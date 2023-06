Diese Person spricht nur von sich – die anderen sind sowieso immer Schuld ... und: hörst du überhaupt zu? Es kann schwierig sein, mit Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen befreundet zu sein. Verbannen müssen wir sie aber nicht. Wie wir Situationen besser meistern können.

Fast jede Person hat den ein oder anderen narzisstischen Charakterzug. Manchmal wollen wir unbedingt zuerst unsere Geschichte erzählen und auf keinen Fall unterbrochen werden. Manchmal fühlen wir uns hervorragend und unschlagbar gutaussehend – und wollen dafür auch mal bewundert werden. Und hin und wieder sind wir so gestresst, dass es uns an dem Einfühlungsvermögen fehlt, das wir normalerweise an den Tag legen.

Doch wer ständig mit Menschen mit narzisstischen Zügen zu tun hat oder diagnostizierten Narzisst:innen, dem:der kann das zu viel werden. Besonders dann, wenn die Person eine sehr gute Freundin sein sollte, ein Familienmitglied oder sogar der eigene Partner. Ihre Eigenschaften heißen nicht, dass sie nicht liebenswert sein können und wir sie nicht in unserem Leben schätzen lernen können. Es hilft aber, die Strategien mehr oder weniger narzisstisch Agierender zu kennen, um nicht ihrer Manipulation zu verfallen.

Was im Umgang mit Narzisst:innen hilft

Auf Psychology Today erklärt Jamie Cannon, welche drei Techniken helfen, um weniger anziehend auf Narzisst:innen zu wirken. Sie ist Expertin für mentale Beratung und geht in ihrer Auflistung von Personen aus, der die Persönlichkeitsstörung Narzissmus diagnostiziert wurde.

1. Halte dich an deine Grenzen

Narzisst:innen versuchen häufig, die Grenzen anderer Menschen zu biegen oder zu brechen. Ihre eigenen Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Ob du Lust darauf hast, mit ihnen feiern oder essen zu gehen? Irrelevant. Ob du kein Geld hast? Egal. Ob du seit Tagen schlecht geschlafen hast? Doch nicht sein:ihr Problem. Mögliche Taktiken sind beispielsweise anderen mit einem: "Eine gute Freundin würde mitkommen" ein schlechtes Gewissen einzureden. Ein:e diagnostizierte:r Narzisst:in sieht andere als Objekt an, das nach seinem:ihren Wunsch anzutanzen hat. Lasse dich nicht mit Nachdruck überzeugen, wenn gute Gründe dagegen sprechen. Für sich selbst einzustehen, ist eine gute Eigenschaft. Höre auf deine Intuition.

2. Kenne deine Trigger-Punkte

Es gibt Dinge, die dich verletzlich oder traurig machen – und Narzisst:innen erkennen schnell, welche das sind. Du erzählst, dass dein Freund aufgrund der Arbeit euer Date absagen musste und schon heißt es: "Siehst du, immer lässt er dich im Stich" – obwohl das wirklich nur sehr selten bei euch vorkommt. Du wirst trauriger, unsicherer. Der:die Narzisst:in hat das Ziel erreicht: Dich subtil nieder zu machen, damit du dich kleiner und unliebenswürdiger fühlst und dein Selbstbild bröckeln zu lassen. Der Hintergedanke: dich mental schwächen, damit du noch leichter zu manipulieren bist. Beschäftige dich damit, welche Punkte dich angreifbar machen. Finde heraus, welche Reaktionen sie auslösen, wenn sie gedrückt werden – und arbeite daran, dass diese Reaktionen nicht mehr zu deiner Realität gehören. Je mehr wir also unsere eigenen Probleme verstehen, desto besser sind wir gewappnet.

3. Schaffe dir ein solides, soziales Netzwerk

In engen Beziehungen versuchen Narzisst:innen oft, Personen von anderen abzugrenzen, denn sie könnten ihnen ansonsten in die Quere kommen. Sie stellen infrage, ob man sich weiter mit dieser Freundin treffen sollte, da sie kein guter Einfluss sei oder bemängeln, dass man nie Zeit für sie habe, wodurch andere Kontakte vernachlässigt werden. Das kann zu sozialer Isolation führen, je nachdem, wie gut die Manipulation greift. Der Trick: Nie nur auf eine Person hören, sondern die Aussagen prüfen und in sich hineinhorchen. Hast du vor den Gesprächen mit diesem Menschen jemals daran gedacht, dass Person x oder y schlecht für dich sein könnte? Mit welchen anderen Menschen kannst du darüber sprechen, wie sie die Lage einschätzen, um das zu bestätigen oder zu widerlegen? Soziale Kontakte sind einer der besten Wege, um gegen narzisstische Manipulation anzukommen. Also schaue auf deine eigenen Gefühle und spreche mit dir nahestehenden Personen, wenn du dir unsicher bist.

Verwendete Quellen: helpguide.org, psychologytoday.com