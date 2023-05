Narzissten sind Meister der Manipulation. Kein Wunder, dass sie auch gut darin sind, ihre Persönlichkeitsstörung zu verbergen. Woran du trotzdem erkennen kannst, ob jemand ein Narzisst ist, erfährst du hier.

Narzissten sind nicht nur gut darin, dir ein schlechtes Gewissen einzureden oder dich zu manipulieren – sie wissen auch ganz genau, wie sie sich verhalten müssen, um das zu bekommen, was sie wollen. Meistens auf Kosten anderer. Deshalb sollte sich jeder vor ihnen schützen. Legen sie so offensichtlichen Eigenschaften an den Tag, sind sie schnell zu erkennen, doch einige Narzissten können ihre Persönlichkeitsstörung gekonnt verstecken.

Versteckter Narzisst: An diesen Verhaltensweisen erkennst du ihn

Aber auch ein versteckter Narzisst legt Attitüde an den Tag, bei denen deine Alarmglocken läuten sollten. Im Video verraten wir dir fünf Anzeichen, auf die du bei anderen Menschen achten solltest, um nicht auf einen versteckten Narzissten hereinzufallen.

Verwendete Quelle: choosingtherapy.com