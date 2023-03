Persönlichkeitstest Was die Art, wie du einen Stift hältst, über dich verrät

Wie nimmst du den Stift beim Schreiben in die Hand?

Was die Art, wie du einen Stift hältst, über dich verrät

Hast du schon mal beobachtet, wie du einen Stift hältst, wenn du schreibst? Denn nicht nur deine Körperhaltung kann viel über deinen Charakter enthüllen.

Wie wir Dinge im Alltag meistern, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das hängt zu einem großen Teil von unserem Charakter ab. Kein Wunder, dass unsere Gesten deshalb auch viel über unser Ich aussagen. Wie beispielsweise unsere Körperhaltung, woraus viele schnell lesen können, ob jemand eher schüchtern oder sehr selbstbewusst ist.

Wie schreibst du? © jagranjosh.com

Doch auch schon kleine Bewegungen können etwas über uns preisgeben. Die Haltung des Stiftes in deiner Hand kann wesentliche Merkmale von dir enthüllen. Schau dir das Bild genauer an. Erkennst du deinen Schreibstil? Im Video erfährst du, was das über sich aussagt.

