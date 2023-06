von Nil-Susann Yeger Manchmal ist es unvermeidbar, dass einander Liebende nicht am gleichen Ort bleiben. Die meisten zieht es aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt. Aber auch aus einer Urlaubsromanze heraus kann sich eine Fernbeziehung entwickeln, wenn jede:r wieder in die Heimat zurückkehrt. Wir verraten, wie das gehen kann.

Liebe ist grenzenlos, auch wenn ihr in anderen Städten wohnt, ist es möglich, eine erfüllende Beziehung zu führen. Mit diesen drei Tipps gelingt es euch.

3 Strategien, mit denen Fernbeziehungen wirklich funktionieren

Miteinander zu reden und sich auszutauschen, ist in jeder Beziehung wichtig. Für Pärchen, die sich nicht mal eben in der gleichen Stadt besuchen können, umso bedeutsamer. Laut einer Studie soll das Kommunizieren per Videoanruf eine positive Wirkung darauf haben, wie die Gefühle wahrgenommen werden. Fest vereinbarte Gesprächstermine geben eine Routine, die der Beziehung Stabilität verleiht. Es kann auch hilfreich sein, per App den Terminkalender mit dem:der Partner:in zu teilen, damit klar ist, wann der:die andere Zeit hat.

2. Achte auf dich selbst!

In einer Beziehung solltest du dein Wohlergehen nicht vernachlässigen, denn der eigene Zustand hat eine Auswirkung auf das Miteinander. Nutze die Zeit, die ihr nicht zusammen verbringt, um deinen Interessen und Bedürfnissen nachzugehen. Denn die eigene Zufriedenheit beeinflusst, wie du mit deinen Mitmenschen und somit auch mit deinem:deiner Partner:in interagierst.

3. Gemeinsam die Zukunft planen

Fernbeziehungen sind häufig temporär, da der:die Partner:in nach einiger Zeit wieder zurückkehrt. Aus einer Studie, die bei Communication Quarterly veröffentlicht wurde, geht hervor, dass Paare weniger gestresst sind, wenn sie die gleichen Pläne haben. Eine gemeinsame Vision von der Zukunft zu haben, hilft euch dabei, auch schwierige Zeiten zu überstehen, da ihr zusammen an etwas festhaltet. Aber auch ein fester Zeitpunkt, an dem ihr vereinbart habt, dass ihr euch trefft, kann Kraft und ein gutes Gefühl schenken.

Verwendete Quellen: psychologytoday.com, tagesspiegel.de