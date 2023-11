Wer manipuliert wird, ist sich dessen oft lange Zeit nicht klar. Es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis wir in einem Verhalten erkennen, dass es dazu gedacht ist uns gefügig zu machen oder zu verunsichern. Umso wichtiger, dass wir uns mit diesen auseinandersetzen, um sie in einer solchen Lage erkennen zu können.

Einige von uns haben selbst bereits die Ausmaße von Manipulation am eigenen Körper erfahren. Haben bemerkt, wie es sich auf unser Selbstbewusstsein oder die Beziehungen zu Menschen in unserem Leben auswirken kann. Andere haben zusehen müssen, wie eine gute Freundin oder ein guter Freund manipuliert wurde – oftmals von einem:einer Partner:in, manchmal aber auch von Elternteilen oder Personen im Freundeskreis. Oft ist in diesen Situationen das Beste, was wir tun können, Beistand zu leisten und nicht zu verurteilen. In der Hoffnung, dass die Person selbst irgendwann einsichtig sein und sich aus der Manipulation befreien wird. Denn wer schon zu tief im Netz der Manipulation steckt, neigt teilweise dazu, den:die Manipulateur:in in Schutz zu nehmen oder sogar die andere Person für ihren Rat zu verurteilen und sich von ihr zu entfernen. Wir erklären dir, wie du selbst Manipulation erkennst.

Diese Dinge können ein Zeichen von Manipulation sein

Sie überschreiten Grenzen

Die Partnerin bricht zum Brunch mit den besten Freundinnen auf und der:die Partner:in taucht wenig später dort auf, mit Snacks für die ganze Runde. Er:Sie lädt sich spontan selbst zu Events ein, die eigentlich ohne er:sie stattfinden sollten. Es können aber auch schon einfache Dinge sein wie im Homeoffice nicht wie gewünscht draußen zu bleiben, wenn der:die Partner:in arbeitet oder Dinge ungefragt zu entsorgen, die sie "doch eh nicht mehr braucht". Manche Verhaltensweisen sind subtil. Hat eine Person aber persönliche Grenzen in einer Beziehung aufgestellt, die immer wieder übertreten werden, kann das ein Zeichen von Manipulation sein beziehungsweise der Versuch von Kontrolle.

Sie übernehmen keine Verantwortung

In gesunden Beziehungen ist oft die Rede davon, dass Menschen zu ihren eigenen Fehlern stehen sollen. Beispielsweise mit den Worten "Ich weiß, dass mein Verhalten nicht in Ordnung war". Manipulative Menschen lassen es aber oft so aussehen, als wären die Umstände der Situation Schuld an ihrem "Fauxpas". Egal, ob dieser nun eher klein oder ziemlich groß ist. Sind es nicht die Umstände, sind es meist andere Menschen, der die Verantwortung zugeschoben werden. Im Grunde sind also immer die anderen Schuld.

Sie nutzen die Schwächen anderer aus

Manipulative Menschen sind gut darin, zu erkennen, welche Schwächen eine Person bei sich sieht. Ist sie unzufrieden mit ihrem Äußeren, wird gegebenenfalls mit kleinen Randbemerkungen noch mehr gestichelt, damit das Selbstbewusstsein darunter leidet. Denn wer unsicher ist, ist auch leichter zu kontrollieren. Auch die Gutmütigkeit von Menschen wird in ihrem Beisein oft zur Schwäche, beispielsweise, wenn ein Gefallen auf den nächsten folgt.

Sie lassen andere an sich zweifeln

In einer Beziehung stellen sich Manipulateur:innen oft als die Opfer dar. Ein Beispiel: Ein Paar hat sich ein neues Haus gekauft und viele Dinge gemeinsam renoviert. Nachdem das Gröbste getan ist, möchte sie sich Person A mal wieder Zeit für Freund:innen oder Hobbys nehmen. Person B scheint damit fein zu sein, später wirft er A aber vor, andauernd unterwegs zu sein, weswegen die ganze Arbeit an B hängen bleibe. Allerdings hat B zuvor nie kommuniziert, dass es Probleme in der Aufteilung gibt und das gemeinsame Streichen, Aussuchen von Möbeln oder die Tage, an denen A extra zu Hause geblieben ist, um sich um Handwerker:innen zu kümmern – all das ist laut den Vorwürfen quasi nie passiert. Manche Menschen zweifeln in solchen Situationen daran, wie sie die Dinge sehen und geben der Sicht des:der anderen nach.

Was hilft uns bei Manipulation?

Unsere Intuition ist oft der erste Anhaltspunkt, wenn etwas nicht stimmt. Wenn Menschen manipuliert werden, merken sie häufig, dass sich etwas nicht richtig anfühlt. Oft schieben sie dieses Gefühl aber beiseite. Sich über die verschiedenen Strategien wie Gaslighting, Lovebombing oder Projektion zu belesen, hilft ebenfalls, sie besser erkennen zu können und sich so zu schützen. Manipulation entspringt übrigens nicht immer in böser Absicht. Sie kann aus einer gewissen Unreife entspringen und einer damit einhergehenden Egozentrik oder narzisstischen Zügen. Sie kann aber auch pathologischen Ursprungs sein, wobei es den Menschen um den Spaß gehen kann, andere Menschen zu verletzen.

