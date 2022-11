Ob in diesem Gespräch wirklich die komplette Wahrheit gesagt wird?

von Jasmin Rahimi Anray Auch die geübtesten Lügner:innen verraten sich oft unbewusst durch klare Körpersprache-Signale. Hier seht ihr, worauf ihr achten solltet!

Irgendwie klingt im Gespräch alles gerade zu gut, um wahr zu sein – ist es das vielleicht gar nicht? Wir alle kennen das ungute Gefühl, plötzlich unsicher zu sein, ob wir unserem Gegenüber wirklich alles so abkaufen können, was er oder sie so erzählt. Zum Glück gibt es ein paar Indizien, mit denen sich Lügner unauffällig sehr oft selbst entlarven - ihr müsst nur wissen, wo ihr hingucken müsst.

Lügen erkennen: Diese Gesten sprechen eine andere Sprache

Das Gute an diesen Körpersprache-Signalen ist, dass sie völlig getrennt von Tonfall und freundlichen Worten ausgestrahlt werden, mit denen euer Gesprächspartner euch vielleicht um den Finger wickeln möchte. Auch wenn ihr den Inhalt des Gespräches nur allzu gerne glauben würdet: Diese eindeutigen Zeichen lügen nicht und mahnen euch zur Vorsicht!

