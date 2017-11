Studie zeigt: Dummheit ist ansteckend 🙈

F├╝r alle, die sich gerade mit Vitaminen vollpumpen, um nicht von der Erk├Ąltungswelle erwischt zu werden, kommt jetzt eine Hiobsbotschaft: Auch Dummheit ist ansteckend!

Wie soll das gehen?

Forscher der Johns Hopkins Universit├Ąt in Baltimore haben in einer Studie mit 92 Testpersonen eher zuf├Ąllig entdeckt, dass es einen Virus gibt, der offensichtlich die kognitive Leistungsf├Ąhigkeit herabsetzt. Der ATCV-1 bef├Ąllt eigentlich S├╝├čwasseralgen, kann aber ├╝ber den Rachen auch in den menschlichen K├Ârper gelangen. Die 40 Probanden, die diesen Virus in sich trugen, schnitten reihenweise etwas schlechter bei den Tests ab, in denen es um kognitive Leistung ging. Auch ein Folgetest mit M├Ąusen lieferte das erschreckende Ergebnis: Der Algenvirus macht dumm!

Wie kann ich mich sch├╝tzen?

Noch wei├č man nicht genau, wie man sich vor diesem Virus sch├╝zen kann. Auch die Umst├Ąnde, unter denen sich der Mensch ansteckt, sind noch nicht gekl├Ąrt. Aber keine Sorge: Wirklich Angst haben muss man vor diesem Virus nicht haben (jeder menschliche K├Ârper ist by the way von unz├Ąhligen Bakterien, Viren und Pilzen besiedelt). Eines kann aber sicher nicht schaden: ganz viel Goethe lesen, um schon mal vorbeugend gegenzusteuern! ­čśë