Liebeskugeln erfüllen viele Zwecke, unter anderem den des Beckenbodentrainings nach einer Geburt. Wir erklären dir, wie das funktioniert und welche Produkte die richtigen für dich sind.

Liebeskugeln sind nicht einfach nur ein Sexspielzeug für Frauen – sie können auch zum allgemeinen Beckenbodentraining und zur Stärkung der Blase eingesetzt werden. Besonders nach einer Schwangerschaft können Liebeskugeln dabei helfen, das Gewebe zu straffen und zu stärken. Inwiefern sie funktionieren und wie du Liebeskugeln anwendest, erfährst du bei uns.

Was sind Liebeskugeln?

Namen gibt es viele für die Liebeskugeln, so heißen sie unter anderem auch Vaginalkugeln, Lustkugeln oder Love Balls. Ihr Aufbau und ihre Funktion bleiben jedoch immer gleich. Love Balls bestehen meistens aus zwei aneinandergereihten Kugeln mit Schnur, es gibt jedoch auch welche mit drei Kugeln oder nur einer. Sie sind mit einer hautfreundlichen Silikonschicht ummantelt und werden idealerweise mit einem wasserbasierten Gleitmittel verwendet. Innen befinden sich kleine Gewichte, die deine Beckenbodenmuskulatur anregen, wodurch diese trainiert wird.

Funktion der Liebeskugeln

Vaginalkugeln kann man beinahe schon als Fitnessutensil für die Beckenbodenmuskulatur ansehen. Viel machen musst du dafür nicht. Ob nach einer Schwangerschaft und der damit verbundenen Erschlaffung deiner Muskulatur im Vaginalbereich oder beim Thema Inkontinenz oder einfach nur zur Luststeigerung – die Liebeskugeln sorgen dank ihres Aufbaus für das perfekte Training:

Führe die Kugeln mit oder ohne Gleitmittel in deine Vagina ein Bewege dich nun für ungefähr 15 Minuten, um die Gewichte in den Kugeln zum Schwingen zu bringen und somit die Muskulatur anzuregen Nach dem Training kannst du die Love Balls mithilfe der integrierten Schnur ganz leicht wieder entfernen, ähnlich wie einen Tampon Vergiss das Reinigen nach der Anwendung nicht

So findest du die Richtigen für dich

Als Anfängerin solltest du, ähnlich wie beim Yoni Ei, mit Liebeskugeln starten, die einen breiteren Umfang haben, damit deine Beckenbodenmuskulatur die Kugeln leichter halten kann. Je trainierter dein Beckenboden mit der Zeit wird, desto mehr kannst du variieren und auch andere Love Balls für dich entdecken.

Der Klassiker

Der Klassiker unter den Love Balls ist eine Kette mit zwei Kugeln. Im Idealfall lassen sich die beiden integrierten Kugeln austauschen, sodass die Liebeskugeln für Anfängerinnen und Fortgeschrittene geeignet sind und du dein Training ohne Unterbrechung fortführen kannst. Die Vaginalkugeln von Ovo bieten dir diese Möglichkeit und liefern dir zwei verschiedene Paare mit unterschiedlichen Gewichten. Während du am besten mit dem silbernen Chromkugelpaar startest, da es ein Gewicht von insgesamt 90 Gramm besitzt, kannst du nach regelmäßigen Trainingseinheiten zu den lilafarbenen Kugeln wechseln, die jeweils 35 Gramm wiegen. Hier solltest du bei Bedarf ein wasserbasiertes Gleitgel verwenden.

Für gesteigerte Lust

Eine Liebeskugel mit drei Elementen erfüllt mehrere Zwecke zeitgleich und sorgt neben dem klassischen Beckenbodentraining auch noch für die Stimulation deines G-Punkts. Das liegt vor allem an der anatomischen Form. Bist du experimentierfreudig und hast schon etwas Erfahrung mit Liebeskugeln sammeln können, dann kannst du die Love Balls von Pretty Love auch anal anwenden. Die Bunny-Applikation am Ende der Silikonschlaufe kann zudem zur Stimulation deiner Klitoris beitragen.

Zwei in eins

Wenn du gern eine kleine Auswahl an Liebeskugeln hättest, ist ein Set genau das Richtige für dich. Die zwei verschiedenen Kugeln halten deinen Beckenboden auf Trab und garantieren dir neben einer gestärkten Muskulatur eine aufregende Luststeigerung. Auch bei diesem Set von Nomi Tang solltest du auf ein wasserbasiertes Gleitmittel zurückgreifen, um deinen Liebeskugeln ein langes Leben zu bescheren.

Liebeskugeln mit Vibration

Du möchtest noch einen Schritt weiter gehen und Vibrator und Liebeskugel vereinen? Kein Problem, denn auch dafür gibt es ein Produkt, dass dir so etwas bietet. Die „Athens“-Liebeskugeln von Rimba haben 10 unverwechselbare Vibrationsprogramme bei einem Gewicht von 61 Gramm. Per Fernbedienung sind deine Lieblingsprogramme jederzeit einstellbar und dank der Verarbeitung kannst du die Lustkugeln auch in feuchteren Gebieten tragen, denn sie sind wasserdicht. Die Akkus kannst du ganz leicht mithilfe des mitgelieferten Kabels aufladen, sollten sie mal an Intensität verlieren.

Liebeskugeln nach der Geburt

Durch die Entbindung ist die Haut und Muskulatur deiner Vagina (sehr) beansprucht worden? Das ist ganz normal und gehört dazu. Was du dagegen tun kannst, ist eine regelmäßige Beckenbodentrainingseinheit, sodass deine Muskulatur wieder erweckt wird, ebenso wie einige Nervenenden.

Wegen der Bewegungen der Kugeln ziehen sich die Muskeln in deinem Beckenboden zusammen, um die Liebeskugeln festhalten zu können. Somit verengt sich deine Vagina und die Orgasmusintensität steigert sich. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, sprich vorher mit deinem Arzt oder deiner Ärztin darüber.

Sexspielzeug bei Blasenschwäche?

Erstaunlich, aber wahr: Bei Inkontinenz kann eine Liebeskugel helfen. Eine erschlaffte Beckenbodenmuskulatur sorgt dafür, dass keine intakte Barriere mehr vorhanden ist. Um diese wieder herzustellen, reicht ein Training mit einer Liebeskugel von 15 Minuten täglich aus. Du kannst sie entweder in deinen Alltag integrieren und beim Spaziergang tragen oder du legst eine kleine Yoga- oder Pilates-Einheit ein. Nach kurzer Zeit solltest du bereits erste Veränderungen feststellen können. Besprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, wie deine Möglichkeiten aussehen, dem Problem auf natürlichste Weise entgegenzuwirken.

Netter Nebeneffekt der Liebeskugeln

Liebeskugeln tragen nicht umsonst ihren Namen. Liebe gibt es in vielen Formen, eine besonders wichtige davon ist die Selbstliebe. Deinen eigenen Körper zu akzeptieren und zu lieben, so wie er ist und bestimmte Körperstellen aussehen, ist ein großer Schritt in Richtung Selbstliebe. Ähnlich wie bei den Yoni Eiern sorgen auch ganz klassische Liebeskugeln aus Silikon für eine tiefere Verbindung zu dir und deiner inneren Mitte. Weitergeführt bedeutet das, dass du dich bestimmten Situationen intensiver hingeben kannst. Das Training deiner Beckenbodenmuskulatur übernimmt dann den Rest. Deine verjüngte Vagina sorgt übrigens nicht nur bei dir für absolute Ekstase, sondern auch bei deinem Schatz, der sich über das neue Engegefühl freuen wird.

Die Reinigung deiner Liebeskugeln

Damit du deine Love Balls bedenkenlos regelmäßig nutzen kannst, solltest du sie nach jeder Anwendung reinigen. Dazu genügt ausreichend lauwarmes Wasser – ohne Seife! Nach dem Reinigen legst du deine Liebeskugeln beiseite und lässt sie trocknen, bevor du sie verstaust oder wieder verwendest. Hast du das Bedürfnis, sie zu desinfizieren, dann verwende einen Toy-Cleaner.

