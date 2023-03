Der Weg zur dauer-aufgeräumten Küche ist gar nicht so schwer wie du wahrscheinlich glaubst.

von Marie Mühlenberg Du verzweifelst am Küchen-Chaos? Das geht garantiert nicht nur dir so, doch schon fünf kleine Angewohnheiten können dieses Problem endlich dauerhaft beseitigen.

Für viele ist die Küche der schönste Ort in der Wohnung. Hier wird gekocht, gegessen, gelacht und gelebt. Aber auch das Chaos scheint in keinem Zimmer schneller zu entstehen als dort – doch das könnt ihr zum Glück leicht in die Schranken weisen.

Mit diesen Tricks wird die Küche endlich zur chaosfreien Zone

Schon fünf praktische Tricks können dir helfen, endlich Herr (bzw. Frau) über die Unordnung zu werden und dafür sorgen, dass das Chaos dauerhaft aus der Kochstube verschwindet. Wie genau das klappen kann, zeigen wir dir im Video.

Verwendete Quelle: tasteofhome.com