

: 30 Jahre nach der Hochzeit Rubinhochzeit : 40 Jahre nach der Hochzeit

: 40 Jahre nach der Hochzeit Goldene Hochzeit : 50 Jahre nach der Hochzeit

: 50 Jahre nach der Hochzeit Diamantene Hochzeit: 60 Jahre nach der Hochzeit

Verwendete Quellen:weddyplace.com, pinterest.de

