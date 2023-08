von Emely Mielke Du denkst, du bist vor Betrüger:innen im Netz gefeit? Wenn du diese Eigenschaften besitzt, wirst du vielleicht trotzdem Opfer von unangenehmen Angriffen.

Betrügereien gehören leider zum Leben dazu. Vor allem im Online-Bereich nimmt die Zahl der Cyber-Angriffe durch so genannte Phishing-Mails oder Nachrichten zu. Während die einen den Betrug sofort durchschauen, fallen andere schneller auf die betrügerischen Maschen herein. Grund dafür sollen Persönlichkeitsmerkmale sein, die dich schneller zum Opfer solcher Angriffe machen. Ob auch du zu den Menschen zählst, die leichter auf Betrüger:innen reinfallen? Diese Eigenschaften können Licht ins Dunkel bringen.

1. Extrovertiert sein

Du bist extrovertiert, selbstbewusst, kontaktfreudig und zielorientiert? Das klingt erst einmal positiv. Allerdings kann diese Offenheit dazu führen, dass extrovertierte Menschen schneller ausgenutzt werden als andere. Introvertierte Menschen hingegen neigen dazu, sich mehr Zeit zum Nachdenken zu nehmen und Dinge zweimal zu überdenken, bevor sie Entscheidungen treffen. Bei einem Phishing-Betrug, bei dem z.B. darauf aufmerksam gemacht wird, dass über einen bestimmten Link ein Virenschutz aktiviert werden soll, handeln extrovertierte Menschen im Durchschnitt schneller, da sie sofort und zielgerichtet auf eine bestimmte Situation reagieren wollen.

2. Umgänglichkeit

Auch diese Eigenschaft ist in der Regel positiv besetzt. Du bist einfühlsam und findest schnell einen Draht zu anderen Menschen. Aufgrund dieser zwischenmenschlichen Komponente neigst du aber wahrscheinlich auch dazu, schnell Mitleid mit anderen Menschen zu haben. Betrügerische Nachrichten sind oft so gestaltet, dass die Betrüger:innen sich als Freund:innen oder nahe Verwandte ausgeben, wodurch gesellige Menschen in der Regel schneller dazu neigen, anderen zu helfen.

3. People-Pleaser

Diese Eigenschaft ist momentan in aller Munde. Menschen, denen das Wohl anderer sehr am Herzen liegt und die alles tun, um es anderen recht zu machen, neigen eher dazu, auf Phishing-Mails hereinzufallen. Hinzu kommt, dass es People-Pleasern schwerfällt, "Nein" zu sagen. Betrüger:innen, die sich auf einer Plattform wie Facebook als dein:e Freund:innen ausgeben, um dich um einen Gefallen zu bitten, ist also ein ideales Motiv, bei dem People-Pleaser sehr vorsichtig sein sollten.

4. Schnelles Vertrauen in Menschen

Naive oder leichtgläubige Menschen können auch schnell Opfer von Phishing-Betrüger:innen werden. Bei viel Freundlichkeit und Offenheit ist die Bedrohung für diese Menschen nicht erkennbar. Im schlimmsten Fall merken sie es erst, wenn es wirklich zu spät ist. Wer von Natur aus skeptisch ist, kann weniger anfällig für Angriffe im Internet sein.

5. Angst vor Autorität

Zweifellos sollte man vor allen Menschen einen gewissen Respekt haben. Bist du aber jemand, der übertriebenen Respekt oder Angst vor Autoritäten hat, dann kann dich diese Eigenschaft auch schneller in die Falle von Betrüger:innen locken. Hacker:innen und Betrüger:innen geben sich oft als Autoritätspersonen aus, um ihren Opfern Angst zu machen oder schnell ihr Vertrauen zu gewinnen.

6. Schlechte Selbstkontrolle

Selbstkontrolle spielt eine wichtige Rolle dabei, ob jemand Opfer eines Phishing-Betrugs wird oder nicht. Eine der gängigsten Taktiken von Hacker:innen und Betrüger:innen ist die Dringlichkeit. Sie wissen, dass ihr Opfer, wenn es Nachforschungen anstellt und sich Zeit lässt, merkt, dass etwas nicht stimmt und der Betrug scheitert.

