Was bedeutet Omnisexualität?

Omnisexuell Was bedeutet Omnisexualität?

von Janina Oehlbrecht Was unterscheidet eine omnisexuelle Person von einer pansexuellen Person? Hier erfährst du alles zum Thema Omnisexualität.

Wenn es darum geht, über Sexualität zu sprechen, gibt es viele verschiedene Wörter und Ideen, die man verwenden kann. Welche Bezeichnungen du nutzt, wenn du über deine eigene sexuelle Orientierung sprichst, bleibt dir überlassen. In diesem Artikel gehen wir auf die Begriffe omnisexuell und pansexuell ein, denn sie werden manchmal gleichbedeutend verwendet. Tatsächlich haben Omnisexualität und Pansexualität eine ähnliche Bedeutung – doch es gibt feine Unterschiede.

Was ist der Unterschied zwischen Pan und Omnisexuell?

Im LSBTIQ-Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung sind die beiden Begriffe wie folgt definiert:

Omnisexualität/omnisexuell: "Omnisexualität ist eine sexuelle Orientierung, die Menschen für sich in Anspruch nehmen, die sich zu allen Geschlechtern sexuell und/oder emotional hingezogen fühlen. Omnisexuelle Menschen richten ihr Begehren auf die Vielfalt von Geschlechtern, einschließlich, zwischen und jenseits der binären Geschlechter Mann und Frau."

"Omnisexualität ist eine sexuelle Orientierung, die Menschen für sich in Anspruch nehmen, die sich zu allen Geschlechtern sexuell und/oder emotional hingezogen fühlen. Omnisexuelle Menschen richten ihr Begehren auf die Vielfalt von Geschlechtern, einschließlich, zwischen und jenseits der binären Geschlechter Mann und Frau." Pansexualität/pansexuell: "Pansexualität ist auch eine sexuelle Orientierung, die Menschen für sich in Anspruch nehmen, die sich zu allen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht sexuell und/oder emotional hingezogen fühlen. Ähnlich wie omnisexuelle Menschen, richten pansexuelle Menschen ihr Begehren auf Personen, die vielfältigste Geschlechtsidentitäten haben können, jedoch steht bei ihnen das individuelle Interesse an der Person unabhängig von ihrem Geschlecht im Vordergrund. Pan- und Omnisexualität sind sehr nahe beieinander liegende bis deckungsgleiche Konzepte."

Zugegeben: Auf den ersten Blick scheinen Pansexualität und Omnisexualität dasselbe zu sein. Man kann Pansexualität als romantische, emotionale oder sexuelle Anziehung zu Menschen definieren – unabhängig von deren Geschlecht. Omnisexualität kann jedoch eine romantische, emotionale oder sexuelle Anziehungskraft auf Menschen aller Geschlechter bedeuten. Der Unterschied ist gering, aber er ist da. Gehen wir also ins Detail.

Was bedeutet pansexuell?

Pansexualität bedeutet, dass man sich zu jemandem hingezogen fühlt, ohne eine Geschlechts- oder Genderpräferenz zu haben. Die Vorsilbe "pan" bedeutet "alles", "alle", "ganz" und "allumfassend". Einfacher gesagt: Das "pan" in pansexuell bedeutet, dass du dich zu jemandem hingezogen fühlst, ohne Rücksicht auf dessen Geschlecht zu nehmen. Du bist quasi "geschlechtsblind", beziehungsweise hast keine Geschlechtspräferenz. Hier findest du mehr zum Thema Pansexualität.

Was bedeutet omnisexuell?

Omnisexualität bedeutet, dass man sich ohne Unterscheidung von Geschlecht oder Gender zu einer Person hingezogen fühlt. Die Vorsilbe "omni" bedeutet "alles", "überall" oder "allumfassend". Ähnlich wie pansexuell bedeutet omnisexuell, dass du dich zu allen Geschlechtern hingezogen fühlst – mit dem Unterschied, dass du in diesem Fall Geschlecht und Gender bis zu einem gewissen Grad berücksichtigst, d.h. du bist nicht "geschlechtsblind". Wenn du omnisexuell bist, hast du vielleicht eine leichte geschlechtsspezifische Vorliebe, aber keine spezifischen Anforderungen an das Geschlecht. Das Geschlecht der Person, zu der du dich hingezogen fühlst, spielt also eine Rolle, aber es ist kein entscheidender Faktor.

Falls dir die Unterscheidung noch zu kompliziert ist, kann dieser nicht ganz perfekte Vergleich vielleicht helfen, den Unterschied besser zu verstehen:

Stelle dir vor, eine Person sagt: "Ich liebe heiße Getränke"(pansexuell), und eine andere Person sagt: "Ich liebe Tee, und Kaffee und heiße Schokolade" (omnisexuell).

Das Verständnis der eigenen Sexualität ist genau das: das eigene. Du kannst dich definieren, wie du willst – oder auch gar nicht. Wichtig ist, dass du deine Gefühle auf der Grundlage deiner Erfahrung richtig einschätzen kannst.

Bin ich omnisexuell?

Du bist dir nicht sicher, ob du omnisexuell bist? Anhand der folgenden Anzeichen könntest du es herausfinden:

Du fühlst dich sexuell zu Menschen aller Geschlechter hingezogen.

Du legst Wert auf das Geschlecht, weil du dich manchmal zu Gesichtsausdrücken oder einer Körpersprache hingezogen fühlst, die mit der Geschlechtsidentität in Zusammenhang stehen.

Du bist dir des Geschlechts der Person, zu der du dich hingezogen fühlst, bewusst.

Du kannst geschlechtsspezifische Präferenzen haben und entdecken, dass dir das Geschlecht der ausgewählten Person wichtig ist.

Kann eine omnisexuelle Person im Laufe der Zeit ihre Präferenzen ändern?

Egal ob heterosexuell, homosexuell, omnisexuell oder einfach jede andere Sexualität – die sexuelle Orientierung kann sich im Laufe des Lebens wandeln. Egal, wohin du dich entwickelst: Lass dir niemals einreden, dass du verwirrt, unnormal oder kaputt bist.

Omnisexualität in der Beziehung

Vielleicht hast du jetzt eine bessere Vorstellung davon, ob Pansexualität oder Omnisexualität besser zu dir passt. Wenn du bereits in einer Beziehung bist oder planst, irgendwann eine zu haben, ist das auch ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, wie du in Zukunft mit deinem Partner oder deiner Partnerin leben willst. Welche Beziehungsformen passen zu euch? Denke als Erstes aber daran, dass du niemandem sagen musst, welcher Sexualität du dich zuordnest, wenn du das nicht willst. Das bist du niemandem schuldig. Wenn dein:e Partner:in aber im Dunklen tappt, oder sich nicht besonders gut mit verschiedenen Sexualitäten auskennt, könnte das zu Fragen führen. Vielleicht fühlst du dich selbst unsicher oder angespannt und das wird dein Gegenüber merken. Entscheidest du dich dafür, über deine sexuelle Orientierung zu sprechen, dann versichere ihm oder ihr, dass du offen und ehrlich bist, weil du eine starke Beziehung möchtest. Erkläre, was Pansexualität oder Omnisexualität ist, und versuche, Missverständnisse zu klären oder Stereotypen zu entkräften.

Das Wichtigste ist, dass du authentisch und ehrlich zu dir selbst bist und niemals das Gefühl hast, dass du dich verstellen müsstest.

Hast du eigentlich schon von den Begriffen Allosexualität und Sapiosexualität gehört? Oder dich gefragt, ob du demisexuell bist? Bei uns findest du viele Antworten auf deine Fragen.

Verwendete Quellen:

Sauer, Arn (2018): LSBTIQ-Lexikon. Grundständig überarbeitete Lizenzausgabe des Glossars des Netzwerkes Trans*Inter*Sektionalität. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.

"Omnisexualität", queer-lexikon.net, zuletzt aufgerufen: Juni 2023