von Mara Rehfisch Kann man als Single glücklich sein – dauerhaft? Oder braucht der Mensch auf kurz oder lang eine Partnerschaft, um sich vollständig zu fühlen? Fragen, denen wir auf den Grund gegangen sind.

Hättest du gewusst, dass in jedem zweiten Haushalt ein Single lebt? Auffallend viele Menschen in Deutschland wohnen allein. Ein Teil davon hat das Single-Dasein bewusst gewählt, für andere ist es ein temporärer Zustand. Viele Singles – überwiegend Frauen – haben aufgrund dieser Tatsache mit Vorurteilen zu kämpfen. In Anbetracht ihres Alleinseins werden sie nämlich von anderen als weniger zufrieden und glücklich eingestuft. Das besagt laut "swr.de" zumindest eine Studie des Sozialpsychologen Tobias Greitemeyer von der Universität Salzburg, aber stimmt das?

(Un)zufrieden: Wie viele Singles fühlen sich wirklich allein?

Glücklich sein, ganz allein, ohne Partner. Für viele ein unvorstellbares Lebensmodell, doch einem beachtlichen Teil der Gesellschaft geht es damit sogar ziemlich gut. Dieses Bild zeichnet zumindest eine Studie von Lisa Fischbach, Psychologin und Forschungsleitern bei der Online-Partnerbörse EliteParnter. Demnach ist eine Hälfte zwar eher unzufrieden mit Alleinsein, die andere Hälfte der Singles ist jedoch zufrieden. Bei Single-Frauen schwingt häufig noch der biologische Druck, einen Partner zu finden, mit. Laut Fischbachs Studie sind es nämlich gerade die Frauen im Alter zwischen 30 und 39, die besonders unzufrieden sind.

Als Single glücklich sein – aber wie?

Keinen Partner zu haben, bedeutet nicht gleichzeitig, dass man Mutterseelenallein ist – im Gegenteil. Zwischenmenschliche Beziehungen kann man trotzdem heranzüchten, und zwar in Form von tiefen Freundschaften oder guten Bekanntschaften. Das ist sogar wichtig, denn ein starkes soziales Netz kann einem die Angst davor nehmen, im pflegebedürftigen Alter allein zu sein. Wer in eine solche Form von Beziehung investiert, ist nie komplett auf sich gestellt. Deutlich gemacht hat das auch die Corona-Pandemie: Man übernimmt Verantwortung füreinander, unterstützt sich – sei es beim Einkauf.

Resultierend kann man also sagen: Egal ob Single und alleinlebend, mit Freunden unter einem Dach wohnend oder mit einem festen Partner. Am Ende definiert jeder für sich, wie und mit wem er sich im Leben komplett fühlt. Eine:n Partner:in im Leben zu haben, egal in welcher Form, ist jedoch nie verkehrt.

verwendete Quellen: swr.de