von Janine Dauer Geld eingesteckt und Kuvert geschlossen? Kann man machen, muss man aber nicht. Ein Geldgeschenk für eine Hochzeit lässt sich mit Kreativität und Freude sehr originell verpacken. Wir stellen euch Ideen vor – zum Selberbasteln oder Kaufen.

Hochzeiten sind nicht nur für die Brautpaare etwas Besonderes, auch die geladenen Gäste freuen sich darauf, dieses Ereignis mit dem glücklichen Pärchen feiern zu dürfen. Um den Frischvermählten den Start ins Eheleben weiter zu versüßen, bringen Gäste liebevolle Geschenke mit. Manchmal wünscht sich ein Brautpaar Geld zur Hochzeit oder man selber möchte Geld schenken und damit den Hauskauf, die Flitterwochen oder die Familiengründung unterstützen.

Geld schenken – das klingt zunächst wenig persönlich, doch das muss nicht sein! Zum einen kann das Paar das Geld vielleicht wirklich gebrauchen (auch Hochzeiten sind meist kostenintensiv!) und zum anderen können Geldgeschenke zur Hochzeit kreativ und individuell gestaltet werden – so, dass es auch zum Paar passt.

Wir stellen euch kreative Ideen vor, wie ihr Geldgeschenke verpacken könnt: von einfach und lustig über originelle Bastelideen bis hin zu möglichen Geschenkideen zum Kaufen und Befüllen.

Hochzeit Geldgeschenk – einfach gemacht

Ein Geldgeschenk zur Hochzeit braucht nicht aufwendig zu sein, um persönlich zu sein. Das beweisen diese schönen Ideen:

Bilderrahmen

Ein Bilderrahmen mit Geldscheinen gehört mittlerweile wohl zu den klassischen Geldgeschenken. Kein Wunder, lässt sich dieser doch individuell gestalten!

Dazu könnt ihr einfach die Geldscheine zu Herzen falten und nebeneinander aufkleben (z. B. mit Klebestreifen).

Alternativ faltet ihr die Geldscheine zu einem Kleid und einem Hemd mit Krawatte.

Eine ebenso schöne Idee: In der Mitte schreibt ihr die Namen der Heiratswilligen und deren Hochzeitstag. Drumherum platziert ihr Blumen – einige künstliche und einige aus Scheinen.

Die Möglichkeiten einen Bilderrahmen zu gestalten sind unzählig. Auch ein Foto des Paares ist eine tolle Idee, zusätzlich verläuft eine kleine Girlande mit Geldscheinen über das Bild hinweg.

Metallring

Was auch funktioniert, ist ein Metallring, in den ihr schmucke Bänder zieht. An diesen wiederum befestigt ihr das Geld oder ihr verschönert den Ring mit der Makramee-Technik – so kann das Paar es später im gemeinsamen Haus aufhängen (hier findet ihr eine Anleitung für so eine DIY-Wanddeko).

Leinwand

Eine ähnlich schöne Idee ist das Geld auf einer Leinwand zu platzieren. Das kann ein bereits bedrucktes oder ein von euch bemaltes Canvas sein, ein schöner Spruch zur Hochzeit und/oder Glückwünsche machen sich richtig gut.

Anker

Damit die beiden sicher im Ehehafen bleiben: Einen Anker mit Geldscheinen dekorieren und noch eine kurze persönliche Widmung oder Namen und Datum drauf schreiben.

Wundertüte

Neben der Geldscheine legt ihr noch ein paar lustige Gegenstände hinein, vielleicht ein Glücksschwein, Bonbons in Herzform, etc.

Motiv-Box

Für dieses Geschenk braucht es nicht viel Basteltalent. Besorgt eine Motiv-Pappschachtel und füllt diese mit gefalteten Scheinen und einem kleinen Gruß!

Schotterkiste

Mäuse, Moos, Schotter – und natürlich noch ein paar echte Scheine zaubern ohne großen Aufwand einen Eyecatcher.

Geldgeschenke zum Basteln

Ein Hochzeitsgeschenk zu basteln ist eine schöne Geste. Die folgenden Ideen lassen sich selber machen und benötigen nur etwas Fingerspitzengefühl:

Bonboniere

Wow, das macht Eindruck: Schmetterlinge, die aus einem Bonbonglas fliegen,

Vase mit Geldblumen

Die Vase ist schnell besorgt, anschließend wollen noch Blumen aus Scheinen gebastelt werden. Von diesen Blüten hat das Ehepaar noch länger etwas.

Geldregen

Ein Rettungsschirm der anderen Art! Das Geld wird an den Streben des Schirmes befestigt – gegen diese Witterungsverhältnisse hat das Brautpaar bestimmt nichts.

Mini-Garten

Ihr sucht ein lustiges und ungewöhnliches Geschenk? Ein Kräutergarten sorgt sicherlich für einige Lacher beim Brautpaar, aber auch bei anderen Gästen.

Koffer voller Geld

Ein kleiner (Spielzeug-)Koffer ist das perfekte Geldgeschenk für eine Hochzeit: Diesen mit Sand, Muscheln und Münzen füllen. Optional: Flaschenpost. Auch hier ließe sich Geld gut unterbringen.

Torten

Vor allem sind es Windeltorten, die als Geschenk bekannt und beliebt sind. Für ein Geldgeschenk zur Hochzeit ist die Idee jedoch genauso wunderbar!

Heißluftballon

Die frisch Vermählten schweben wahrscheinlich eh auf Wolke sieben, da kommt ein Heißluftballon sicherlich gut an. Wie ihr einen Heißluftballon basteln könnt, erfahrt ihr hier.

Kieskanne

Ob das Ehepaar ein Zuhause mit oder ohne Garten hat, spielt keine große Rolle, denn über eine Kieskanne freuen sie sich garantiert.

Geldfluss

Ein Wasserhahn aus dem Geld fließt? Perfekt für den Start ins Eheleben, oder?!

Explosionsbox

Eine Explosionbox ist etwas ganz Besonderes! Wer sich für diese liebevolle Gestaltung die Zeit nimmt und die Arbeit nicht scheut, zeigt dem Brautpaar, wie wichtig sie euch sind. Die Gestaltung der Box bleibt ganz euch überlassen, in der Mitte könnte auch eine kleine Faltbox mit Geld stehen oder eine kleine Papier-Hochzeitstorte.

Psst: Wer zwei linke Bastelhände hat, kann eine Explosionsbox auch fertig kaufen!

Easy peasy! Geldgeschenke zum Kaufen

Ist die Zeit knapp, ist es manchmal sinnvoll etwas Fertiges zu kaufen, um den Aufwand gering zu halten. Diese Ideen kommen dafür infrage:

Spardose

Das gute alte Sparschwein – wieso auch nicht! Über eine gefüllte Spardose freut sich das frischgebackene Ehepaar auf jeden Fall. Zudem lassen sich auch Spardosen individuell gestalten, z. B. mit den Namen der beiden.

Sparschwein mit Zählwerk

Wie viel noch bis zur Million? Hm, gut, das ist vielleicht zu viel des Guten! Dennoch können die beiden im Messbecher sehen, wie ihre Ersparnisse wachsen.

Leinwand

Statt eine Leinwand selbst zu beschriften, habt ihr selbstverständlich auch die Möglichkeit eine fertig bedruckte zu kaufen. Bei einigen Online-Anbietern lassen die Motive sich frei wählen!

Affiliate Link Leinwand zum Selbstgestalten, verschiedene Größen Jetzt shoppen 26,90 €

Kissen

Ein Hochzeitskissen ist online leicht zu erwerben. Alles was ihr noch tun müsst, ist die Geldscheine zu rollen und zu befestigen – und fertig ist das Hochzeitsgeschenk!

Affiliate Link Kissenbezug mit Foto zum Selbstgestalten, verschiedene Größen Jetzt shoppen 14,90 €

Gravierte Gläser

Sektgläser machen mit ihrer schönen Form ordentlich was her. Mit einer Gravur bekommen sie eine persönliche Note. Das Geld könnt ihr falten und hineinlegen, vielleicht vorher noch mit etwas Sand bzw. Dekosand auffüllen.

Affiliate Link Leonardo: 2 Sektgläser mit Gravur, inkl. gravierter Holzkiste Jetzt shoppen 44,90 €

Personalisierte Schatztruhe

Eine kleine Schatztruhe mit persönlicher Widmung sieht edel aus und fügt sich später gut in jeden Haushalt – und wird immer eine schöne Erinnerung an die Hochzeit sein.

Affiliate Link Schatztruhe mit Gravur Jetzt shoppen 34,99 €

Geldscheine falten – welche Figuren gibt es?

Eure Geschenkideen werden mit der Falttechnik zum originellen Hingucker! Geldscheine lassen sich falten z. B. zu:

Herz

Schmetterling

Kleid

Hemd

Krawatte

Hose

Ballons

Schiff

Fisch

Kerzen

Rosen

Tulpen

Wie ihr Geldscheine zum Herz falten könnt, erklären wir hier. Weitere Anleitungen dazu findet ihr bspw. auch auf Pinterest!

Wie viel schenkt man zur Hochzeit?

Wie hoch der Betrag sein sollte, hängt von verschiedenen Aspekten ab:

Wie eng ist das Verhältnis?

Wie fällt die Feier aus?

Muss der Gast aus weiter Entfernung anreisen?

Wie steht es generell um die Finanzen des Gastes?

Ihr werdet eingeladen, weil das Paar euch auf der Hochzeit dabei haben möchte – das Geschenk ist dabei nebensächlich. Und niemand wird verärgert sein, wenn der Betrag nicht sehr hoch ist.

Pflegt ihr ein enges Familien- oder Freundschaftsverhältnis, darf der Geldbetrag ruhig höher ausfallen. Bei Kollegen oder Bekannten fällt dieser durchaus niedriger aus. Auch wer Student*in, Auszubildende*r o. Ä. zur Zeit der Hochzeit ist, von dem wird nicht erwartet eine große Summe zu schenken.

Hat der Gast eine verhältnismäßig lange Anreise und trägt die Kosten komplett selber, sollte sich bei dem Geldgeschenk ebenfalls nicht überheben. Schließlich hat derjenige viel Zeit und auch keinen Aufwand gescheut trotz allem bei der Hochzeit dabei zu sein.

Findet die Feier im kleinen Rahmen z. B. 08/15-Restaurant um die Ecke statt, fällt das Geldgeschenk nicht so großzügig aus, wie bei einer großen Feier in einer Edel-Location.

Bekannte*r/Kolleg*in/Student*in: 30 bis 50 Euro

Gute Freunde: ab 50 Euro aufwärts

Enge Familie: ab 100 Euro aufwärts

Tipp: Die Kosten für einen Gast auf der Hochzeit (Pro-Kopf-Kosten) haben sich als Orientierung bei der Geldgeschenk-Summe durchgesetzt. Dabei ist allerdings die Spanne sehr groß und kann locker zwischen 35 und 150 Euro liegen.

Sprüche für Geldgeschenke zur Hochzeit

Ihr heiratet und wollt euren Gästen auf nette Art und Weise mitteilen, dass ihr lieber Geld als Dinge hättet? Kein Problem! Bei diesen netten Sprüche, kann keiner widerstehen euch eine Freude machen zu wollen:

"Liebe Gäste, bitte seid so nett, unser Hausstand ist komplett. Wollt ihr uns eine Freude machen, lasst doch unser Sparschwein lachen." (Unbekannt)

"Wer sich fragt: 'Was soll ich kaufen?', muss sich nicht die Haare raufen. Lasst Teller, Tassen, Töpfe sein und steckt uns was ins Kuvert hinein!" (Unbekannt)

"Kommt die Frage nach Geschenken, so bitten wir Euch zu bedenken, dass wir in unser´n jungen Jahren noch nicht viel Zeit hatten zu sparen. Es würde uns am liebsten sein, käm was in unser´n Sparstrumpf rein." (Unbekannt)

"Wir laden ein, ihr werdet denken: 'Was kann man nur dem Brautpaar schenken?' Der Hausrat ist schon ganz komplett, auch die Wohnung ist sehr nett. Dem jungen Paar ein Taschengeld, zum Flittern um die weite Welt." (Unbekannt)