5 Selbstfürsorge-Tricks, die du in einer Minute erledigt hast

Bei Stress 5 Selbstfürsorge-Tricks, die du in einer Minute erledigt hast

Du hast keine Zeit für Yoga, Meditation oder auch nur für eine richtige Pause? Dann helfen dir diese Selbstfürsorge-Tricks, die du in einer Minute erledigen kannst.

Selbstfürsorge ist zum Buzzword unserer Zeit geworden – wichtig ist sie allemal. Denn Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich gut um sich selbst kümmern, insgesamt weniger gestresst und zudem widerstandsfähiger sind. Doch wenn das Leben dazwischenfunkt (Kinder? Job-Deadlines? Kranke Eltern?), wird die Selbstfürsorge meist als allererstes auf die lange Bank geschoben.

Die gute Nachricht? Du musst nicht 30 Minuten meditieren oder eine Stunde für Yoga einplanen, um Selbstfürsorge zu betreiben. Auch wenn dein Tag eigentlich viel zu kurz ist und du gestresst bist, kannst du die Vorteile der Selbstfürsorge nutzen. Denn auch kleine Momente können einen großen Unterschied machen. Hier kommen fünf Ideen, die dir in einer Minute Ruhe und Erholung verschaffen:

1. Verlasse die Situation

Es ist einfach, sich über den dummen Fehler bei der Arbeit zu ärgern oder sich zu sorgen, weil der Babysitter abgesagt hat, während man am Computer sitzt. Untersuchungen haben gezeigt, dass schon kurze Pausen helfen können, den größten Stress abzuwenden. Daher: Stehe auf und mache was anderes. Du kannst ins Bad gehen und dir eine Minute lang den Mund ausspülen. Oder du drehst draußen eine kleine Runde. Ziel ist es, sich aus der vorigen Situation zu befreien und seinem Gehirn etwas Neues zu geben, worauf es sich konzentrieren kann.

2. Mache eine Mini-Meditation

Schnappe dir dein Handy, starte eine kurze Meditation in einer App (oder stelle deinen Timer auf eine Minute, wenn du keine Anleitung brauchst) und schließe die Augen. Das Gute: Beim Meditieren verringert sich dein Stresspegel ganz automatisch, und dafür musst du keine halbe Stunde investieren und auch kein Profi sein. Schon einminütige Meditationen können dir dabei helfen, dich neu zu orientieren und deinen Tag mit neuer Energie zu füllen, z.B. mit der Adler-Meditation.

3. Bringe dich zum Lachen

Dieser eine Joke deiner Lieblings-Comedienne lässt dich regelmäßig vor Lachen zusammenbrechen? Oder diese witzigen Baby- und Hunde-Clips in deinem Instagram-Feed? Dann solltest du eine kleine Lachpause einlegen, indem du dir lustige Memes oder Videoclips anschaust. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Belege dafür, dass Lachen schnell Stress abbauen kann, ganz gleich, ob es spontan ist (z. B. durch ein lustiges Video) oder ob es simuliert wird, du also nur so tust, als ob du lachen müsstest.

4. Atme fünf Mal ganz tief durch

Der Level des Stresshormons Cortisol explodiert, wenn dein Körper auf Stress oder Angst reagiert. Doch schon ein paar tiefe Atemzüge können helfen, den Cortisol-Spiegel wieder zu senken. Am günstigsten ist es dabei, mit dem Zwerchfell zu atmen: Atme ganz tief ein, halte den Atem an und atme wieder aus – das Ganze viermal. Extra-Bonus: Eine Studie hat gezeigt, dass die Wirkung der Zwerchfellatmung kumulativ ist, d. h., dass die regelmäßige Anwendung zu einer langfristigen Stressreduzierung führen kann.

5. Lege ein Mantra-Board an

So abgedroschen es auch klingt: Persönlich ausgewählte Mantras können dir dabei helfen, dich zu zentrieren, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Eine Studie hat herausgefunden, dass das Praktizieren von Selbstbestätigungsübungen das Belohnungssystem des Gehirns positiv beeinflussen kann, z.B. mithilfe von Mantras. Deine Mantras können alles sein, was dich anspricht, z. B. "Ich schaffe das", "Ich kümmere mich um mich selbst" oder "Ich bin gut". Schreibe alles auf eine Mantra-Tafel und hänge sie irgendwo sichtbar auf. Dann kannst du immer draufschauen, wenn mal wieder alles schiefzulaufen droht.

PS: Diese Tipps sollen dazu dienen, dich in Stresssituationen zu beruhigen und dir gutzutun. Doch auf Dauer sollte jeder Mensch versuchen, entspannte Phasen zu haben – jeden einzelnen Tag.

Verwendete Quellen: oprahdaily.com, BRIGITTE