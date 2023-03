Du möchtest in deiner Beziehung gerne den nächsten Schritt gehen, aber dein:e Partner:in nicht mal darüber sprechen? Das könnte mit Bindungsangst zu tun haben. Wie du das erkennst, erfährst du im Video.

Leidet ein Mensch unter Bindungsangst, ist das häufig nicht nur für die betroffene Person kein schönes Gefühl: Auch ihr soziales Umfeld weiß oft in Liebe und Freundschaft nie genau, was zu erwarten ist. Oft sind die Folge enttäuschte Erwartungen und verletzte Gefühle – doch Bindungsangst kündigt sich in vielen Fällen mit eindeutigen Warnzeichen an, die ihr kennen solltet.

Bindungsangst: Durch dieses Verhalten zeichnet sie sich aus

Wer Bindungsängste hat oder schlicht nicht daran interessiert ist, andere Menschen wirklich an sich heranzulassen, lässt das oft durch klare Signale erkennen. Wie genau ihr merken könnt, ob Partnerin oder Partner sich nicht festlegen möchten, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: yourtango.com