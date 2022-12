So kannst du "Sunday Scaries" erkennen.

Angst vor dem Wochenstart: 3 Anzeichen, dass du an "Sunday Scaries" leidest

von Rike Andresen Viele Menschen leiden an den sogenannten "Sunday Scaries". Was man darunter versteht und wie man das psychologische Phänomen erkennen kann, verraten wir euch im Video.

Hast du am Sonntagabend auch schon Angst vor den Herausforderungen, die dich in der nächsten Woche erwarten? Dann leidest du vielleicht an "Sunday Scaries".

Psychologie: So erkennst du, ob du von "Sunday Scaries" betroffen bist

Während Kolleg:innen und Freund:innen sich auf einen frischen Start in eine neue Woche freuen, kannst du den Gedanken daran kaum ertragen? Im Video verraten wir dir, warum das so ist und wie du das lästige psychologische Phänomen bekämpfen kannst.

