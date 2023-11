Nicht allen Menschen fällt es leicht, gut auf ihre Gesundheit zu achten – das betrifft auch und vor allem das mentale Wohlbefinden. Bei diesen Warnsignalen deiner Psyche solltest du hellhörig – und -fühlig – werden.

Es gibt Zeiten im Leben, in denen ist alles irgendwie mühsamer. Wir haben wenig Energie und fühlen uns schneller erschöpft als sonst. Solche Phasen durchlaufen die meisten von uns hin und wieder, und solange wir sie bewusst wahrnehmen und auf uns selbst achtgeben, können wir in der Regel auch damit umgehen. Wir können versuchen, Stress zu reduzieren, vielleicht mal eine Verabredung abzusagen, früher ins Bett zu gehen und uns mit Sport, Meditation und/oder ausgewogener Ernährung etwas Gutes zu tun.

Manchmal übersehen und -hören wir die ersten subtilen Anzeichen unserer Psyche. Wir sind so sehr im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft und unseres Alltags gefangen, dass wir gar nicht merken, wie sehr wir mental, emotional und vielleicht auch physisch erschöpft sind. Und das kann gefährlich werden, denn je länger wir unsere Gesundheit ignorieren, desto deutlicher macht sie uns vermutlich irgendwann, dass sie eine Pause braucht. Vielleicht mit einer körperlichen Erkrankung, vielleicht mit einem Burnout.

Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, hilft ein achtsamer Umgang mit den eigenen Gefühlen und Gedanken, den körperlichen Empfindungen und den Gewohnheiten. Kannst du eine oder mehrere dieser Veränderungen an dir beobachten? Dann wird es womöglich höchste Zeit, dich um deine psychische Gesundheit zu kümmern.

Diese Warnsignale deiner mentalen Gesundheit solltest du nicht ignorieren

1. Du fühlst dich von Kleinigkeiten extrem gestresst

Vielleicht kennst du dieses Verhalten von dir, wenn du schlecht oder zu wenig geschlafen hast: Kleinigkeiten bringen dich auf die Palme oder machen dich emotional. Du hast vielleicht eine sehr kurze Zündschnur, es macht dich zum Beispiel wahnsinnig, wie lange die ältere Dame an der Supermarktkasse ihr Kleingeld zusammensucht. Oder du könntest sofort anfangen zu weinen, wenn dir etwas aus dem Kühlschrank herunterfällt.

Und genau solche Reaktionen, nur möglicherweise in zehnfacher Stärke, können ein deutliches Signal deiner Psyche sein, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Vielleicht fühlst du sofort Angst und sogar Panik in dir aufkommen, wenn du zum Beispiel deinen Bus verpasst. Oder du platzt fast vor Wut, wenn jemand dir den Parkplatz wegschnappt. Stressen und überfordern alltägliche Situationen dich unnatürlich stark und rufen möglicherweise extreme Gefühle in dir hervor, kann das ein deutliches Anzeichen sein, dass etwas gerade deine Psyche schwer belastet oder dich triggert.

2. Du ziehst dich aus deinem sozialen Umfeld zurück

Es kann ganz unterschiedlich sein, wie wir mit Stress umgehen. Einige Menschen stürzen sich in Ablenkung, tummeln sich auf Partys und wollen bloß nicht allein sein und sich mit ihren negativen Gefühlen auseinandersetzen. Andere wählen intuitiv eher die gegenteilige Strategie: Sie ziehen sich zurück, treffen sich kaum oder gar nicht mit Freund:innen oder ihrer Familie und meiden generell soziale Kontakte. Gerade eher introvertierten Menschen kann es zusätzlich Energie rauben, wenn sie sich zu viel mit anderen umgeben. Sich selbst und die eigenen Bedürfnisse gut zu kennen, kann hier eine große Hilfe sein.

Aber das ändert nichts daran, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Wir brauchen andere Menschen, damit es uns langfristig gut geht. Sich mal ein Wochenende für sich zu gönnen, ist daher total in Ordnung. Sich komplett aus dem sozialen Umfeld zurückzuziehen und nur von dem Gedanken an ein Treffen mit anderen Menschen extrem gestresst zu sein, ist allerdings meist ein Warnsignal der psychischen Gesundheit.

3. Du bist mit alltäglichen Dingen überfordert

Es gibt Menschen, denen geht es psychisch nicht gut – allerdings würde ihnen das kaum jemand ansehen oder anmerken. "Du wirkst immer so klar und aufgeräumt", hören sie möglicherweise häufig. In Wahrheit haben sie aber alles andere als das Gefühl, ihr Leben im Griff zu haben. Vielleicht fällt es ihnen schwer, ihre Wohnung sauber und ordentlich zu halten, und bei ihnen zu Hause stapelt sich die schmutzige Wäsche. Oder sie wirken auf den ersten Blick gepflegt, schaffen es aber kaum, die Energie für eine ausreichende Körperhygiene aufzubringen.

Kennst du solche Probleme? Überforderung mit den Anforderungen des Alltags können ein Anzeichen für psychische Probleme sein. Auf den ersten Blick merkt man Betroffenen diese Überforderung allerdings nicht an, weil sie ihr Leben scheinbar so gut im Griff haben. Und die Tatsache, dass andere diese Schwierigkeiten nicht sehen können, macht es ihnen selbst womöglich leichter, solche Warnsignale zu ignorieren.

Erkennst du dich in einem oder sogar in mehreren dieser Punkte wieder? Dann könnte es an der Zeit sein, dich stärker deiner mentalen Gesundheit zu widmen. Vielleicht möchtest du mit jemandem sprechen, der dir nahesteht, und/oder dir professionelle Hilfe suchen, um zu schauen, was hinter diesen Symptomen steckt, und nach Wegen zu suchen, mit denen es dir langfristig besser geht.

