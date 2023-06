Polarisierende Menschen provozieren, nerven, begeistern. Doch was macht sie aus? Wir haben einige Eigenschaften zusammengetragen.

Wer polarisiert, trennt. Eine recht einfache Gleichung, die dem polarisierenden Menschen nicht immer gerecht wird. Bei Personen, die ganze Gesellschaften trennen, denken wir vielleicht instinktiv an Menschen wie Donald Trump, die mit ihren populistischen Aussagen bewusst und gezielt Zwietracht säen und spalten.

"Du hast Feinde? Gut. Das bedeutet, dass du für irgendetwas, irgendwann in deinem Leben eingestanden bist", schrieb schon Autor Victor Hugo im Jahr 1845. Wer polarisiert, der:die eckt an – beispielsweise bei den Mächtigen oder bei jenen, die es lieber hätten, wenn alles so bleibt, wie es immer war. An wen erinnern wir uns in der Menschheitsgeschichte? An jene, die den Status der Welt laut hinterfragten? Oder an jene, die sich dem Lauf der Dinge ergaben und sich mitreiben ließen, wie so viele vor und nach ihnen?

Wer polarisiert, bleibt im Gedächtnis, regt Emotionen an – im Guten wie im Schlechten. Setzt sich für das ein, woran er:sie glaubt, lebt authentisch und will nicht jedem Mitmenschen gefallen. Menschen, die polarisierten, haben schon Großartiges und Furchtbares in ihrem Leben getan – manche Tat hatte Konsequenzen für die ganze Welt. Wir haben einige Merkmale gesammelt, die darauf hindeuten können, dass ein Mensch einen polarisierenden Charakter hat.

Eigenschaften, die polarisierende Menschen haben

Wer eine polarisierende Persönlichkeit besitzt, der:die ist vor allem eines: alles andere als einfach. Niemand wird diese Person so einfach in eine bestimmte Ecke stellen können, niemand wird sich dieser Person so einfach entziehen können. Hier sind einige Eigenschaften zusammengetragen.

Die Person hat Meinungen – sehr starke und sehr viele

Wie das Zitat zu Beginn schon verdeutlicht: Wer für etwas mit Herzblut einsteht, der:die wird unweigerlich bei bestimmten Menschen damit anecken. Das Schöne und Furchtbare an unserer Welt ist, dass es mannigfaltig Meinungen zu den Dingen gibt, manche davon legitim und nachvollziehbar, manch andere weniger. Doch was "legitim" ist und was nicht, hierzu mag es einen gesellschaftlichen Konsens geben (die meisten Menschen in Deutschland sind sich wohl beispielsweise darüber einig, dass Rassismus ein No-Go ist), doch wie das Individuum darüber denkt, steht auf einem gänzlich anderen Blatt.

Besonders beliebte Themen bei Menschen, die polarisieren: Religion und Politik. Mit diesen Bereichen können Menschen sehr schnell spalten, denn es gibt wohl wenige Personen auf der Welt, die zu keinem der beiden irgendeine Meinung vertreten. Und die Chance ist recht hoch, dass sich die Person auch über ihre Meinung zu einem oder beiden Themen definiert – ergo besonders sensibel ist.

Sie regt andere zu leidenschaftlichen Debatten an

Der Übergang von einer Eigenschaft zur nächsten ist fließend: Denn wer andere mit bestimmten Themen "provoziert", der:die regt logischerweise auch sehr angeregte Diskussionen über die eigene Person an. Ein naheliegendes Beispiel ist wohl Donald Trump: Der ehemalige US-amerikanische Präsident wird von manchen Menschen gefeiert und als Rettung ihrer Weltordnung betrachtet – andere sehen in ihm eher den Untergang von jedweder Ordnung.

Letztlich sind solche Menschen im Grunde die lebende Personifizierung eines sensiblen Themas: Fast jede:r hat eine Meinung dazu, meist eine sehr stark ausgeprägte, die er:sie auch als Baustein der Selbstdefinition sieht – und wenn sie auf jemanden stoßen, der:die eine andere Meinung hegt, dann kann so eine Diskussion ziemlich leidenschaftlich und laut werden, manchmal sogar handgreiflich enden.

Die besten Eigenschaften können die schlimmsten Eigenschaften sein

Die Leute führen Diskussionen über polarisierende Menschen, weil sich diese Personen schwerlich "festnageln" lassen auf bestimmte Eigenschaften. Für die eine Seite ist die Entschlossenheit der Person vorbildlich, eine zweifellos positiv zu bewertende Eigenschaft, mit der dieser Mensch Veränderungen herbeiführt – weil er weiß, was er will und wie er es bekommen kann. Die andere Seite sieht darin eher eine Starrköpfigkeit: Dieser Mensch lässt sich nicht beirren, sind die Argumente noch so fundiert, und zieht rücksichtslos seine Linie durch, die er in seiner Arroganz als einzig möglichen Weg auserkoren hat.

Wer diese Personen bewundert, wird an ihnen eine ganze Reihe von Eigenschaften sehen, die sie selbst als positiv bewerten. Wer diese Menschen hingegen kritisch betrachtet, wird nicht lange nach Merkmalen suchen müssen, die diese Einschätzung bestätigen. Beide Seiten werden schwerlich vom Standpunkt der jeweils anderen zu überzeugen sein.

Diese Menschen sind unvergesslich

Wer bleibt in unserem Gedächtnis? Jemand, der kein Wort sagt, lieber im Hintergrund agiert, zu allem Ja und Amen sagt? Oder ein Mensch, der Selbstbewusstsein ausstrahlt, aus der Masse heraussticht – wenn es denn sein muss – und auch bereit ist, für die eigenen Überzeugungen zu kämpfen?

Was auch immer wir von solchen Menschen halten mögen, ob wir den Boden unter ihren Füßen küssen oder jedes ihrer Worte verfluchen: Diese Menschen vergessen wir nicht so einfach. Polarisierende Menschen haben schon seit jeher Großartiges und Furchtbares getan – und die Welt erinnert sich teilweise bis heute daran.

Verwendete Quelle: hackspirit.com