In der Stille liegt die Kraft Situationen, in denen Schweigen deine beste Option sein kann

In vielen Situationen ist es sinnvoll, miteinander zu sprechen, um Dinge zu klären oder Probleme zu lösen – doch manchmal hilft es auch zu schweigen. Fünf Fälle, in denen Kraft in der Stille liegt.

Miteinander zu sprechen ist üblicherweise eine gute Strategie, um sich mit anderen Menschen zu verständigen und mit ihnen zusammenzuleben. Schließlich kann niemand Gedanken lesen und keine zwei Gedankenwelten sind genau gleich. Manchmal können Worte aber etwas kaputt machen, selbst wenn es die richtigen sind, oder verschwendet und unangebracht sein. Dann ist meist Schweigen die beste Option – und auch das kann etwas zum Ausdruck bringen.

5 Situationen, in denen Schweigen besser sein kann als Reden

1. Sinnlose Diskussion

Manchmal möchten sich einige Menschen nicht mit anderen austauschen, sondern einfach an ihrer Meinung und ihrem Standpunkt festhalten – und gegebenenfalls ihr Gegenüber dazu überreden, die Dinge genauso zu sehen wie sie. In solchen Situationen können wir zwar durchaus versuchen, mit den Betreffenden zu sprechen und sie dafür zu öffnen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt und geben darf, doch unter Umständen erreichen wir damit nichts und verschwenden lediglich unsere Energie. Gerade wenn besagte Personen mit ihrer Position keinen Schaden anrichten, kann es daher klüger und besser sein, ihre Einstellung schweigend zu akzeptieren und auf Diskussionen zu verzichten, die nur zu Frust und Uneinigkeit führen würden.

2. Stilles Einvernehmen

Mit gewissen Menschen erleben wir manchmal Momente, in denen wir uns ohne Worte verstehen. In denen ein Blick genügt, um zu wissen, dass wir das gleiche sehen, denken oder fühlen wie sie. Diese Momente können wir entzaubern, indem wir sie kommentieren – und indem wir schweigen, ihnen eine besondere Bedeutung verleihen.

3. Unverständliche Gefühle

Wenn wir unsere eigenen Gefühle nicht verstehen, sortieren oder greifen können, weil sie zum Beispiel besonders intensiv, neu oder komplex sind, kann es besser sein abzuwarten und im Stillen zu beobachten, wie sie sich entwickeln, anstatt ihnen vorschnell Worte zuzuweisen, die ihnen womöglich nicht gerecht werden – manchmal brauchen wir nämlich Zeit und etwas Abstand, um unsere Emotionen einzuordnen. Gleiches gilt für andere Menschen: Ist unser Gegenüber erkennbar emotional und aufgebracht, kann es besser sein, ihm schweigend die Gelegenheit zu geben sich zu sammeln, anstatt auf die Person einzureden.

Davon abgesehen können Worte, die wir im Gefühlschaos oder unter dem Eindruck starker Emotionen äußern, mitunter unbedacht sein und gegebenenfalls jemanden verletzen oder uns selbst schaden – Schweigen hingegen in der Regel nicht so leicht.

4. Unnötige Rechtfertigung

Fehler, Missverständnisse, Versäumnisse – solche Dinge passieren. Und immer gibt es dafür Gründe. Viele Menschen verspüren einen starken Drang, sich stets zu rechtfertigen und zu erklären, wieso sie was getan und möglicherweise Mist gebaut haben. Häufig ist das jedoch unnötig und überflüssig: Weil es nichts besser macht oder weil alle anderen die Sache längst abgehakt haben und sich nicht weiter damit aufhalten möchten. Statt jedes Mal dem eigenen Impuls zu einer Rechtfertigung nachzukommen, kann es besser sein, zunächst einmal zu schweigen und abzuwarten, ob eine Erklärung überhaupt erwünscht oder sinnvoll ist oder einzig und allein der Selbstdarstellung und Rehabilitation dient.

5. Redepausen

Für einige Menschen fühlt es sich unangenehm und falsch an, wenn es in Gesellschaft zu einem Moment der Stille kommt. Obwohl sie gar nichts zu sagen haben, füllen sie die Stille dann mit irgendwelchen Worten, die ihnen gerade einfallen, zu denen sie aber eigentlich gar nicht stehen oder die in dieser Situation nicht unbedingt passend und angemessen sind. Nicht selten sind solche Aussagen, die wir aus Verlegenheit äußern, unangenehmer als Schweigen aus Verlegenheit und wer lernt, Momente der Stille in Gesellschaft auszuhalten, wird in ihnen wahrnehmen, was während des Gesprächsflusses verborgen bleibt.

