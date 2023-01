von Marie Mühlenberg Ein Blick in den Nachthimmel lohnt sich immer. Und auch mit diesem astrologischen Suchbild können wir viel über uns lernen.

Beim Blick in den Himmel werden wir oft besonders nachdenklich. Schließlich macht er uns unsere eigene Endlichkeit noch bewusster. Wer ab und an in den nächtlichen Sternenhimmel schaut, kann so viel Neues über sich lernen – so auch bei diesem astrologischen Suchbild.

© jagranjosh

Was fällt dir auf dem Bild als Erstes in den Blick? Die Fische? Die Sterne? Oder das Gesicht? Deine Antwort lässt tief blicken. Was sie über dich verrät, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com