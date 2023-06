von Emely Mielke Wer kennt es nicht: das Gefühl, ein bisschen zu bequem geworden zu sein. Komfort kann gut sein, aber er kann uns auch von vielen Dingen abhalten. So schaffst du es, Bequemlichkeit zu überwinden.

Wir alle kennen sie: die gute alte Komfortzone. Nirgendwo fühlen wir uns wohler, nirgendwo können wir besser entspannen und abschalten. Sie sorgt nicht nur dafür, dass wir uns wohlfühlen, sondern trägt auch zu unserer Bequemlichkeit bei, die sich im Laufe der Zeit entwickelt. Denn die immer gleichen Routinen haben nicht nur Vorteile, sondern können dich auch daran hindern, dich im Leben weiterzuentwickeln. Wenn du jedoch einige Schritte der Veränderung wagst, hast du gute Chancen, deine Bequemlichkeit zu überwinden.

Deshalb ist Gewohnheit nicht immer die beste Lösung

In der Komfortzone zu sein, bedeutet Sicherheit. Du kennst dich aus, du weißt genau, wie es läuft. Das ist erst einmal nichts Schlechtes. Aber wenn sich etwas in deiner Routine ändert, kann das manchmal ganz schön anstrengend sein. Neue Energie ist gefragt und Unbekanntes kann manchmal ganz schön beängstigend sein - aber keine Sorge, sich von seinen bequemen Gewohnheiten zu lösen, bedeutet auch Wachstum, denn nur so hast du die Möglichkeit, neue Seiten und Fähigkeiten zu entdecken und deine Welt aus neuen Perspektiven zu betrachten. Möglichkeiten, die du vorher wahrscheinlich nicht in Betracht gezogen hast, können sich plötzlich auftun.

4 Schritte, um alte Muster zu brechen

1. Motivation ist die Grundlage

Bevor du dich auf den Weg machst, bestimmte Verhaltensweisen an dir zu ändern, nimm dir einen Moment Zeit, gehe in dich und frage dich: Was genau stört mich? Was macht mich unzufrieden? Schreibe diese Punkte in ein Tagebuch oder Notizheft, wenn du magst. Auch die Gründe, warum dich etwas hemmt, können helfen, deine jeweilige Position zu reflektieren. So kannst du dich später immer wieder daran erinnern, warum du angefangen hast, aus deiner Bequemlichkeit auszubrechen.

2. Immer mit der Ruhe

Denke immer daran: Nichts muss von heute auf morgen passieren. Oft hilft es, wenn du deine Veränderung in kleinen Schritten angehst. Du wirst sehen, wie jeder kleine Erfolg dich weiter motiviert und schließlich alte Verhaltensmuster ein Stück weiter aufbricht. Das ist dein Start in ein agileres Leben ohne langweilige oder hemmende Routinen.

3. Fehler machen und aus diesen lernen

Kein Mensch ist frei von Fehlern. Sie gehören zum Leben dazu und sind sogar wichtig, denn nur so können wir lernen. Lass dich also von den ersten Rückschlägen nicht gleich unterkriegen, sei mutig, probiere dich aus und vertraue darauf, dass sich alles zum Guten und Positiven wendet.

4. Gönn dir Belohnungen

Beobachte dich selbst und belohne dich für deine kleinen und großen Erfolge. Das kann alles sein, was dir wirklich Spaß macht. Das steigert nicht nur dein Glücksgefühl, sondern auch deine Motivation, am Ball zu bleiben und sich auch unbequemen Momenten zu stellen.