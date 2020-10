10 Rituale für deine Woche – damit du am Wochenende relaxen kannst

Fünf Tage arbeiten, zwei Tage frei – ein Schicksal, mit dem sich alle Vollzeitbeschäftigten wohl oder übel arrangieren müssen. Obwohl es schon seit Jahren heißt, dass uns modernen Technologien das Leben erleichtern und Arbeit abnehmen sollten, wird unser Alltag gefühlt immer stressiger und anspruchsvoller. Denn dank dieser Technologien können wir mehr, schneller und flexibler arbeiten – und "können" heißt in diesem Fall in der Regel "müssen".

Andererseits erscheint es unangebracht sich zu beschweren. Schließlich geht es uns hierzulande im Vergleich zu Menschen in anderen Teilen der Welt extrem gut, zudem können wir dankbar sein, überhaupt einen Job zu haben (und "können" heißt in diesem Fall "sollten").

Also heißt es: Schicksal akzeptieren und das Beste draus machen! Immerhin bleiben uns zwei volle Tage, die uns hundertprozentig zur Verfügung stehen, an denen wir relaxen, unseren Hobbys nachgehen und einfach nur tun können, was wir wollen. Jedenfalls theoretisch. In der Praxis sind die Wochenenden bei den meisten Menschen vollgepfropft mit all den lästigen Pflichten und To Dos, die sich im Laufe einer Woche ansammeln, weil wir sie neben Arbeit und gegebenenfalls Familie einfach nicht schaffen.

Vom Wocheneinkauf am Samstagmorgen, bei dem wir Ewigkeiten in der Schlange stehen, bis zum großen Wohnungsputz am Sonntag, für den wir uns gleich den ganzen Nachmittag blocken, so richtig zur Ruhe und inneren Einkehr kommen wir an den Wochenenden selten. So vergehen sie wie im Flug und ehe wir uns versehen, ist schon wieder Montag, unsere zwei freien Tage haben sich in Häkchen auf einer To-Do-Liste verwandelt und wir starten mal wieder gestresst in die neue Woche.

Die gute Nachricht: Das muss nicht unbedingt so sein! Mit ein paar Tricks, etwas guter Organisation und vor allem den richtigen Gewohnheiten und Routinen während der Woche, können wir unsere Wochenenden frei räumen, um sie wirklich für uns zu haben. Dann bleibt als einziges To Do für unseren Samstag: Herausfinden, was wir mit unserer Zeit eigentlich gerne anfangen mögen ...

Die besten Tipps, wie du schon während der Woche dein Wochenende entlasten kannst, findest du in unserer Galerie.