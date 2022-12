von Jasmin Rahimi Anray Du fühlst dich ausgelaugt von deinem Job und es fällt dir schwer dich für den Tag zu motivieren? Vielleicht ist dies auf ein toxisches Arbeitsumfeld zurückzuführen. Woran du das erkennen kannst, siehst du im Video.

Am Arbeitsplatz sollte sich jede:r wohlfühlen, immerhin verbringen wir dort die meiste Zeit. Es kann natürlich vorkommen, dass wir mal einen schlechten Tag haben, an dem einfach nichts gut läuft oder dass wir uns mit einigen Kolleg:innen nicht gut verstehen. Das bedeutet aber noch nicht, dass es sich um ein schlechtes Arbeitsklima handelt.

Schlechte Arbeitsbedingungen erkennen

Heutzutage ist es allerdings nicht ungewöhnlich, einen Jobwechsel in Betracht zu ziehen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Solltest du also das Gefühl haben, dass dein Arbeitsumfeld toxisch ist, spiel dies nicht einfach herunter, denn schlechte Arbeitsbedingungen können zu schweren psychischen und physischen Erkrankungen führen. Im Video erfährst du, an welchen drei Anzeichen du einen toxischen Arbeitsplatz erkennen kannst.

