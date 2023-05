Laut Körpersprache-Expertin: 3 Signale, die einen Narzissten enttarnen

3 Signale an denen du einen Narzissten erkennst

von Marie Mühlenberg Einen Narzissten in seinem Leben erkennt man oft erst, wenn er einen bleibenden Schaden angerichtet hat. Im Video erfährst du, welche Anzeichen ihn schon frühzeitig verraten.

Einen Narzissten oder eine Narzisstin kann man im Leben überall begegnen: Auf der Arbeit, in der Familie, in der Partnerschaft oder auch im Freundeskreis. Oft besitzen sie eine einnehmende und charismatische Persönlichkeit, mit der sie Menschen in ihrem Umfeld leicht um den Finger wickeln können.

Narzissmus erkennen: Eine Körpersprache-Expertin verrät die die Warnzeichen

Im Video verrät Körpersprache-Expertin Dr. Louise Mahler, an welchen Verhaltensmerkmalen man eine narzisstische Person in seiner Umgebung erkennt, um sich rechtzeitig vor ihr schützen zu können.

