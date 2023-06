von Janina Oehlbrecht Narzissmus kann zu einer ernst zu nehmenden psychischen Erkrankung führen. Was sind die Warnsignale und wo gibt es Hilfe? Alle Antworten gibt es hier.

Narzissmus ist innerhalb der letzten Jahre zu einem Schlagwort in der modernen Dating-Welt geworden. Der Begriff bezieht sich auf ein bestimmtes Verhaltensmuster negativer Art. Das macht den Umgang mit einer narzisstischen Person schwierig. Was ist Narzissmus, woran erkennt man eine narzisstische Person – und welche Möglichkeiten gibt es im Umgang mit Narzissten? Alle Antworten findest du hier.

Was ist ein Narzisst?

Ein Narzisst ist eine Person, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPD) hat. Das ist eine klinisch diagnostizierte psychische Erkrankung. Es gibt keine physischen Bluttests, MRTs oder exakten Bestimmungen, mit denen man Narzissmus diagnostizieren kann. Allerdings gibt es Skalen, die bei der Diagnose helfen können. Selbst Therapeut:innen müssen sich auf Beobachtungen des Verhaltens und der Einstellungen einer Person stützen. Nach dem Diagnostischen und Statistischen Handbuch, an dem sich Therapeut:innen orientieren, muss eine Person etwa 55 Prozent der genannten Merkmale aufweisen, um die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu erhalten.

Der Begriff Narzissmus bezieht sich auf ein bestimmtes Verhaltensmuster, das durch Grandiosität, extremer Selbstbezogenheit und mangelnder Empathie gekennzeichnet ist. Einfacher gesagt: Ein Narzisst glaubt, er sei besser als alle anderen. Weitere Merkmale sind: Arroganz, Neid, Ausbeutung, Selbstverherrlichung und das Bedürfnis nach ständiger Bewunderung.

Hier liest du mehr: Was ist ein Narzisst?

Anzeichen: Woran erkenne ich Narzissten?

Die Persönlichkeit eines Narzissten ist in einen guten und einen schlechten Teil gespalten. Alle negativen Gedanken oder Verhaltensweisen lastet er anderen an, während er alles, was positiv und gut ist, für sich in Anspruch nimmt. Mithilfe der folgenden Anzeichen kannst du narzisstische Personen entlarven.

Grandiosität und Selbstüberschätzung: Übertreibung ist oft die Grundlage für Grandiosität. Das bedeutet, dass Menschen mit NPD zu einem übersteigerten Gefühl der Selbstherrlichkeit neigen. Sie halten sich für mächtiger, intelligenter, fähiger und charmanter, als sie es tatsächlich sind, und für mehr als andere Menschen im Allgemeinen.

Arroganz und Verachtung: Manche Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit betrachten andere als wertlos, lächerlich oder verachtenswert. Sie halten sich für die besten und kompetentesten Menschen, wollen alles auf ihre Art machen, alles besitzen und jeden kontrollieren.

Manche Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit betrachten andere als wertlos, lächerlich oder verachtenswert. Sie halten sich für die besten und kompetentesten Menschen, wollen alles auf ihre Art machen, alles besitzen und jeden kontrollieren. Bedürfnis nach Lob und Aufmerksamkeit: Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit haben ein ständiges Bedürfnis, bewundert und gelobt zu werden. Sie suchen möglicherweise andauernd nach Aufmerksamkeit und vertragen keine Form von Kritik.

Fantasien von Perfektion und Überlegenheit: Narzissten fantasieren häufig davon, unbegrenzte Macht, Intelligenz, Schönheit, Akzeptanz oder Liebe zu besitzen. Sie glauben, dass sie mehr verdienen als andere.

Narzissten fantasieren häufig davon, unbegrenzte Macht, Intelligenz, Schönheit, Akzeptanz oder Liebe zu besitzen. Sie glauben, dass sie mehr verdienen als andere. Besonderheit und Einzigartigkeit: Menschen mit NPD haben mehrheitlich das Bedürfnis, hervorzuheben, wie besonders und einzigartig sie im Vergleich zu allen anderen sind. Das führt auch dazu, dass sie glauben, dass sie nur von anderen besonderen und einzigartigen Menschen und Gruppen verstanden werden oder sich mit ihnen zusammenschließen können.

Ausnutzen: Manipulations- und Ausbeutungstaktiken sind bei vielen Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit sehr verbreitet. Das bedeutet, dass sie andere ausnutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, weil sie vor allem nach persönlichem Gewinn streben.

Manipulations- und Ausbeutungstaktiken sind bei vielen Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit sehr verbreitet. Das bedeutet, dass sie andere ausnutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, weil sie vor allem nach persönlichem Gewinn streben. Mangel an Einfühlungsvermögen: Sie sind kaum in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen und haben oft kein Verständnis für die Gefühle anderer. Narzissten können aufgrund ihrer Unfähigkeit, Gefühle zu verstehen, ihres Mangels an Empathie und ihres ständigen Bedürfnisses nach Selbstschutz nicht wirklich lieben oder eine emotionale Verbindung zu anderen Menschen aufbauen.

Eifersucht, Neid und Misstrauen: Narzissten nehmen alles als Bedrohung wahr. Sie deuten subtile Gesichtsausdrücke häufig falsch und sind typischerweise dazu geneigt, sie als negativ zu interpretieren.

Narzissten nehmen alles als Bedrohung wahr. Sie deuten subtile Gesichtsausdrücke häufig falsch und sind typischerweise dazu geneigt, sie als negativ zu interpretieren. Fehlendes Verantwortungsbewusstsein: Sie wollen nie verantwortlich sein, wenn nicht alles nach ihren Vorstellungen läuft. Oft schieben sie die ganze Schuld und Verantwortung auf andere, um ihre eigene Fassade und Perfektion aufrechtzuerhalten.

Beachte: Nicht jede Person, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aufweist, hat die oben genannten Symptome im gleichen Maße oder in gleicher Intensität. Konkret diagnostizieren Ärzte Narzissmus, wenn eine Person fünf oder mehr spezifische Symptome aufweist. Die aufgelisteten NPD-Symptome wurden im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) festgelegt, das von der American Psychiatric Association veröffentlicht wurde. Dieses Handbuch dient psychiatrischen Fachleuten als Referenz für die Klassifizierung, um genaue Diagnosen zu stellen.

Was sind die Ursachen für Narzissmus?

Die narzisstische Persönlichkeit ist eine der am wenigsten erforschten Persönlichkeitsstörungen. Dies erschwert das Verständnis ihrer Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. In der medizinischen Fachwelt herrscht wenig Einigkeit darüber, was wirklich dazu führt, dass jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt.

Viele Forschende gehen davon aus, dass die NPD eine Reaktion auf eine Kombination aus den folgenden Faktoren ist:

umweltbedingte und kulturelle Einflüsse

frühe Lebenserfahrungen und die Eltern-Kind-Bindung

Genetik

Mit anderen Worten: Jemand kann narzisstische Züge als Reaktion auf bestimmte Situationen entwickelt haben, die er oder sie seit frühester Kindheit erlebt hat, zum Beispiel:

ein traumatisches Ereignis

Vernachlässigung und Verlassenheit

übermäßige Kritik durch eine geliebte Person

Zusammenleben mit einem Elternteil oder Vormund mit einer psychischen Störung

Missbrauch jeglicher Art

Diskriminierung

übermäßiges Verhätscheln und Loben

eine medizinische Vorgeschichte von NPD in der Familie

Welche Arten von Narzissmus gibt es?

Wir Menschen scheinen vom Konzept des Narzissmus fasziniert zu sein. Der Begriff hat sich schon so stark in den Sprachgebrauch etabliert, dass wir nahezu jede Person, die uns schlecht behandelt, als narzisstisch bezeichnen. Vielleicht sind wir wirklich alle ein bisschen narzisstisch. Bevor man aber jemanden vorschnell als Narzissten abstempelt, sollte man bedenken, dass es verschiedene Arten von Narzissmus gibt und dass es sich immer noch um eine Krankheit handelt, für die viele Betroffene nichts können und die auf Hilfe angewiesen sind.

Es gibt weder eine konkrete Anzahl noch klinische Diagnosen für die verschiedenen Narzissmus-Typen. Einige Arten von Narzissmus wurden durch von Fachleuten begutachtete Forschungsarbeiten identifiziert und validiert, während andere Arten informell von verschiedenen Fachleuten aus dem Bereich der psychischen Gesundheit benannt und populär gemacht wurden. Hier stellen wir dir die bekanntesten Arten von Narzissmus vor.

1. Gesunder Narzissmus

Nur, weil jemand narzisstische Züge hat, bedeutet das nicht, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Viele Menschen können narzisstische Züge aufweisen, ohne die Kriterien für diese Störung zu erfüllen. Eine Person mit gesundem Narzissmus ist stolz auf ihre Leistungen und möchte diese mit anderen teilen, weil sie sich dadurch gut fühlt. Gesunder Narzissmus ist auch die Fähigkeit, ein Gefühl des Anspruchs zu haben und zu wissen, dass man in bestimmte Bereiche gehört und gute Dinge verdient. Diese Gefühle stehen meist im Einklang mit der Realität. Hier liest du mehr zum Thema gesunder Narzissmus.

2. Verdeckter Narzissmus

Verdeckter Narzissmus wird auch als verletzlicher Narzissmus bezeichnet. Betroffene Menschen sind eher schüchtern und zurückhaltend. Sie sind oft zutiefst unglücklich und glauben, dass ihr Leiden schlimmer ist als das der anderen. Darüber hinaus reagieren sie überempfindlich auf die Bewertungen und Meinungen anderer und sind chronisch neidisch. Verdeckte Narzissten sehnen sich nach der Anerkennung anderer und werden bei Kritik defensiv. Hier liest du mehr zum Thema verdeckter Narzissmus.

3. Grandioser Narzissmus

Grandioser Narzissmus ähnelt sehr dem breiteren Verständnis dessen, was einen Narzissten ausmacht. In der Psychologie bezieht sich Grandiosität auf ein unrealistisches Überlegenheitsgefühl. Grandioser Narzissmus beinhaltet also die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, die Behauptung der eigenen Dominanz über andere und ein allgemein überhöhtes Selbstwertgefühl. Grandiose Narzissten können charmant sein, haben aber oft kein Einfühlungsvermögen. In Gesprächen gehen sie nicht auf andere ein, sondern übertrumpfen sie eher. Das kann daran liegen, dass sie sich nach Aufmerksamkeit sehnen und es genießen, andere verletzt und verwirrt zu sehen. Im Umgang mit einem grandiosen Narzissten ist es wichtig, Grenzen zu setzen.

4. Sexueller Narzissmus

Sexuelle Narzissten haben eine egoistische und übermäßige Bewunderung ihrer eigenen sexuellen Fähigkeiten. Sie sind besessen von sexueller Leistung und haben ein Bedürfnis nach sexueller Bewunderung durch andere. Sexuelle Narzissten sind oft Serienbetrüger, benutzen Sex, um Menschen zu manipulieren, und können sich beim Sex gewalttätig verhalten.

5. Spiritueller Narzissmus

Spirituelle Narzissten benutzen ihre Spiritualität, um schädliche Verhaltensweisen zu rechtfertigen. Daneben verwenden sie einen spirituellen Jargon, um andere einzuschüchtern. Sie nutzen scheinbar sensible und spirituelle Handlungen, um sich über andere zu erheben.

6. Maligner Narzissmus

Maligne Narzissten handeln besonders skrupellos. "Maligne" ist ein anderes Wort für "böse". Maligne Narzissten kennen keine Grenzen und manipulieren andere ganz bewusst und sogar bösartig, um sich selbst Vorteile zu beschaffen.

Narzissmus in Beziehungen

Kann eine Beziehung mit einem Narzissten funktionieren? Die Beantwortung ist nicht so leicht. Eine Studie deutet darauf hin, dass eine gewisse Nuancierung angebracht ist, wenn es darum geht, über Narzissmus in der Beziehung zu sprechen. Wir alle haben ein gewisses Maß an Narzissmus in uns und nicht jede Person mit narzisstischen Zügen hat eine ausgewachsene narzisstische Persönlichkeitsstörung. Für die meisten Menschen ist es sogar sehr normal, narzisstische Verhaltensweisen zu zeigen. Sie kommen und gehen und halten nicht sehr lange an. Außerdem bringen sie auch keine signifikanten Beeinträchtigungen in Beziehungen. Das soll natürlich nicht heißen, dass man inakzeptables Verhalten von Narzissten in Beziehungen tolerieren sollte.

Narzisstischer Missbrauch ist real, und es ist wichtig, die Warnzeichen zu kennen und eine Beziehung mit einem Narzissten zu beenden, wenn missbräuchliches Verhalten auftritt. Wie die oben genannte Studie ergab, müssen Beziehungen mit Narzissten nicht zwangsläufig schädlich für die psychische Gesundheit sein – jedoch ist es wichtig, Warnsignale zu erkennen und – wenn notwendig – die Reißleine zu ziehen. Vorausgesetzt, es ist kein Missbrauch im Spiel und du hast ein gutes Gefühl dabei, in der Beziehung zu bleiben, gibt es Möglichkeiten, wie du lernen kannst, den Narzissten in deinem Leben liebevoll zu tolerieren.

Wie kann man mit Narzissten umgehen

Abwertungen, Wutausbrüche und Angeberei machen es einem nicht leicht, eine gesunde Beziehung zu Narzissten aufzubauen. Denke zuerst immer daran, dich selbst zu schützen. Wenn du der Person trotzdem eine Chance geben möchtest, dann mache dir bewusst, dass sich hinter der arroganten Fassade ein gedemütigter Mensch befindet. Nimm das Verhalten nicht persönlich. Wichtig ist, dass du auf eine ruhige Art deine Grenzen aufzeigst. Wenn du dich angesichts einer Wutattacke völlig überfordert fühlst, kann Niederschweigen auch eine Strategie sein. Schaue die narzisstische Person schweigend an, bis sie wieder runtergekommen ist.

Denke im Umgang mit Narzissten stets über deine eigenen Anteile nach. Sofern du nicht durch äußere Zwänge (z.B. im Beruf) mit der Person zu tun hast, frage dich, wieso du Zeit mit der narzisstischen Person verbringst. Läufst du vergeblich seiner/ihrer Anerkennung hinterher? Welche alten Muster von dir bedient er/sie? Bist du zu wenig bereit, Neues zu wagen, indem du an der Beziehung festhältst? Insbesondere von du die erste und dritte Frage mit "Ja" beantwortest, ist es ratsam, Abstand zu gewinnen.

Hier liest du mehr: Wie kann man mit Narzissten umgehen?

Woran erkenne ich narzisstischen Missbrauch?

Narzisstischer Missbrauch ist eine besondere Form des Missbrauchs – nämlich durch Narzissten. Wenn dies wiederholt geschieht, beginnt das Opfer, sein Selbstwertgefühl, seine Intuition und seine Realität in Frage zu stellen. An den folgenden drei Merkmalen erkennst du narzisstischen Missbrauch:

Selbstfokussierung: Narzisstisch missbrauchende Menschen sind selbstverherrlichend und egozentrisch. Sie manipulieren andere dazu, ihnen übermäßig viel Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie unvorhersehbare Stimmungsschwankungen haben, die dafür sorgen, dass ihr Opfer überempfindlich auf die Gefühle des Narzissten reagiert und viel Energie darauf verwendet, seine Launen und Wünsche zu erahnen.

Narzisstisch missbrauchende Menschen sind selbstverherrlichend und egozentrisch. Sie manipulieren andere dazu, ihnen übermäßig viel Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie unvorhersehbare Stimmungsschwankungen haben, die dafür sorgen, dass ihr Opfer überempfindlich auf die Gefühle des Narzissten reagiert und viel Energie darauf verwendet, seine Launen und Wünsche zu erahnen. Gaslighting ist eine Art der Manipulation, die auf Verwirrung abzielt. Diese Methode wird eingesetzt, um eine andere Person dazu zu bringen, ihre Realität in Frage zu stellen. Narzissten versuchen, anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass ihr eigenes Urteilsvermögen oder ihre Erinnerungen unzuverlässig sind, was dazu beiträgt, dass sich die narzisstische Darstellung der Wahrheit durchsetzt. Sobald sie die Kontrolle über die Erzählung haben, glauben sie, dass sie die Ergebnisse zu ihrem eigenen Vorteil kontrollieren können.

Soziale Isolation: Der Narzisst wird versuchen, sein Opfer davon abzuhalten, Zeit mit geliebten Menschen und Freunden zu verbringen, insbesondere mit solchen, die Fragen darüber stellen, wie sehr sich das Opfer verändert hat, seit es mit dem narzisstischen Partner zusammen ist, oder mit solchen, die diesem Partner gegenüber eine ablehnende Haltung einnehmen. Der Narzisst kann auch versuchen, Vertrauensbeziehungen zu zerstören, indem er lügt oder schlecht über die Angehörigen des Partners spricht.

Narzisstischer Missbrauch: Wo bekomme ich Hilfe?

Das Eingeständnis, dass du ein Opfer von narzisstischem Missbrauch bist, ist ein guter Ausgangspunkt, um der Machtdynamik, die Narzissten ausnutzen, eine Wende zu geben. Vielleicht neigst du dazu, deinen Partner oder deine Partnerin dazu zu bringen, sich Hilfe zu suchen – doch es ist besser für dich, dir selbst welche zu besorgen. Die Heilung von narzisstischem Missbrauch beginnt mit dem Wiederaufbau deiner Selbstidentität, der Wiederherstellung deiner Selbstfürsorgeroutine und der Festlegung persönlicher Grenzen, die dein geistiges und körperliches Wohlbefinden schützen. Ein regelmäßiger, gesunder Austausch mit einer Expertin oder einem Experten kann neue Erkenntnisse bringen, um die notwendige Grundlage für eine sichere Trennung zu schaffen.

Kann man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung behandeln?

Eine Therapie kann Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung helfen, Fähigkeiten und Strategien zu entwickeln, die ihnen helfen, ihre Beziehungen zu anderen und zu sich selbst zu ändern. Das Probleem jedoch ist, dass viele Narzissten erst dann nach Hilfe suchen, wenn die Störung bereits begonnen hat, ihr Leben erheblich zu beeinträchtigen. Oft haben sie dann schon andere psychische Erkrankungen entwickelt. Zum Beispiel: Angststörungen, Depressionen oder Suchterkrankungen. In vielen Fällen suchen sie Hilfe, um diese Erkrankungen zu behandeln und nicht die NPD selbst. Eine langfristige Psychotherapie kann die wirksamste Behandlung für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sein.

Fazit

Obgleich Narzissmus hierzulande ein Trend-Begriff geworden ist, der oftmals unüberlegt verwendet wird, um ein toxisches Verhalten von Menschen zu beschreiben, handelt es sich um eine ernstzunehmende psychische Erkrankung und weniger um eine persönliche Wahl von Verhaltensweisen. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung erfordert eine ordnungsgemäße Diagnose durch eine Expertin oder einen Experten. Es gibt zwar verschiedene Subtypen dieser Persönlichkeitsstörung, doch die häufigsten Symptome sind ein starkes Überlegenheitsgefühl, ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und der Mangel an Empathie. Menschen können die Symptome der NPD in den Griff bekommen, wenn sie sich langfristig auf eine Therapie einlassen.

