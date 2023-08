Harvard-Glücksstudie Angewohnheiten, die ein zufriedenes Leben garantieren

Was macht uns glücklich und zufrieden? Eine Langzeitstudie kommt zu eindeutigen Ergebnissen.

Was ist eigentlich "Glück"? Eine Frage, die sich Menschen schon seit abertausenden von Jahren stellen und zu der es bereits unterschiedlichste Studien gibt. Als "angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat", beschreibt es der Duden.

Dass das keine Glücksgarantie hat, dürfte vielen klar sein, nicht umsonst gibt es doch die Weisheit: "Pass auf, was du dir wünschst." Wir meinen zu wissen, was wir brauchen – manche von uns arbeiten ein Leben lang darauf hin und vernachlässigen dafür andere Dinge, wie ihre Familie oder gar sich selbst. Und wenn wir dann endlich das besitzen, von dem wir überzeugt waren, es unbedingt zu benötigen, merken wir: Das, was wir hatten, war genug und ist inzwischen vielleicht für immer verloren. Tja, oder es stellt sich heraus, dass wir es wirklich immer brauchten und nun haben und zu den glücklichsten Menschen auf der Welt zählen – wer kann das schon vorher sagen?

Um zumindest eine gewisse Einschätzung geben zu können, hat sich die Wissenschaft schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Harvard Universität arbeitet beispielsweise seit mehr als 85 Jahren an einer Langzeitglücksstudie, wobei die Entwicklung von hunderten Erwachsenen begleitet wurde. Ziel der Studie ist es herauszufinden, welche Lebensstilentscheidungen die Menschen dauerhaft glücklich machen. "Make it" hat sieben Verhaltensweisen zusammengefasst, die laut Harvard-Studie ein glückliches und gesundes Leben garantieren sollen. Wir stellen davon einige im Detail vor.

Verhaltensweisen, die ein gesundes, glückliches Leben garantieren

Zugegeben: Die wenigsten der weiter unten aufgeführten Lebensweisen sind überraschend gesund – doch das heißt ja absolut nicht, dass jeder Mensch sie beherzigt. Es schadet also nie, sich die Wichtigkeit der unten aufgeführten Verhaltensweisen für ein gesundes und zufriedenes Leben immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Gern geschehen!

Finger weg von der Zigarette

Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt es als das "größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland": das Rauchen. Jährlich sterben 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Im Vergleich: Laut Zahlen von "Statista" starben die meisten Menschen in Deutschland im Jahr 2021 an den Folgen einer Herz-Kreislauferkrankung (rund 340.000).

Da überrascht es kaum, dass der Verzicht auf eine Zigarette laut Studie zu einem gesunden Leben führt – schließlich kann Rauchen zu Erkrankungen der Lunge, des Herz-Kreislaufsystems, zu Zahnschäden, Diabetes und einer ganzen Reihe von Krebsformen führen. Das braucht nun wirklich niemand im Leben.

Auch die Flasche Wein muss nicht sein

Kommen wir zur zweiten legalen und ziemlich ungesunden Droge der deutschen Bevölkerung: Alkohol. Wie viel oder wie wenig nun noch im gesunden Rahmen ist, dazu gibt es unzählige Studien.

Im Januar 2023 schrieb die Weltgesundheitsorganisation hierzu: "Beim Alkoholkonsum gibt es keine gesundheitlich unbedenkliche Menge." Vom Internationalen Krebsforschungszentrum wurde Alkohol bereits vor mehreren Jahrzehnten als sogenanntes krebserregender Stoff (Karzinogen) der Gruppe 1 eingestuft. Welche Stoffe sich noch in dieser Gruppe befinden? Unter anderem Asbest und Benzol, Schwermetalle und Feinstaub. Prost!

Bewege dich jeden Tag und achte auf ein gesundes Gewicht

Bereits 15 Minuten täglich senken die Sterblichkeit beträchtlich, schreibt das Ärzteblatt und verweist dabei auf eine Studie aus Taiwan, die zu diesem Ergebnis kam. Getreu dem beliebten Motto "viel hilft viel", ist es natürlich möglich und gesund, dieses Minimum an Bewegung zu erhöhen.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt wöchentliche Bewegung von mindestens 150 Minuten (beispielsweise moderates Gehen), was ungefähr 21 Minuten pro Tag entspricht, beziehungsweise 75 Minuten (zum Beispiel schnelles Laufen), also ungefähr 10 Minuten täglich.

Hierdurch wird nahezu automatisch (zumindest bei einigen Menschen) ein weiterer Punkt in der Liste der Verhaltensweisen, die ein zufriedenes Leben versprechen, abgehakt: Darauf zu achten, ein gesundes Körpergewicht einzuhalten. Hierbei geht es nicht um wandelbare Schönheitsnormen, sondern wirklich darum, was für dich und deinen Körper gesund ist – das besprichst du am besten mit medizinischem Personal, weil das eine sehr individuelle Sache ist.

Arbeite an einer gesunden Bewältigungsstrategie

"Das Leben gehört zu den härtesten" – das ist mehr als nur ein daher gesagter Spruch. Manche Konflikte, Veränderungen oder auch einschneidende Erlebnisse, können uns bis ins Mark erschüttern. Dabei kann es helfen frühzeitig zu lernen, gesund mit diesen unvermeidlichen Herausforderungen des Lebens umzugehen. Die Psychologie unterscheidet hierbei zwei Strategien:

Adaptive Bewältigung: Bei dieser Form der Bewältigung geht es darum, das Problem langfristig und aktiv zu lösen, beispielsweise, indem wir uns Hilfe holen, unsere Erwartungen anpassen oder aktiv gegen Stress vorgehen.

Bei dieser Form der Bewältigung geht es darum, das Problem langfristig und aktiv zu lösen, beispielsweise, indem wir uns Hilfe holen, unsere Erwartungen anpassen oder aktiv gegen Stress vorgehen. Maladaptive Bewältigung: Hierbei geht es vornehmlich darum, dem eigentlichen Problem auszuweichen, beispielsweise indem wir Substanzen zu uns nehmen, Konflikte/Menschen vermeiden, uns selbst verletzten oder prokrastinieren.

Wer eine adaptive Bewältigungsstrategie verfolgt, um die großen und kleinen Herausforderungen und Rückschläge des Lebens zu verarbeiten, wird laut der Harvard-Glücksstudie eher ein zufriedenes Leben führen.

Verwendete Quellen: cnbc.com, pll.harvard.edu, adultdevelopmentstudy.org, bundesgesundheitsministerium.de, duden.de, de.statista.com, tk.de, who.int, krebsgesellschaft.de, aerzteblatt.de, thelancet.com, mentalhealthathome.org