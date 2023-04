Es ist nie zu spät, um sich von neuen Dingen begeistern zu lassen – oder einst Vergessenes erneut zu entdecken. Wir haben spannende, kreative und aktive Ideen für dich.

Wenn wir zu lange in unserem Alltagstrott gefangen sind, kommt das Leben uns schnell eintönig vor. Wenn es dir so gehen sollte, ist es an der Zeit, dich nach etwas umzusehen, das dir neue Freude bringt. Und selbst wenn es dir nicht so gehen sollte: Inspiration für etwas Veränderung ist nie verkehrt. Die Entscheidung, ob du dich lieber bewegen und auspowern möchtest – oder ob du lieber ruhige und kreative Aktivitäten suchst, liegt ganz bei dir. Es muss auch kein Entweder-oder-Moment sein. Möglicherweise sorgt beides gemeinsam für den perfekten Ausgleich. Hier kommen unsere Lieblinge:

Tanzen, tanzen, tanzen

Musik ist etwas Wunderbares, sie kann uns in eine ganz andere Stimmung versetzen, uns gute Laune bereiten oder beruhigen. Und es gibt viele wundervolle Tänze zu den verschiedensten Musikrichtungen. Es kann auch ein gemeinsamer Tanz für dich und dein:e Partner:in sein: Tango, Cha-Cha-Cha oder Rock 'n' Roll zum Beispiel. Oder du suchst allein in Tanzkursen nach Gleichgesinnten und probierst dich in jeglichen Tanzstilen aus, die dich interessieren. Salsa, Modern Dance, Hip-Hop – finde heraus, welche neuen Bewegungsabläufe dir am besten gefallen.

Eine kreative Pause für den Geist

Du könntest eine Leinwand aufstellen und mit Farben experimentieren – oder dir diverse Online-Tutorials anschauen, die dir von A bis Z erklären, wie du beispielsweise ein Landschaftsbild malst. Du möchtest kleiner anfangen? Besorge dir einen Zeichenblock, den du auch mit nach draußen nehmen kannst. Dort ist Inspiration nie weit, und du kannst dich an Blumen, Bäumen, Blättern oder anderen Dingen, die dir ins Auge fallen, versuchen. Ein nächster Schritt könnte dann das Zeichnen mit Kohle sein.

Auspowern an der frischen Luft

Jetzt, wo der Frühling da ist, ist der Sommer auch nicht mehr weit. Wie wäre es mit einer Runde Wassersport? Rudern ist eine hervorragende Sportart, die beinahe alle Muskelgruppen beansprucht und dabei Kraft, Ausdauer, Koordination, Kreislauf und Herz trainiert. Ein richtiger Allrounder! Und wer lieber die Möglichkeit haben möchte, auch mal ein Päuschen einzulegen, für den:die könnte Stand-up-Paddling etwas sein. Dort kannst du balancieren und dich vorwärts bewegen – oder einfach auf dem Brett liegen bleiben und das Wetter genießen, wenn dir gerade danach ist. Auch Schwimmen und Ausruhen lassen sich so auf dem Wasser kombinieren. Wer sich auf dem Wasser nicht wohlfühlt, kann sich auch für einen Yoga- oder Pilateskurs im Freien anmelden oder einer Laufgruppe beitreten.

Kleben, schneiden, dekorieren

Online findest du allerhand interessante Anleitungen für Frühlingsdeko mit selbst getrockneten Blumen, selbst gemachte Bilderrahmen oder hübsche Windlichter. Das Schöne: Du kannst deine Kreationen auch verschenken. Damit hast du direkt ein sehr persönliches Geschenk.

Musikalisch unterwegs

Vielleicht wolltest du früher Gitarre, Klavier, Geige oder Saxofon lernen, Gesangsunterricht nehmen oder einem Chor beitreten – oder du hast dich schon immer gefragt, ob du nicht ein:e gute:r DJ wärst. Dann ist es nun an der Zeit, das auszuprobieren und herauszufinden. Sei dir aber bewusst: Der Anfang kann durchaus hart sein. Lasse dich vorher in einer Musikschule beraten, ehe du mit falschen Vorstellungen in den Unterricht gehst. Viele Instrumente machen aber selbst dann Spaß, wenn man noch überwiegend furchtbar klingt.

Sport für mehr Selbstbewusstsein

Wenn wir etwas Neues lernen und Fortschritte spüren, ist das gut für unser Wohlbefinden. Kampfsport kann helfen, um sich stark und selbstbewusst zu fühlen. Beispielsweise in Boxkursen für Frauen, die inzwischen in vielen Städten angeboten werden. Ein erster Schritt kann auch ein Selbstverteidigungskurs sein. Dort lernst du, wie du dich in bestimmten Situationen wehrst und dass die eigene Kraft doch mehr kann, als man ursprünglich dachte.

DIY mit Handwerkskunst

Vielleicht ist das Upcycling alter Möbel etwas für dich, oder du möchtest dir ein eigenes Vogelhaus oder eine einfache Sitzbank für den Balkon bauen. Trau dich! Selbst wenn du scheitern solltest, hast du auf dem Weg mit Sicherheit einiges gelernt. Nicht jede Fähigkeit lässt sich schnell perfektionieren, aber mit jedem weiteren Projekt wirst du ein Stückchen besser und beeindruckst dich vermutlich irgendwann selbst.

Eine neue Sprache lernen

Wie wäre es mit einem Volkshochschulkurs, in dem du die Sprache deines Lieblingsurlaubsortes lernst? Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man vor Ort auch nur ein paar Schnipsel mit den Menschen in ihrer Heimatsprache sprechen kann. Und wenn du öfter dort sein solltest, wirst du mit jedem Urlaub ein Stückchen besser. Vielleicht lernst du dadurch Menschen und Orte kennen, die du ohne die Sprache nicht entdeckt hättest. Oder du nimmst eine Sprache, die du schon immer spannend fandest – oder die dir irgendwann dabei hilft, manche Filme nicht mehr mit Untertiteln schauen zu müssen oder Songs ohne das Übersetzen im Internet zu verstehen.

Denke daran: Verausgabe dich nicht

Bei Herzproblemen oder anderen Erkrankungen ist es sinnvoll, vorher mit einem:einer Ärzt:in über deine Entscheidung zu sprechen. Ein fordernder Sport wie Boxen oder Rudern ist für Menschen bei guter Gesundheit meist kein Problem. Sollten Vorerkrankungen in deinem Leben aber eine Rolle spielen, könnten andere Hobbys eine bessere Wahl für dich sein. Schaue bei den Angeboten in deiner Nähe, was dich interessieren könnte, und lasse dich von deinem:deiner Fachärzt:in beraten.

