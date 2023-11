Wer einen hohen EQ hat, kann die eigenen Emotionen besser regulieren und nimmt die anderer besser wahr. Man spricht daher auch von emotionaler Intelligenz. In manchen Situationen sorgt das dafür, dass sie ihre Mitmenschen (bewusst oder unbewusst) positiv beeinflussen.

Personen mit hohem EQ unterstützen andere Personen. Denn das gehört ganz natürlich zu ihrem Repertoire. Manche von ihnen sind sich dieser Fähigkeit bewusst, andere nicht. Wir haben drei Situationen gesammelt, in denen sich eine hohe emotionale Intelligenz zeigen kann. Findest du dich selbst darin wieder?

3 Angewohnheiten, die für Menschen mit hohem EQ ganz normal sind

Sie räumen Bedenken aus dem Weg

Menschen mit hohem EQ wägen ab, was ihre Liebsten davon abhält, sich selbst zu stärken. Sie möchten unterstützen. Ein Beispiel: Eine Freundin denkt darüber nach, noch einmal zu studieren, um sich bessere Job-Chancen zu erarbeiten. Ein Problem ist, dass das Wunschstudium in einer fremden Stadt wäre. Ein weiteres, dass der jetzige Job und das Team ihr gefallen. Das nächste, dass sie ihre Wohnung aufgeben müsste, obwohl sie nach dem Master Studium zurückkehren möchte. Zwei Probleme lassen sich vielleicht schon mit einer Klappe schlagen: Während sie das Studium in Stadt X machen möchte, möchte eine andere in ihrer Stadt eins aufnehmen.

Die Person mit hohem EQ schlägt ihr vor, auf den Seiten der Unis oder Stadtnetzwerken zu schauen, ob ein Wohnungstausch zwischen ihr und einer studierenden Person in ihrer Stadt eine Option sein könnte. Somit wäre es eine Win-Win-Situation. Wegen der Arbeit könnte sie nachhaken, ob die Möglichkeit bestehen könnte, nach dem Master zurückzukehren – allerdings bietet eine neue Stadt hier auch ganz neue, spannende Möglichkeiten. Die Person mit hohem EQ beseitigt die Ängste, indem sie konstruktive Lösungsansätze aufzeigt. Da sie weiß, wie schwierig und anstrengend es für die besagte Freundin sein kann, bietet sie, wenn gewünscht, Unterstützungan. Sie sieht klarer, was sie für andere tun kann.

Sie helfen anderen, sich wertgeschätzt zu fühlen

Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz sind gut darin, sich auf andere Personen zu fokussieren. Sie hören zu, sind leise, wenn sie merken, dass der:die andere reden muss und fragen bei Dingen nach, die ihnen auffallen. Sie zeigen, dass sie im Hier und Jetzt bei ihnen sind. Die Person, die ihre Gedanken teilt und die volle Aufmerksamkeit besitzt, fühlt sich wertgeschätzt. Das Gespräch erscheint nicht nur wichtig für sie selbst, sondern auch den:die Gesprächspartner:in. Eine Situation, die die Verbindung der beiden Menschen stärkt.

Sie merken sich, was anderen wichtig ist

Manche Menschen sind es gar nicht mehr gewohnt, dass eine Person sich merkt, was ihr erzählt wurde. Wenn einige Tage später die Nachfrage kommt, wie denn etwas lief oder ob sich eine Situation gebessert habe, kann das richtig überraschend für sie sein. Eine Superkraft von Menschen mit hohem EQ ist es, dass sie sich merken, was ihrem Umfeld wichtig ist. Das können Kleinigkeiten sein, wie eine Freundin, die erzählt hat, dass sie mehr über Finanzen wissen möchte und der die Person mit hohem EQ nach einem Workshop ungefragt die interessantesten Fakten zukommen lässt. Oder es wurde mit einem Kollegen darüber gesprochen, wie gerne dieser Geschenke für andere aussucht – und deshalb holt sich der Mensch mit hoher emotionaler Intelligenz kurzerhand Tipps bevor der nächste Geburtstag ansteht. Diese Momente zeigen ihren Mitmenschen, dass ihnen deren Interessen und Gespräche nicht egal sind.

Verwendete Quellen: dorsch.hogrefe.com, cnbc.com, inc.com