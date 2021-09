Was schenken Eltern und Freunde?

Ihr seid auf der Suche nach einem Verlobungsgeschenk und seid etwas ratlos? Wir haben da ein paar Ideen für euch!

"Wir haben uns verlobt!" – ein nicht unbekannter Satz aus dem einen oder anderen Freundeskreis. Vielen von uns schießt dann sofort eine Frage in den Kopf: Was eignet sich als Verlobungsgeschenk? Eine pauschale Antwort darauf gibt es leider nicht. Faktoren wie der Freundschaftsgrad und vor allem der Verwandtschaftsgrad spielen hier mit rein. Was schenkt man nun einem frisch verlobten Paar am besten? Reichen ein paar Blumen oder sollte es doch lieber etwas ganz Persönliches sein? Falls ihr noch auf der Suche nach Geschenkideen seid, dann haben wir ein paar wertvolle Tipps für euch.

Was kann man zu einer Verlobung schenken?

Das erste Schmuckstück, das einem zum Wort Verlobung einfällt, ist natürlich ein Ring. Doch den trägt die zukünftige Braut bereits am Finger. Der nächste Gedanke dürfte bei vielen ein Geldgeschenk sein. Hübsch verpackt soll es für die kommende und vielleicht sogar prunkvolle und damit nicht ganz günstige Hochzeit eine kleine Finanzspritze bieten. Wer das zu unpersönlich findet oder dem Paar lieber mit einem wertvollen Schmuckstück eine Freude machen möchte, der kann durchaus fündig werden. In so einem Fall eignet sich auch ein kleines Geschenkset mit einer Halskette und passenden Ohrringen oder eine Halskette mit einem Duft dazu.

Eine Kette als Verlobungsgeschenk

Schmuck eignet sich eigentlich immer als Geschenkidee, auch für Verlobungen. Während Eltern und Großeltern hier auf Erbstücke zugreifen könnten, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine neue Halskette zu verschenken. Hier solltet ihr unbedingt auf hochwertigen Schmuck achten, wie zum Beispiel aus Gold oder Silber, damit die angehende Braut lange etwas von dem Verlobungsgeschenk hat – und vielleicht noch ihre Kinder.

Affiliate Link Christ: Kette aus Gelbgold Jetzt shoppen 119,00 €

Ohrringe als Verlobungsgeschenk

Wer keine Ketten mag, der liebt vielleicht Ohrringe. Dabei muss es nichts ausgefallenes sein, das die Ohren der baldigen Braut zieren soll. Große Creolen oder Ohrringe mit auffälligen Steinen sind weniger empfehlenswert. Wir würden auf kleinere Ohrstecker in Herzform mit einem kleinen Diamanten als Verzierung zurückgreifen, die ein schönes Verlobungsgeschenk ergeben. Vielleicht trägt die Braut diese Ohrringe dann auch bei ihrer Hochzeit.

Manschettenknöpfe als Verlobungsgeschenk

Auch ein Mann wird gern beschenkt. Ohrringe oder Ketten sind zwar auch für Männer möglich, besonders wenn der Mann ein Goldkettenfanatiker ist, doch man kann für das Verlobungsgeschenk auch auf etwas Klassisches zurückgreifen. Wie wäre es mit einem schönen Paar Manschettenknöpfe? Durch ihr edles Design verfeinern sie jedes Outfit und sorgen für einen makellosen Look beim zukünftigen Bräutigam. So kann er sich auf jeden Fall vor dem Altar blicken lassen!

Affiliate Link Christ: Manschettenknöpfe von Baldessarini Jetzt shoppen 199,00 €

Ein schöner Stift als Verlobungsgeschenk

Ein Stift als Verlobungsgeschenk? Das mag für den einen oder anderen erstmal unpassend klingen. Immerhin lagern bei uns allen unzählige Kugelschreiber zu Hause in irgendwelchen Schubladen und Stifthaltern. Doch einen ganz besonderen Kugelschreiber haben die wenigsten. Ein wertvoller Schreiber ist deshalb eine schöne und vor allem aufmerksame Idee, weil das Paar zum Unterschreiben der Heiratsurkunde schließlich auch einen Stift braucht. In dem Fall ist es natürlich schön, wenn sie die Urkunde mit einem Stift unterschreiben können, den sie zur Feier ihrer Verlobung geschenkt bekommen haben.

Affiliate Link -17% Christ: Kugelschreiber von Swarovski Jetzt shoppen 41,20 € 50,00 €

Ein ganz persönliches Verlobungsgeschenk

Wer es lieber individuell möchte, der könnte dem glücklichen Paar auch einen Bilderrahmen personalisieren lassen. Das geht entweder durch eine liebevolle Gravur mit Verlobungsdatum oder den Namen des Brautpaares oder mithilfe eines Collage-Rahmens, den man mit verschiedenen Bildern des Paares bestückt. Definitiv ein schönes Home-Accessoire, das sicherlich einen ganz besonderen Platz im gemeinsamen Heim des verlobten Paares finden wird.

Die Verlobungsgeschenkideen sind gefunden, doch wer schenkt davon eigentlich was und wie viel sollte dafür ausgegeben werden?

Ein Verlobungsgeschenk von…

… den Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln:

Bevor es ans Werk geht, legen wir erst einmal den preislichen Rahmen fest. Ihr als Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel dürft gern etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. Angemessen sind mindestens 100 bis 150 Euro. Der Betrag darf je nach finanzieller persönlicher Lage natürlich auch höher ausfallen und so weit gehen, dass das Brautkleid oder der Anzug bezahlt werden. Alternativ könnt ihr euch die Kosten für das Verlobungs- und Hochzeitsgeschenk aufteilen.

Bezahlen des Brautkleids oder des Anzugs

Finanzieller Zuschuss zur kommenden Hochzeit

Wertvoller Schmuck

Erbstücke

Blumen

… den Geschwistern und Freunden:

Als Freunde und Geschwister müsst ihr nicht um euer Geld bangen. Die angemessenen Beträge fallen hier nämlich viel niedriger aus. Natürlich ist jedem selbst überlassen, was er investieren will. Ideal sind allerdings Geschenke zwischen 25 und 50 Euro.

Ein persönliches Geschenk

Schmuck

Wellness-Wochenende

Blumen

… den Trauzeugen:

Euch als Trauzeugen wurde eine besondere Rolle zugewiesen. Ihr scheint demnach eine andere Bedeutung für das Brautpaar zu haben, als andere Freunde. Deshalb dürfen hier auch schon mal Geschenke bis 100 Euro gekauft werden. Gleiches gilt auch für das Hochzeitsgeschenk. Das ist aber absolut kein Muss. Generell bewegt ihr euch im gleichen preislichen Rahmen wie Geschwister und Freunde.

Ein schöner Schreiber

Ein persönliches Geschenk

Schmuck

Planer für die Hochzeit

Wellness-Wochenende

Ein Muss sind solche Geschenke keineswegs. Steht eine Verlobungsfeier an, um das baldige Brautpaar zu feiern, solltet ihr auf jeden Fall ein kleines Geschenk parat haben. Auch außerhalb einer solchen Feier freuen sich verlobte Paare sicherlich über das eine oder andere Präsent zur Verlobung. Als Hochzeitsgeschenk zur großen Trauung eignen sich unsere Tipps allerdings auch, vor allem was das Bezahlen oder der Zuschuss zum Brautkleid oder zum Anzug des Bräutigams angeht. Beide können gern mal etwas teurer werden und sprengen im Notfall sogar das Budget des Brautpaares. Kleinere Geschenke hingegen wie ein Blumenstrauß oder ein Planer für die Hochzeit, sind ideale Verlobungspräsente.

Wieso schenkt man etwas zur Verlobung?

Die Verlobung hat eine lange Tradition. Damals gab es in den meisten Ländern etwas Praktisches als Geschenk für frisch verlobte Paare wie Haushaltsgeräte, um bestmöglich im neuen gemeinsamen Heim anzukommen. Da in Deutschland aber mittlerweile die meisten Paare schon vor der Verlobung zusammenwohnen, hat das Verlobungsgeschenk heutzutage eher einen symbolischen Stellenwert und ist ein Ausdruck der Freude über dieses Ereignis.

In türkischen Kreisen gilt diese Tradition aber noch heute. So gehört es dazu, dass man dem Paar Gegenstände schenkt, die sie später für ihr gemeinsames Leben brauchen können, so wie es früher auch in Deutschland der Fall war. Dazu zählen neben den Haushaltsgeräten auch Kleidung, Beauty-Produkte oder Bettwäsche. Wer also nicht ins Fettnäpfchen treten und dem Paar eine Freude machen möchte, der macht mit solchen Geschenken definitiv keinen Fehler.