In London läuteten die Hochzeitsglocken! Flora Alexandra Ogilvy hat Timothy Vesterberg das Jawort gegeben – zum zweiten Mal.

Die beiden heirateten bereits 2020 in einer privaten Zeremonie, eine große Feier war wegen der Coronapandemie nicht möglich. Doch schon damals kündigten sie an, eine große Hochzeit mit all ihren Lieben unbedingt nachfeiern zu wollen.

Am Freitag (10. September) sollte es nun so weit sein: Flora Alexandra Ogilvy, 26, und Timothy Vesterberg traten in der St James's Church vor den Altar und schworen sich zum zweiten Mal die ewige Treue.

Flora Alexandra Ogilvy heiratete in einem Traum aus Spitze

Flora trug ein besticktes Hochzeitskleid mit zarten, durchsichtigen langen Ärmeln und einem herzförmigen Ausschnitt. Dazu wählte sie einen passenden bestickten Schleier, der mit der Ogilvy-Tiara aus Perlen und diamantenen Blumenornamenten in ihrem gelockten Haar befestigt war. Ein eleganter, weißer Blumenstrauß rundet den Traumlook ab.

Timothy passte sich in einem Cutaway, cremefarbener Weste und hellblauer Krawatte seiner wunderschönen Braut an.

Flora Alexandra Ogilvy © Jonathan Brady / Picture Alliance

Unter den Hochzeitsgästen tummelten sich unter anderem Gräfin Sophie von Wessex, 56, Prinz Edward, 57, Lady Amelia Windsor, 26, und Lady Gabriella Windsor, 40.

Flora und Timothy gaben im November 2019 ihre Verlobung bekannt, am 26. September 2020 ließen sie sich in einer privaten Zeremonie trauen. "Timothy und ich haben am Samstag, den 26. September, privat in der Chapel Royal im St. James Palast geheiratet. Wir sind wirklich überglücklich und freuen uns darauf, nächstes Jahr zu feiern", schrieb Flora zu einem Hochzeitsbild. Nach der Hochzeit nahm sie den Nachnamen ihres Mannes an.

Flora Alexandra Ogilvy ist die Enkelin von Prinzessin Alexandra, 84, der Cousine von Queen Elizabeth, 95. Flora steht derzeit auf Platz 56 der britischen Thronfolge, hinter ihrem Bruder Alexander Ogilvy (55), ihrem Vater James Ogilvy (54) und ihrer Großmutter Prinzessin Alexandra (53).

