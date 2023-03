So kannst du deine Libido in Schwung bringen

Wieder mehr Sex? So kannst du deine Libido in Schwung bringen

von Julia Ballerstädt Es gibt viele Gründe, warum man keine Lust auf Sex hat. Es gibt aber auch einige Wege, das zu ändern, wenn du das möchtest. Tipps haben wir hier einmal gesammelt.

Ein ausgewogenes Sexleben, das alle Beteiligten glücklich macht, ist nicht selbstverständlich. Im Gegenteil. Es gibt erstaunlich viele Störfaktoren, die uns auf die Libido schlagen können. Was du tun kannst, damit es im Bett wieder besser läuft, verraten wir hier.

1. Move your body

Sport und Bewegung sind in vielerlei Hinsicht ein Gamechanger und tun uns auf so vielen Ebenen gut. Sport baut Stress ab, wir sind ausgeglichener und unser Körper besser durchblutet, natürlich auch unsere Geschlechtsorgane. Das wiederum sorgt für eine bessere Erregungsfähigkeit, sexuelle Stimulation und damit auch für bessere Orgasmen. Besonders Ausdauersport erhöht den Testosteronspiegel auch bei Frauen, was wiederum die Libido steigert.

2. Iss gesund

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Eiweiß kann dazu beitragen, den Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die er benötigt, um eine gesunde Libido aufrechtzuerhalten. Vor allem Vitamin B6, Zink und Magnesium wirken sich positiv auf unsere Lust aus.

3. Sorge für dich

Vor allem bei Frauen ist Stress der absolute Lustkiller. Die Rechnung ist daher relativ einfach: Sorge für Entspannung. Ist im Alltag natürlich nicht immer einfach, aber mit bestimmten kleinen Ritualen und Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation, Atemübungen und Journaling können dazu beitragen, Stress abzubauen und die Libido zu fördern.

4. Geh ins Bett

Schlaf ist heilig und oft genug vernachlässigen wir ihn. Dabei hat er nicht nur sehr viel Einfluss auf unser Energielevel, sondern auch auf unsere mentale Gesundheit. Anhaltender Schlafmangel kann zu Erschöpfung und damit einhergehend dem Rückgang des Sexualtriebs führen. Denn wer erschöpft ist, hat meist auch keine Lust mehr, im Bett aktiv zu werden. Eine gesunde Schlafhygiene kann hier schon viel bewirken.

5. Lets talk about...

Eine offene Kommunikation mit dem:der Partner:in können dazu beitragen, das Verlangen und die Intimität wieder zu stärken. Dazu gehört natürlich der alltägliche Austausch, aber auch Gespräche über euer Sexleben. Je offener desto besser und manchmal entsteht schon allein beim darüber Sprechen wieder mehr Lust auf Sex. Was ihr sonst noch ausprobieren könnt: Sexting, zusammen Pornos schauen, Sexspielzeug bestellen und ausprobieren. Natürlich nur in dem Rahmen, wie es für euch passt. Und wenn es nicht gut wird, wird es zumindest lustig.

6. Pflanzenpower

Es gibt einige natürliche Aphrodisiaka wie z.B. bestimmte Kräuter und Gewürze, die die Libido fördern können. Dazu gehören zum Beispiel Ingwer, Ginseng, Maca oder Safran. Ein Versuch ist es wert.

7. Lass dich checken

Manchmal stecken hinter der schwindenden sexuellen Lust auch gesundheitliche Probleme oder Veränderungen im Hormonhaushalt, beispielsweise nach Schwangerschaften oder auch während der Wechseljahre. Umso wichtiger sind die Vorsorgeuntersuchungen und gegebenenfalls auch eine Überprüfung deines Hormonspiegels. Vor allem Frauen in und nach den Wechseljahren leiden oft bespielsweise unter Scheidentrockenheit, die bei Sex problematisch ist und daher natürlich nicht besonders viel Lust auf Intimität macht. Das gute ist: diese Probleme sind lösbar.

8. Mach's dir selbst

Sex kann tatsächlich die Lust auf Sex steigern – egal, ob mit Partner:in oder solo. Laut einer Studie der kanadischen Simon Fraser University schütten Frauen während des Orgasmus das männliche Sexualhormon Testosteron aus und das wiederum erhöht das sexuelle Verlangen. Hat man also regelmäßig Sex, sorgt das für mehr Testosteron im Körper und das wiederum für mehr Lust auf Sex. Außerdem lernst du deinen Körper durch Selbstbefriedigung noch besser kennen, kannst testen, was du magst und das auch deiner:m Partner:in mitteilen. Das verbessert nicht nur euer Sexleben, sondern auch dein Körpergefühl und vielleicht sogar deine Orgasmen. Win win.

9. Berührt euch

Massagen lösen nicht nur Verspannungen, sie können auch sehr anregend wirken und die Libido steigern. Denn sie fördern nicht nur die Durchblutung, sondern sind auch sehr sinnlich und sexy. Zumindest dann, wenn es der:die Partner:in macht oder ihr euch gegenseitig verwöhnt. Das kurbelt nicht nur die Libido an, sondern sorgt auch für Nähe und Geborgenheit.